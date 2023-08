Bitcoin in classe: I giovani di El Salvador imparano a inviare i sat

Nel Paese di El Salvador, di recente gli appassionati di Bitcoin stanno fornendo lezioni ai giovani di dodici anni su come inviare frazioni di Bitcoin, chiamate ‘sat’.

Nello specifico, più di 25.000 studenti nel paese centroamericano hanno avuto l’opportunità di familiarizzare con il concetto di Bitcoin direttamente nelle aule scolastiche.

Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Oltre 25.000 studenti di El Salvador abbracciano Bitcoin nell’istruzione

Roman Martínez, la guida della comunità di Bitcoin Beach, ha di recente condiviso la sua opinione riguardo all’importanza di introdurre precocemente concetti legati a Bitcoin, denaro ed economia.

In particolare, egli ritiene che questa educazione possa fornire una prospettiva promettente per i bambini svantaggiati a cui dedica questo insegnamento, offrendo loro maggiori opportunità nel corso della vita.

Martínez ha descritto come Bitcoin Beach organizzi programmi extracurricolari volti ad assistere i bambini nell’uso di Bitcoin. Ricordando che un ‘satoshi’, o ‘sat’, rappresenta la più piccola frazione di Bitcoin, e 10 milioni di sat costituiscono un BTC:

“Ogni venerdì visitiamo le scuole per l’educazione sui Bitcoin dove parliamo di soldi e sogni, insegniamo loro a creare un portafoglio Bitcoin, li aiutiamo a ricevere il loro primo satoshi e ad effettuare transazioni.”

Martínez ha inoltre constatato come gli studenti abbiano accolto la tecnologia con entusiasmo, nonostante inizialmente molti condividessero l’opinione che Bitcoin fosse complesso da apprendere o riservato solo a chi studiasse economia:

“Una volta che si dimostrano disposti ad apprendere, il processo risulta sorprendentemente agevole.”

Bitcoin Beach: educare sulla finanza, il Bitcoin e molto altro

Egli ha illustrato come Bitcoin Beach ponga particolare enfasi nell’educare gli studenti su Bitcoin, finanza e sistema bancario, ambizioni che spesso vengono trascurate nell’istruzione formale:

“Nessuno ci insegna davvero nulla riguardo al denaro. Svolgiamo transazioni ogni giorno, lavoriamo per guadagnare denaro, lo mettiamo da parte, ma nessuno ci fornisce una formazione in merito. Se desideriamo apportare un cambiamento, è essenziale che individui e famiglie imparino come gestire il denaro.”

Martínez è convinto che Bitcoin rappresenti “l’apice dell’evoluzione della moneta” e ritiene che insegnare ai giovani i benefici legati a Bitcoin – unitamente ad altre competenze vitali – possa condurli a cercare prospettive lavorative migliori:

“Se possiedono competenze linguistiche, competenze informatiche, una conoscenza di Bitcoin e competenze nel campo del marketing, saranno in grado di lavorare in remoto per chiunque, ovunque nel mondo. Si tratta di un’opportunità straordinaria che ora si schiude per tutti.”

Secondo il suo documento di base, Bitcoin Beach rappresenta un movimento volto a concretizzare il potenziale di Bitcoin, offrendo supporto a coloro che sono stati emarginati dal sistema bancario.

La sua sede è situata a El Zonte, una località costiera posizionata a un’ora di guida a sud-ovest della capitale nazionale, San Salvador. Quest’area è stata tra le prime in tutto il paese a intraprendere l’accettazione di Bitcoin.

Il “Diploma Bitcoin” grazie a My First Bitcoin: tutti i dettagli

Inoltre, un’altra organizzazione senza scopo di lucro che si dedica all’educazione su Bitcoin e ha sede in El Salvador è My First Bitcoin, la quale ha agevolato il conseguimento di un “Diploma Bitcoin” a oltre 25.000 studenti attraverso il sistema scolastico pubblico dell’ intera nazione.

Attualmente, circa il 70% dei cittadini salvadoregni esclusi risulta dalla possibilità di avvalersi di servizi bancari. L’inclusione finanziaria è stata una priorità evidente nel programma del presidente pro-Bitcoin Nayib Bukele, il quale, secondo alcune fonti, vanta uno dei più alti tassi di approvazione presidenziale al mondo.

Infatti, numerosi tra i programmi legati a Bitcoin hanno avuto origine dal pionieristico passo compiuto dal governo salvadoregno, divenuto il primo al mondo, nel settembre 2021, a conferire a Bitcoin lo status di moneta a corso legale all’interno del paese.