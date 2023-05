Ultime crypto news su Chia (XCH), Eos (EOS) e Poken (PKN)

Cosa succede all’interno del mercato crypto e quali sono le performance di Chia (XCH), Eos (EOS) e Poken (PKN)?

Di seguito un’analisi dei prezzi attuali, futuri e alle ultime news.

Analisi delle crypto Chia (XCH), Eos (EOS) e Poken (PKN)

Ricordiamo che Chia (XCH) è una crypto in cui il mining si basa sull’algoritmo di consenso Proof Of Space, ovvero sulla quantità di spazio di archiviazione su disco rigido ad esso dedicato, piuttosto che sulla potenza di elaborazione.

EOS, invece, è una piattaforma blockchain progettata con un obiettivo molto chiaro: essere una piattaforma con capacità commerciale. Ciò significa che è in grado di distribuire applicazioni decentralizzate (DApp), essere altamente scalabile e servire milioni di utenti simultanei.

La criptovaluta Poken (PKN), infine, è il token nativo del trader Pokmi. Questo token ha principalmente lo scopo di incoraggiare attori e creatori di contenuti per adulti.

Chia Network lancia l’infrastruttura per il metaverso CODE

Chia Network ha annunciato di recente il lancio del suo framework Chia Open Digital Economy (“CODE”), con obiettivi iniziali incentrati sul supporto dell’industria dei videogiochi nel suo percorso verso un metaverso più aperto.

Infatti, fornendo un’infrastruttura pubblica on-chain sostenibile e conforme, CODE consente agli sviluppatori di giochi di incorporare il loro lavoro creativo nell’economia digitale web3, coltivando un fiorente ecosistema per creatori e consumatori.

Il gioco proof-of-concept di Chia, ChiaTCG, guida il lancio del framework CODE. In particolare, il gioco di riferimento open source dimostra la facilità di estensibilità delle risorse digitali attraverso IP ed ecosistemi.

Non solo, offre anche un punto di partenza per l’adozione tra gli sviluppatori di videogiochi e fornisce fattibilità commerciale per gli sviluppatori che sfruttano lo standard NFT1 di Chia per le protezioni delle licenze IP e le royalty applicate on-chain in perpetuo.

Sfruttando le offerte Chia, dunque, gli scambi effettuati direttamente tra i giocatori senza bisogno di un mercato o di un exchange, mitigano il rischio e consentono ai giocatori un’esperienza di proprietà digitale parallela al trading di carte fisiche.

Gene Hoffman, CEO e Presidente di Chia Network, in merito a ciò ha dichiarato quanto segue:

“Il metaverso così come esiste oggi è solo uno stratagemma di marketing e un leader in perdita per blockchain con poca sostanza o utilità. Ci stiamo avvicinando alla sfida del metaverso e al dolore, sia dall’esperienza del creatore che da quella del consumatore, per rivedere le fondamenta dell’economia digitale. Abbiamo costruito questo momento per un po’ di tempo: la nostra blockchain e le nostre primitive forniscono soluzioni reali alle sfide che abbiamo identificato.”

Rimbalzo possibile per la crypto EOS? Il confronto con Chia e PKN

In base agli ultimi dati, sappiamo che la previsione dei prezzi della crypto EOS favorisce i rialzisti e suggerisce un aumento a lungo termine. In ogni caso, il prezzo di EOS sembra essere bloccato nell’ampio intervallo compreso tra $0,950 e $1,300 e probabilmente romperà presto su entrambi i lati.

Attualmente, il prezzo è vicino all’intervallo inferiore e gli acquirenti stanno cercando di difendere il livello di $0,950.

EOS è sceso al di sotto dei 200 e il trend posizionale della vetrina EMA a 50 giorni è invertito verso il basso. Inoltre, il volume degli scambi di criptovalute EOS è in una fase discendente, mostrando che meno partecipanti sono attivi e il prezzo potrebbe entrare in consolidamento.

Il prezzo di EOS è scambiato a $1,024 con un calo intraday del -0,78%. Il rapporto tra volume e capitalizzazione di mercato nelle 24 ore è pari a 0.0808. La coppia EOS/BTC viene scambiata a 0.0000350 con un calo intraday del -1,69%.

Ricordiamo, inoltre, che all’inizio di marzo, il prezzo di EOS ha incontrato una resistenza a $1,300 ed è tornato al ribasso.

Dunque, crollando con un forte slancio e erodendo i guadagni del mese di febbraio. La caduta si è fermata vicino a $0.950 e gli acquirenti hanno mostrato un lieve rimbalzo dal supporto.

Focus sul prezzo della crypto PKN

Il prezzo di Poken (PKN) è 0,00149655 USD oggi, con un volume di trading in 24 ore di 36.972 USD. Ciò costituisce un aumento del prezzo del 0,02%nelle ultime 24 ore e un aumento del 1,17%% negli ultimi 7 giorni.

Il volume giornaliero di Poken (PKN) è 36.971,92 USD nelle ultime 24 ore, che rappresenta un 47,90 % in aumento rispetto a un giorno fa e una recente crescita nell’attività di mercato.

Ad ogni modo, il prezzo massimo pagato per Poken (PKN) è 0,077479 USD, registrato a dicembre del 2021.

A titolo di confronto, il prezzo attuale è del -98,07% inferiore rispetto al massimo di sempre.

D’altra parte, il prezzo minimo pagato per Poken (PKN) è 0,00123677 USD, registrato a ottobre del 2022. In confronto, il prezzo attuale è del 20,98% superiore rispetto al minimo mai registrato.

Con un aumento di prezzo del 1,20 % negli ultimi 7 giorni, Poken (PKN) sta sovraperformando il mercato globale delle criptovalute che è in in diminuzione del -1,90 %, mentre sta sovraperformando rispetto a valute di BNB Chain Ecosystem simili che sono in in aumento del 1,00 %.

Dunque, la community è in rialzo con un sentiment di mercato positivo, in quanto più del 100% degli utenti è ottimista rispetto a Poken (PKN).