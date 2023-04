Pasqua in NFT: all’asta il nuovo uovo su Blockchain

Per la prima volta, la Pasqua potrà essere festeggiata con gli NFT, grazie al progetto della startup italiana Hoken Tech che ha creato l’uovo di Pasqua lavorato a mano, anche nel suo formato blockchain di Non-Fungible Token.

La startp italiana Hoken Tech, che connette i brand alle persone attraverso i Non-Fungible Token, ha lanciato un nuovo progetto che colora la festa di Pasqua con NFT.

In pratica, l’azienda ha messo a punto il primo uovo di Pasqua che viaggerà sulla Blockchain, collegato cioè ad un NFT.

Si tratta di un uovo artigianale, realizzato con finissimo cioccolato fondente completamente lavorato a mano in Italia. Non solo, sopra l’uovo di Pasqua è stata disegnata un’immagine proveniente da un NFT raffigurante una colomba con i colori dell’Ucraina.

L’Ucraina vuole significare il simbolo del desiderio di pace, essendo la Nazione che da più di un anno sta subendo la guerra da parte della Russia.

Il valore stimato dell’uovo di Pasqua è di €4.700 e chi se lo aggiudicherà, avrà l’accesso esclusivo al contenuto del Non-Fungible Token. Il progetto sarà mostrato anche a New York, nella famosa Times Square, l’8 aprile 2023 dalle 20:30.

Mentre Hoken si basa sulla qualità dell’uovo di Pasqua NFT, il progetto di BNB Chain, invece, è proprio una “caccia all’uovo di pasqua” su blockchain.

Easter egg hunt on the blockchain 🐰

We’re EGGSTATIC to announce an incredible prize pool of 15,000 USDT worth of NFTs and tokens, and 15,000 USDT in the grand draw on offer.

Read below about how to collect eggs and win big next week!https://t.co/e77KZuEBxM

— BNB Chain (@BNBCHAIN) March 27, 2023