In questo articolo, esploreremo tre crypto che hanno attirato l’attenzione degli investitori e degli appassionati: JasmyCoin (JASMY), Ripple (XRP) e Pepe (PEPE).

Attraverso l’analisi dei prezzi e delle news di Jasmy Coin (JASMY), Ripple (XRP) e Pepe (PEPE), forniremo agli investitori e agli appassionati di criptovalute una panoramica completa delle tendenze attuali del mercato e delle dinamiche che potrebbero influenzare il valore di queste valute digitali.



Mantenere un occhio attento sulle notizie e comprendere l’impatto che possono avere sui prezzi è fondamentale per prendere decisioni informate e massimizzare le opportunità offerte dal mondo delle criptovalute.

Analizzeremo i prezzi recenti di queste criptovalute e le ultime notizie che hanno influenzato il loro valore sul mercato.

Prezzi e statistiche di mercato delle crypto JasmyCoin (JASMY), Ripple (XRP) e Pepe (PEPE)

Partiamo proprio dalla crypto Jasmy, che nell’ultima settimana ha avuto performance davvero negative.

Andando ancora più indietro, anche gli ultimi 30 giorni del token di JasminCoin hanno avuto una tendenza non in positivo.

Il token nell’ultimo mese ha perso l’11,2%, portando il prezzo del suo token a 0,0056 USD.

Per quanto riguarda le statistiche di mercato, la capitalizzazione di mercato è scesa a 264,3 milioni di dollari, con un volume di scambio in 24 ore di 335,5 milioni di dollari.

Per quanto riguarda l’offerta in circolazione è davvero molto ampia, infatti si hanno scambiabili ben 47,6 miliardi di JASMY, con un tempo di detezione medio di 8 giorni.

Nemmeno il mese di Ripple (XRP) non è stato dei migliori, anche il famoso token in causa con la SEC non ha dato risultati positivi. In 30 giorni XRP ha perso il 18,5%, portando il token a 0,43 USD.

La capitalizzazione di mercato è scesa a 22,2 miliardi di dollari, con un volume di scambio giornaliero fisso a 1 miliardo.

L’offerta in circolazione dei token resta anch’essa molto ampia: di 51,8 miliardi di XRP, c’è ancora molto da fare per riportare Ripple al suo massimo storico di 3,84 USD.

Non ci sono belle notizie nemmeno per i sostenitori di Pepe, il token crypto è stato il peggiore dei tre progetti citati. Dando uno sguardo agli ultimi 30 giorni, il prezzo di PEPE è sceso del 48% rispetto al suo valore. Il prezzo odierno è di 0,00000177 USD.

Le statistiche di mercato vedono la capitalizzazione del progetto a 691,5 milioni di dollari, con un volume di scambio pari a 442,8 USD.

L’offerta in circolazione è maggiore delle due sopracitate, con ben 391,8 bilioni di token PEPE.

Ma andiamo avanti, guardando le notizie più recenti che coinvolgono le crypto Jasmy, Ripple XRP e Pepe.

La conferenza di Ripple a Las Vegas ha riunito gli appassionati di XRP, ma ha sollevato molte questioni

Mentre la conferenza XRP di Las Vegas ha recentemente riunito gli appassionati di XRP e i membri della “XRP Army” nella vivace capitale del gioco d’azzardo degli Stati Uniti, è stato il tema della chiarezza normativa a dominare le discussioni.

Tenutasi il 6 e 7 maggio, la conferenza ha fornito ai fan di XRP una piattaforma per esprimere le proprie preoccupazioni e cercare risposte in merito alla causa in corso tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC).

L’evento ha visto gli appassionati sostenitori di XRP impegnarsi in discussioni ponderate e porre domande intelligenti per affrontare l’incertezza normativa che circonda XRP.

Tuttavia, alla base di queste discussioni c’era una crescente frustrazione per la durata prolungata della causa e la mancanza di indicazioni chiare da parte delle autorità di regolamentazione.

Una delle figure di spicco in prima linea in questa frustrazione è l’avvocato John E. Deaton, che ha commentato attivamente sui social media per tutta la durata della causa della SEC contro Ripple.

Secondo Deaton, la frustrazione espressa dagli appassionati di XRP non ha radici nella paura, ma è dovuta al lungo periodo necessario per ottenere chiarezza normativa.

La causa intentata dalla SEC contro Ripple nel dicembre 2020 sosteneva che la società aveva condotto un’offerta di titoli non registrata attraverso la vendita di XRP.

Questa azione legale ha provocato scosse nella comunità di XRP, sollevando preoccupazioni sul futuro della criptovaluta e sulla sua potenziale classificazione come titolo.

Da allora, Ripple e la SEC hanno ingaggiato una battaglia legale, con entrambe le parti che hanno presentato le loro argomentazioni e controargomentazioni.

L’esito di questa causa ha implicazioni significative non solo per Ripple ma anche per l’intero settore delle criptovalute, in quanto potrebbe costituire un precedente per il trattamento normativo di altri asset digitali.

La frustrazione espressa dai fan di XRP alla conferenza di Las Vegas evidenzia l’importanza della chiarezza normativa nello spazio delle criptovalute.

Linee guida chiare e un quadro normativo ben definito sono fondamentali perché il settore possa prosperare e perché le imprese e gli investitori possano operare con fiducia. La mancanza di certezza normativa può ostacolare l’innovazione, gli investimenti e la più ampia adozione delle criptovalute.

Le preoccupazioni sollevate dagli appassionati di XRP sottolineano anche la necessità di una risoluzione efficiente e tempestiva delle controversie legali che coinvolgono le criptovalute.

Le lunghe battaglie legali possono creare incertezza e sconvolgere l’ecosistema, con un impatto non solo sulle società coinvolte, ma anche sui loro stakeholder e sulla più ampia comunità delle criptovalute.

Sebbene la frustrazione sia comprensibile, è importante riconoscere che i processi legali possono spesso essere complessi e richiedere molto tempo.

L’azione legale della SEC contro Ripple comporta argomentazioni legali complesse e richiede un esame approfondito dei fatti e delle prove. È essenziale che il sistema giudiziario si prenda il tempo necessario per garantire una risoluzione equa e giusta.

Nel frattempo, il settore delle criptovalute continua a evolversi e le agenzie di regolamentazione stanno gradualmente raggiungendo il ritmo dell’innovazione.

Con la maturazione del settore, si prevede che i quadri normativi saranno perfezionati e chiariti, fornendo un ambiente più stabile e prevedibile per le imprese e gli investitori.

Coinbase attacca Pepe sui social media

Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute, si è trovato coinvolto in una controversia dopo aver definito il meme Pepe un “simbolo di odio” in un’e-mail inviata ai suoi clienti.

La dichiarazione ha scatenato l’indignazione della comunità dei memecoin PEPE e ha portato a chiedere il boicottaggio dell’exchange.

La newsletter, inviata il 10 maggio, citava la decisione del 2016 dell’Anti-Defamation League (ADL) di includere il meme Pepe nel suo database di simboli di odio online.

La newsletter mirava a fornire informazioni su come Coinbase mantiene un ambiente sicuro e inclusivo per i suoi utenti. Tuttavia, la caratterizzazione di Pepe come simbolo di odio non è stata ben accolta da coloro che sono associati alla comunità dei memecoin PEPE.

Il famoso influencer di criptovalute Borovik.eth ha condiviso uno screenshot della newsletter con i suoi 96.000 follower. Il post ha rapidamente guadagnato trazione, con molti che hanno espresso il loro malcontento e la loro frustrazione per la posizione di Coinbase.

La comunità di memecoin PEPE, che ha abbracciato il meme Pepe come simbolo di divertimento e inclusività, ritiene che la classificazione di Coinbase sia ingiusta e fuorviante.

Il meme Pepe è nato da una striscia a fumetti creata dall’artista Matt Furie e ha guadagnato popolarità come meme innocuo e umoristico su Internet.

Tuttavia, negli ultimi anni, il personaggio è stato cooptato da alcuni gruppi dell’alt-right e utilizzato in modi che promuovono l’odio e l’estremismo. Questa associazione con i gruppi d’odio ha portato l’ADL a classificare Pepe come simbolo d’odio nel 2016.

Sebbene sia fondamentale combattere i discorsi d’odio e l’estremismo online, la caratterizzazione del meme di Pepe come “simbolo d’odio” ha attirato critiche per l’eccessiva semplificazione.

Molti sostengono che l’intenzione e il significato originali del meme sono stati distorti da un piccolo sottoinsieme di individui, e che la maggior parte di coloro che si impegnano con il meme di Pepe lo fanno in modo spensierato e non odioso.

La risposta della comunità di memecoin PEPE è stata rapida e forte. Sono emersi appelli al boicottaggio di Coinbase e alcuni membri della comunità hanno esortato gli altri a ritirare i propri fondi dalla borsa e a cercare piattaforme alternative.

Essi sostengono che la caratterizzazione del meme di Pepe da parte di Coinbase come simbolo di odio è una generalizzazione ingiusta che stigmatizza ingiustamente una più ampia comunità di appassionati di meme.

Coinbase, in quanto attore di primo piano nel settore delle criptovalute, si trova ad affrontare la sfida di mantenere un ambiente sicuro e inclusivo per i suoi utenti, navigando al contempo nella complessità della cultura dei meme e delle sue varie interpretazioni.

Trovare un equilibrio tra queste considerazioni può essere difficile, poiché la percezione di simboli e meme può variare notevolmente nelle diverse comunità e sottoculture.

L’incidente che ha coinvolto Coinbase e il meme di Pepe sottolinea l’importanza di comprendere le sfumature della cultura di Internet e il potenziale impatto dell’etichettatura di simboli legati all’odio.

Evidenzia inoltre la necessità di un dialogo aperto e di un impegno tra le piattaforme e le comunità che servono per garantire un’equa rappresentazione ed evitare conseguenze indesiderate.

Resta da vedere come Coinbase risponderà alle reazioni della comunità di memecoin PEPE. L’incidente serve a ricordare le sfide che si presentano quando si cerca di affrontare questioni delicate nel panorama in rapida evoluzione delle criptovalute e della cultura di Internet.