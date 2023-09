Victoria – Seychelles Settembre 1, 2023 – Bitget è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con 3Commas per aiutare i propri utenti a sfruttare il potenziale e ampliare le strategie di trading con bot automatizzati che non dormono mai.

Avendo fissato l’obiettivo di ridurre i rischi e aumentare i profitti dei trader, il team del progetto è impegnato a creare strumenti di valore. Come piattaforma leader del settore, 3Commas ha riscosso la fiducia di oltre 220.000 trader in tutto il mondo, con recensioni positive dalla maggior parte degli utenti. L’innovativa piattaforma di gestione del trading di 3Commas consente di creare strategie e segnali personalizzati per il trading automatizzato di criptovalute, che comprendono bot long, short, compositi (multi-pair) e QFL.

A proposito di 3Commas

3Commas è una piattaforma di trading avanzata con trading bot in grado di ottimizzare le strategie in qualsiasi condizione di mercato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con un’ampia gamma di strumenti per gestire strategie long e short, DCA, futures e grid, oltre a un mercato di segnali personalizzati e modelli di bot creati dagli utenti, 3Commas dà un boost alle competenze di trading a un livello superiore.

Gli strumenti di trading avanzati di 3Commas sono:

● Tracciamento del portafoglio: monitora e analizza i tuoi portafogli con facilità.

● Modelli di bot: inizia a fare trading con i bot senza fatica grazie a modelli affidabili e redditizi.

● Trading demo: prova le strategie di trading senza correre rischi utilizzando il paper trading (un simulatore di trading).

● Smart Trade Terminal: utilizza strumenti di trading avanzati per un’efficienza ottimale.

I trading bot di 3Commas:

● Bot DCA: ideale nei mercati dinamici con frequenti fluttuazioni dei prezzi, consente la personalizzazione o l’utilizzo di modelli di bot. I bot DCA possono essere impostati per strategie long o short, nonché per il trading di futures o opzioni, se l’exchange lo consente.

● Grid Bot: ideale nei mercati laterali grazie ai piccoli movimenti di prezzo. È un ottimo strumento per creare opportunità di profitto da monete “noiose” che rimbalzano tra livelli di supporto e resistenza senza infrangerli.

In occasione di questa collaborazione, gli utenti di 3Commas riceveranno un esclusivo bonus di benvenuto da Bitget.

In più, tutti gli utenti di Bitget potranno fare trading su 3Commas gratuitamente durante questo periodo.

Per maggiori informazioni, visita il sito: https://www.bitget.com/it/blog/articles/bitget-partners-with-3commas

A proposito di Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il principale exchange di criptovalute al mondo che offre servizi di Copy Trading come una delle sue caratteristiche principali. Servendo oltre 20 milioni di utenti in più di 100 Paesi e regioni, la borsa si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente, fornendo una soluzione di trading sicura e unica. Bitget ispira le persone ad abbracciare la criptovaluta attraverso collaborazioni con partner credibili, tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi e l’organizzatore ufficiale di eventi eSports PGL.

