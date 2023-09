SPONSORED POST*

Il progetto Base di Coinbase, lanciato di recente, è una chain Ethereum Layer-2 (L2) che offre un modo sicuro, a basso costo e facile per creare applicazioni on-chain. Base è sviluppato su OP Stack di Optimism, fatto che lo rende uno dei EVM L2 più sicuro e scalabile dell’ecosistema attuale.

Secondo i dati di Dune Analytics, Base ha registrato un aumento del 30% degli utenti giornalieri, superando i 100.000 al giorno dopo il suo lancio ufficiale. Questa accoglienza molto calorosa da parte della comunità delle criptovalute pone le premesse per altri progetti blockchain altamente innovativi, uno spazio dove Domini ($DOMI) sta già attirando l’attenzione.

Domini ($DOMI)

Domini sta creando un forte interesse per gli investimenti colmando il divario tra gli investimenti nell’arte tradizionali e lo spazio blockchain. Il progetto è riuscito a democratizzare la proprietà di opere d’arte di alto livello offrendo investimenti frazionari. Dimentica le barriere tradizionali che hanno impedito alla maggior parte di noi di possedere un pezzo di un’opera d’arte iconica; grazie a $DOMI, anche gli investitori più piccoli possono provare l’emozione di possedere un’opera d’arte.

Parliamo di numeri. La prevendita di Domini è attualmente nella fase Beta, dove 1 $DOMI ha un valore di 0,0021 USD. Incredibilmente, sono già stati venduti 14,7 milioni di $DOMI, che rappresentano all’incirca il 42% dei token disponibili in questa fase di prevendita. Considerati i 20,2 milioni di $DOMI rimanenti prima che il prezzo salga a 0,002625 USD nella prossima fase, la corsa ad accaparrarsi quello che si sta rivelando essere uno dei migliori altcoin su cui investire è percepibile.

L’arte non è una semplice decorazione, ma uno strumento di diversificazione per gli investitori. Storicamente, gli investimenti in arte hanno prodotto un rendimento medio del 7,6% e, offrendo una guida esperta, Domini Advisory rende l’investimento in arte semplicissimo come il trading di criptovalute per principianti. Possedendo $DOMI, gli investitori non solo ottengono un’esposizione a una classe di asset unica, ma possiedono anche un token supportato da opere d’arte del mondo reale, conservate in modo sicuro in caveau assicurati. Domini è quindi un’elegante combinazione di NFT popolari con asset presenti nel mondo reale, assicurando il meglio dei due mondi: tangibilità e liquidità.

Inoltre, Domini non offre solo l’emozione di possedere un’opera d’arte, ma aggiunge anche un livello di coinvolgimento della comunità che spesso manca negli investimenti artistici tradizionali. La piattaforma prevede di introdurre meccanismi di voto, consentendo ai possessori di token $DOMI di avere voce in capitolo su quali opere d’arte debbano essere poi tokenizzate, trasformando di fatto il processo in un’esperienza decisionale collettiva.

Questa caratteristica non solo democratizza gli aspetti finanziari ma anche quelli curatoriali dell’investimento artistico. Permette agli investitori di sentirsi più legati alle loro partecipazioni e al mondo dell’arte in generale, infondendo un senso di proprietà comune e di apprezzamento reciproco per l’arte che i loro token rappresentano. Grazie a Domini, gli investimenti nell’arte diventano non solo un impegno finanziario, ma anche sociale e culturale.

Base di Coinbase

Il progetto Base è sostenuto da Coinbase, fatto che gli consente di avere accesso a un’ampia base di utenti e a una profonda esperienza. Ciò contribuirà ad accelerare l’adozione di Base e a renderla una piattaforma più interessante per gli sviluppatori.

Base può ridurre significativamente il costo delle transazioni su Ethereum, rendendo più conveniente per gli utenti interagire con le DApp. Le sue caratteristiche favorevoli agli sviluppatori, insieme all’accesso alla base di utenti e alle risorse di Coinbase, la rendono una nuova piattaforma molto interessante per gli sviluppatori di blockchain.

Coinbase non ha ancora annunciato l’intenzione di emettere un token $BASE. Nonostante ciò, l’azienda ha dichiarato di essere impegnata a rendere Base un servizio pubblico open source che accoglie la partecipazione della comunità.

Conclusione

Anche se Base di Coinbase ha fissato un’alta soglia per altri progetti blockchain da seguire, Domini offre una traiettoria altrettanto promettente. L’investimento nell’arte è la sua spina dorsale e la blockchain garantisce trasparenza e liquidità. Pertanto, $DOMI ha il potenziale per rivoluzionare non solo il modo in cui guardiamo l’arte, ma anche il modo in cui ci impegniamo negli investimenti.

Essendo un token ERC-20, presenta la sicurezza e la scalabilità della rete Ethereum. Il fatto di trovarsi all’intersezione tra arte e tecnologia fanno di Domini una proposta di valore unica, che potrebbe potenzialmente dare ad altri degli altcoin principali del filo da torcere. Pertanto, gli investitori che sono pronti a diversificare il proprio portafoglio in modo veramente all’avanguardia farebbero bene a tenere d’occhio $DOMI.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.