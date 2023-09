SPONSORED POST*

Circa un anno fa Michael Saylor, direttore esecutivo di MicroStrategy, aveva posto come fattori indispensabili per far raggiungere a Bitcoin i $5 milioni tre elementi, due dei quali si sono già verificati e il terzo sembra essere in arrivo.

Parliamo per l’esattezza della custodia bancaria tradizionale di BTC, delle regole contabili per individuare il valore equo delle criptovalute a opera del FASB e, infine, dell’approvazione degli ETF spot su Bitcoin, che sembra essere sempre più vicina.

Le previsioni rialziste per Bitcoin possono essere favorevoli anche a token nuovi come BTCBSC, che vuole ripercorrere il successo di BTC e ha tutte le carte in regola per farlo.

Saylor ha investito in Bitcoin, considerandolo migliore dell’oro

Michael Saylor, direttore esecutivo di MicroStrategy, ha investito oltre 650 milioni di dollari, acquistando nel 2021 29.646 BTC, rendendo così la sua società la quinta al mondo tra tutti gli holder individuali di criptovalute e superando persino il governo degli Stati Uniti.

Secondo Saylor, infatti, per combattere l’inflazione in maniera efficace è bene creare una riserva di valore e niente può essere migliore di Bitcoin; inoltre, ciò che rende BTC migliore anche dell’oro è proprio la sua volatilità, che Saylor vede come una specie di vitalità dal punto di vista finanziario, contro la stabilità classica dei mercati, per lui stagnante.

Come lui, anche Musk, CEO di Tesla, ha pensato la stessa cosa, investendo in BTC: queste mosse hanno spinto la FASB a rivedere la sua posizione e a decidere di stabilire nuove regole, come quella del “valore equo”, in base alla quale si considerano non solo le diminuzioni ma anche gli aumenti di valore delle crypto possedute dalle società.

Sempre più banche tradizionali hanno mostrato il loro supporto per gli asset digitali

Nonostante l’iniziale scetticismo, anche da parte di colossi come JPMorgan Chase, sempre più banche tradizionali hanno dato il loro supporto agli asset digitali. FV Bank, per esempio, ha avuto l’autorizzazione a fornire servizi di custodia per tutte le principali criptovalute, inclusi Bitcoin ed Ether, insieme al supporto per i token ERC-20.

Altre banche come Standard Chartered, DBS Bank of Singapore e BBVA hanno introdotto tre nuove offerte per i clienti, ovvero il trading di criptovalute, la custodia e una piattaforma per condurre offerte di token di sicurezza.

Questa situazione è una delle tre prospettate da Saylor, secondo il quale potrebbero essere i fattori che permetteranno a BTC di raggiungere i $5 milioni. L’ultimo è costituito dall’approvazione, da parte della SEC, degli ETF spot su Bitcoin.

In arrivo l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin?

L’ultimo tassello, secondo Saylor, per portare BTC a $5 milioni è l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin da parte della SEC, che ha ritardato nuovamente la decisione in merito alle richieste di varie società.

La vittoria di Grayscale nella causa intentata contro la SEC, a proposito del rifiuto di questa nell’approvare la conversione del GBTC di Grayscale in un ETF Bitcoin, è un primo passo in avanti per portare tutte le richieste al compimento.

Nell’attesa che ciò accada, resta da vedere che trend seguirà il valore di Bitcoin, anche in prossimità dell’halving: a beneficiare di una situazione simile potrebbe essere anche BTCBSC, il nuovo token che si ispira a Bitcoin e che ha attualmente superato in prevendita i $210.000.

BTCBSC potrà godere del trend rialzista di Bitcoin

I nuovi token 2.0 possono portare a guadagni immediati notevoli per gli investitori: l’ultimo ad arrivare è BTCBSC, la cui prevendita è partita il 5 settembre e ha già superato $210.000. Un token BTCBSC costa $0,99, quindi ha lo stesso prezzo che BTC aveva nel 2011.

Della fornitura totale, pari a 21 milioni di token, il 29% è destinato alla prevendita, il 2% al pool di liquidità per i DEX e il 69% rimanente alle ricompense per lo staking. Il soft cap è pari a $3.960.000 e l’hard cap a $6.063.750.

Questo token sfrutta il sistema dello stake-to-earn, in quanto i BTCBSC vengono emessi con lo staking, a differenza di quanto accade per Bitcoin, sulla blockchain del quale i BTC sono emessi tramite il mining e come ricompensa per la conferma dei blocchi.

BTCBSC è inoltre un BTC migliorato, in quanto mentre Bitcoin usa il Proof of Work, consumando più energia, Bitcoin su BSC sfrutta il Proof of Stake, riducendo il consumo.

Nonostante ciò, BTCBSC è collegato a BTC, in quanto, quando sulla blockchain di Bitcoin viene a essere confermato un nuovo blocco, vengono emesse anche le ricompense per lo staking su BTCBSC. In questo momento è possibile acquistare i token collegando il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale della prevendita e utilizzando USDT, BNB o ETH.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.