Crypto news in merito a Bone Shibaswap (BONE), Cosmos (ATOM) e Ontology Coin (ONT)

Quali crypto news hanno coinvolto le monete Bone Shibaswap (BONE), Cosmos (ATOM) e Ontology Coin (ONT) nell’ultima settimana? Come è stato il loro andamento dei prezzi e quali sono le previsioni future? Di seguito tutti i dettagli.



Analisi delle crypto Bone Shibaswap (BONE), Cosmos (ATOM) e Ontology Coin (ONT)

Ricordiamo che la crypto BONE è il token di ShibaSwap, ovvero il DEX del progetto Shiba.

BONE è una criptovaluta a bassa capitalizzazione con una capitalizzazione di mercato di poco inferiore a US$2,6 milioni.



Cosmos (ATOM), invece, è un progetto interessante che mira a costruire un sistema di interoperabilità blockchain decentralizzato, veloce, sicuro ed economico per espandere le capacità di questa tecnologia.



Ontology, infine, è una blockchain pubblica relativamente nuova, progettata per consentire alle aziende con poca o nessuna conoscenza delle criptovalute di integrare la tecnologia blockchain nel loro business.

Arrivato il listing della crypto BONE: il confronto con ATOM e Ontology

Poche settimane fa, Crypto.com ha annunciato il listing di BONE contro USD, ovvero contro il dollaro americano. Una notizia che ha colto molti di sorpresa, dato che ci si aspettava la quotazione verso altri tipi di intermediari prima di arrivare in quello che è di fatto uno degli exchange più utilizzati dai piccoli investitori retail.

Tuttavia, questa mossa di Crypto.com potrebbe garantire un’ulteriore spinta a BONE, in attesa che ci sia la tanto attesa uscita di Shibarium, di cui BONE sarà il token principale. In ogni caso, il listing contro il dollaro USA del token BONE sarà centrale all’interno dell’ecosistema in layer 2 di questo particolare sotto-mondo dell’universo crypto.

Inoltre, gli esperti si aspettano che ci sarà un’ondata di hype simile a quella dei primi tempi di SHIB, una volta che Shibarium sarà disponibile per tutti. Dovrebbe mancare, tra le altre cose, molto poco alla pubblicazione almeno di una prima beta, che in molti avevano previsto per febbraio ma che, evidentemente, almeno a guardare il calendario, è slittata.

Sicuramente, se la crypto BONE genererà un buon volume, a Crypto.com seguiranno altri exchange che non vedranno l’ora di listare la moneta.

Cosmos (ATOM) continua il pattern rialzista

A quanto pare, il prezzo di negoziazione di Atom è aumentato dell’1,12% nelle ultime 24 ore. Inoltre, il rendimento dello staking di Cosmos è ancora superiore al 20%.

Atom, il token nativo dell’ecosistema Cosmos, continua a sovraperformare la maggior parte delle monete nel mercato delle criptovalute. Il prezzo della moneta è stato scambiato all’interno di un triangolo simmetrico dal giugno 2022.



Improvvisamente, la moneta è salita al 21° posto su CoinMarketCap. La community di Cosmos ha lanciato il suo aggiornamento v9-Lambda più atteso il 15 marzo con il 99,9% dei voti a loro favore.



Successivamente, Atom ha assistito a uno schema rialzista che ha portato il prezzo di scambio della moneta a superare la soglia dei $10. Allo stesso tempo, viene preso in considerazione anche il rendimento della moneta.



Il rendimento è la pratica di prestare risorse crittografiche in app decentralizzate per ottenere premi in token. Il rendimento dello staking di Cosmos è ancora superiore al 20%. Il prezzo di negoziazione di Atom è aumentato di circa il 4% negli ultimi sette giorni.



Con ciò, la capitalizzazione di mercato della moneta ha raggiunto i $ 3miliardi. Secondo CoinMarketCap, il prezzo di scambio di Atom è di $11,43, con un aumento dell’1,12% nelle ultime 24 ore.



Allo stesso tempo, il volume degli scambi della moneta è diminuito del 5,22% nelle 24 ore precedenti. Se il prezzo di negoziazione continua a salire, potrebbe raggiungere il livello successivo di $15.

Focus in merito al prezzo della crypto Ontology (ONT)

Ontology (ONT) vale attualmente $0,296003. ONT si è spostato del 21,21% nelle ultime 24 ore con un volume di scambi di $776,559,664. Inoltre, la crypto è attualmente classificata 137 tra tutte le criptovalute con una capitalizzazione di mercato di $264,697,222.



Secondo alcuni, ONT è una delle criptovalute più sorprendenti a salire quest’anno. Infatti, la previsione dei prezzi ONT per il 2023 prevede un aumento significativo nella seconda metà dell’anno, possibilmente raggiungendo $0,443996.

Come per altre criptovalute, il rialzo sarà graduale, ma non si prevedono cali considerevoli. La media $0,414396 nel prezzo è abbastanza ambiziosa, ma è fattibile in un prossimo futuro viste collaborazioni e avanzamenti anticipati. ONT dovrebbe avere un valore minimo di $0,355197.



Osserviamo, infine, che il 2021 è stato un anno molto positivo per ONT, poiché c’è stato un aumento significativo dal valore del prezzo minimo di $0,4 al livello del prezzo massimo di $2,69. È stato un aumento di oltre 500%.

Da allora, il prezzo dell’ONT ha fluttuato in qualche modo lateralmente, se non che è leggermente aumentato a causa dell’attuale impennata nel mercato delle criptovalute.

È indicato un forte supporto intorno al prezzo medio previsto di $0,43 e una resistenza significativa è prevista al valore massimo di $1,04 dal livello di prezzo attuale. Dal 2021, il valore del prezzo ha mantenuto questo livello di supporto, il che è incoraggiante per gli investitori.