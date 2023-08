McDonald’s Singapore regala gli NFT Grimace sviluppati su Polygon

McDonald’s regala gli NFT Grimace sviluppati su Polygon, ma solo a Singapore. La nuova offerta di immagini profilo PFP, una volta mintate, non potranno essere scambiate.

McDonald’s Singapore e i nuovi NFT Grimace su Polygon soulbound

Per rispondere al trend del momento di Grimace Shake, McDonald’s Singapore ha deciso di regalare il loro formato NFT su Polygon, con una clausola: una volta mintati, le immagini profilo PFP non potranno essere scambiate.

A partire da questa mattina, McDonald’s ha messo in palio 2.000 NFT da collezione con il mostro viola del marchio globale che indossa espressioni e accessori diversi.

Tali Grimace NFT sono gratuiti e disponibili solo attraverso l’applicazione mobile di McDonald’s a Singapore.

La promozione NFT del momento è stata sviluppata da McDonald’s Singapore in collaborazione con la startup di infrastrutture crittografiche Bandwagon Labs e con lo pseudonimo artista locale di NFT, The Hidden Walls.

Secondo quanto riportato, la blockchain prescelta dal re dei fast food è Polygon, con la formula di “soulbound”.

Questo vuol dire che ogni NFT Grimace non potrà essere trasferito dal portafoglio che lo ha mintato. In questo modo, McDonald’s esclude dalla promozione la possibilità di vendite secondarie dei suoi NFT da collezione.

McDonald’s NFT su Polygon: i Grimace entrano nel mondo dei Non-Fungible token

Questa iniziativa del colosso dei fast food, permette ai frullati viola in trend su TikTok, i Grimace Shake, di entrare anche nel mondo dei Non-Fungible Token.

Per partecipare alla promozione McDonald’s Singapore, gli utenti dovranno utilizzare un crypto-wallet come MetaMask oppure utilizzando servizi come Web3Auth, che permette l’accesso con un account di social media per creare un portafoglio.

A tal proposito, Drina Chee, direttore senior di McDonald’s Singapore per il Marketing e la Digital Customer Experience ha detto:

“Siamo entusiasti di avvicinare i Grimace ai nostri fan attraverso questi esclusivi oggetti da collezione digitali”

L’esperienza Web3 a Hong Kong con The Sandbox (SAND)

Esattamente il mese scorso, è trapelata la notizia che McDonald’s di Hong Kong aveva scelto il metaverso di The Sandbox (SAND) per creare una primissima esperienza Web3.

In pratica, per celebrare il 40° anniversario di Chicken McNuggets, il re dei fast food avrebbe creato un parco giochi virtuale chiamato McNuggets Land, che offre una serie di attività online e virtuali legare al motto “Please Share”.

Con questa iniziativa, gli utenti possono esplorare i 40 anni di storia e vivere un’esperienza di gioco all’interno di The Sandbox, interagendo anche con i personaggi di gioco basati sui famosi Chicken McNuggets.

Non solo, per coloro che partecipano a McNuggets Land, c’è anche la possibilità di guadagnare diversi premi digitali e fisici, inclusi 100.000 SAND.

Infine, per gli utenti di Hong Kong idonei, in palio ci sono anche dei coupon condivisi, del valore di 10.000 McNuggets, e per 10 fortunati, anche un anno intero di McNuggets gratuiti.