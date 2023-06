Ora in Georgia si può pagare con Tether e Bitcoin in oltre 600 negozi

Pochi giorni fa Tether aveva annunciato una partnership con la Business & Technology University (BTU) di Tbilisi, in Georgia, per lo sviluppo di corsi accademici su argomenti come Bitcoin, stablecoin, ed altre tecnologie che promuovono la libertà finanziaria e la libertà di parola.

Ieri ha annunciato un’altra iniziativa nel Paese europeo: un investimento nella società CityPay.io, ovvero una delle principali società di elaborazione di pagamenti attiva in Georgia.

I pagamenti in Tether e Bitcoin

CityPay.io offre un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità ai clienti di oltre 600 negozi, hotel e ristoranti, tra cui Wendy’s e Radisson Hotels. L’obiettivo di questo investimento di Tether è quello di portare maggiore efficienza e convenienza nel settore dei pagamenti nel Paese.

Grazie all’ingresso di Tether, gli utilizzatori di CityPay.io potranno pagare anche in Bitcoin e USDT, oltre che in valuta fiat. Inoltre l’investimento di Tether consentirà anche a CityPay.io di espandere le proprie operazioni e migliorare i propri servizi, a vantaggio non solo dei suoi utenti in Georgia, ma anche di quelli nella CSI.

La Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) è un’organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex-repubbliche sovietiche, con sede a Minsk, in Bielorussia.

Tra queste ci sono anche la Russia, il Kazakistan e l’Azerbaigian, ma non la Georgia, uscita nel 2009, e l’Ucraina, uscita nel 2014.

La Georgia

In Georgia si stima che quasi il 3% dei cittadini possegga criptovalute. Non è un caso che venga considerato uno dei Paesi più crypto-friendly al mondo, tanto che l’anno scorso uno studio di Forex Suggest l’ha classificata al quarto posto assoluto tra le nazioni maggiormente pronte all’utilizzo di criptovalute.

Inoltre, attualmente sta assistendo ad una rapida crescita di interesse per le criptovalute, come ad esempio una maggiore domanda di opzioni di pagamento crypto.

Tether, che emette e gestisce la principale stablecoin al mondo, sta collaborando sempre di più con realtà locali, sia per la formazione e lo sviluppo, sia per facilitare l’adozione di massa.

Ad esempio nel piccolo Paese ai confini dell’Europa ci sono ben 130 ATM crypto, a fronte di una popolazione complessiva che non arriva a 4 milioni di persone.

L’investimento in CityPay.io vuole essere il primo passo concreto di Tether verso l’espansione della propria presenza in Georgia, con l’impegno di portare innovazione e maggiore efficienza nel settore dei pagamenti.

Tether però ha anche annunciato che prevede ulteriori iniziative future nel Paese.

Tether e Bitcoin nei Paesi emergenti

La Georgia non è l’unico Paese emergente in cui si sta diffondendo sempre di più l’utilizzo di criptovalute.

Il fatto è che nei paesi già molto sviluppato ci sono già infrastrutture di pagamento tradizionali molto efficienti ovviamente basate su valute fiat che rendono molto più difficile l’ingresso in massa di nuovi player.

Laddove invece le infrastrutture di base non hanno anche raggiunto altissimi livelli di efficienza, c’è spazio per sperimentare innovazioni che possono portare vantaggi competitivi molto evidenti.

Se a ciò si aggiunge che in molti paesi emergenti, o in via di sviluppo, la percentuale di cittadini unbanked (ovvero privi di conti bancari tradizionali) è più elevata, il quadro diventa ancora più chiaro, soprattutto nel caso in cui tali cittadini abbiano bisogno di effettuare o ricevere transazioni internazionali, come le rimesse dei parenti che lavorano all’estero.

Tuttavia prima ancora che si possa diffondere l’utilizzo di soluzioni innovative occorre che si diffondano conoscenza e competenza, ed infatti non è un caso che Tether in Georgia abbia iniziato proprio dall’università.

I commenti

Il Chief Technology Officer di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di lavorare con CityPay.io per portare maggiore innovazione ed efficienza nel settore dei pagamenti in Georgia. Tether si impegna a supportare le aziende che condividono la nostra visione di costruire un sistema finanziario più connesso e accessibile. Questo investimento in CityPay.io è un passo importante verso il raggiungimento di tale obiettivo”.

Il CEO di CityPay.io, Eralp Hatipoglu, ha aggiunto: