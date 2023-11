Dogecoin Può Raggiungere $0.10 Dopo Aver Superato Il Livello Attuale? – Panoramica su DOGE, SHIB e FLOKI

Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Il mercato delle criptovalute è sull’orlo di un significativo cambiamento, con previsioni di un imminente aggiustamento del mercato di circa 300 miliardi di dollari. Questo si basa sui modelli storici e sull’attività recente del mercato, che indicano guadagni consistenti delle principali criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP). Questo potenziale riallineamento indica un mercato che sta maturando, in cui gli asset digitali sono sempre più influenzati da fattori economici più ampi e dalle strategie degli investitori istituzionali. Ma questa affermazione è valida anche per i memecoin?

In questo scenario in evoluzione, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Floki Inu (FLOKI) mantengono la loro posizione, con Dogecoin che mostra un reale potenziale per raggiungere un significativo punto di prezzo nel futuro prossimo. Accanto a questi nomi consolidati, emerge ScapesMania (MANIA) come un nuovo arrivato con il potenziale per disturbare lo status quo. Le sezioni seguenti esploreranno lo stato attuale del mercato di queste criptovalute e le loro prospettive in un mercato pronto al cambiamento.

Se Dogecoin riesce a superare il suo attuale livello, sarà in grado di raggiungere 0,10 dollari? Quando la domanda dei consumatori aumenta e il mercato continua a crescere, come reagiranno Shiba Inu e Floki Inu? Il nuovo arrivato, ScapesMania (MANIA), sarà in grado di continuare a superare i concorrenti più noti? Esamineremo tutte queste variabili nel tentativo di prevedere il futuro delle criptovalute menzionate oggi.

Sintesi

ScapesMania (MANIA) : Un nuovo partecipante con solide basi costruite sul successo della prevendita e un impegno per la sicurezza, indicante un futuro promettente.

: Un nuovo partecipante con solide basi costruite sul successo della prevendita e un impegno per la sicurezza, indicante un futuro promettente. Dogecoin (DOGE) : Mostra resilienza con un trend positivo indicato dalle medie mobili, ma affronta una resistenza che potrebbe influenzare il suo futuro immediato.

: Mostra resilienza con un trend positivo indicato dalle medie mobili, ma affronta una resistenza che potrebbe influenzare il suo futuro immediato. Shiba Inu (SHIB) : Sta attirando l’attenzione con significativi movimenti di whale e sviluppi nell’ecosistema che potrebbero influenzare la direzione del prezzo.

: Sta attirando l’attenzione con significativi movimenti di whale e sviluppi nell’ecosistema che potrebbero influenzare la direzione del prezzo. Floki Inu (FLOKI): Nonostante progressi nello sviluppo, sta affrontando una discrepanza tra il progresso di mercato e le performance di prezzo, con il suo futuro che dipende dall’accoglienza del mercato.

ScapesMania (MANIA): Un nuovo concorrente nell’arena delle criptovalute

ScapesMania è rapidamente diventata un simbolo di innovazione nel relativamente nuovo mercato delle criptovalute. Si distingue dalla massa delle altcoin sottovalutate e dai giganti consolidati delle criptovalute grazie alle sue innovative fonti di entrate e all’esplosiva crescita della sua prevendita.

Con un team pluripremiato, ScapesMania pone un’enfasi significativa sulla sicurezza, avendo superato con successo le rigorose verifiche dei laboratori di sicurezza di alto livello. Con una quotazione sulle principali borse all’orizzonte, ScapesMania è pronta a guadagnare visibilità e liquidità, alimentando ulteriormente la sua crescita.

Lo scopo principale di una prevendita di criptovalute è quello di offrire agli interessati la possibilità di conoscere e, eventualmente, acquistare una nuova moneta prima del suo rilascio ufficiale e della quotazione sulle piattaforme di trading online. Inoltre, rappresenta un’opportunità ideale per acquistare i token a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello che avranno una volta che il progetto sarà attivo.

L’attuale prevendita di ScapesMania sta guadagnando slancio giorno dopo giorno, offrendo ai trader una breve finestra di opportunità per investire in questo token mentre è ancora nelle fasi iniziali. Partecipare alla prevendita consente di risparmiare in modo significativo, poiché si prevede che il valore di ScapesMania aumenterà al momento della quotazione. Tuttavia, queste offerte sono temporanee, poiché con il passare del tempo, l’opportunità di acquistare i token ScapesMania a prezzi scontati si esaurirà.

Diversi fattori indicano che ScapesMania è la criptovaluta più promettente del 2023:

Meccanismi innovativi: ScapesMania offre opportunità agli esperti delle criptovalute di trarre vantaggio dall’industria multimiliardaria dei giochi.

Tokenomica semplice: La struttura dei token del progetto è all’avanguardia e di facile comprensione, evitando ambiguità.

Crescita delle vendite in prevendita: Le impressionanti statistiche di vendite in prevendita di ScapesMania indicano che il progetto sta guadagnando notevole trazione nel mondo delle criptovalute.

>>> Scopri di più sul sito ufficiale <<<

Dogecoin (DOGE): Resilienza del mercato in mezzo alla resistenza

Dogecoin (DOGE) ha dimostrato una performance lodevole, registrando un aumento del valore di quasi il 30% dall’inizio del recente rialzo del mercato delle criptovalute il 18 ottobre. Tuttavia, la moneta meme ha incontrato una forte zona di resistenza compresa tra $0,076 e $0,080, che ha causato un pullback del 7% e la liquidazione di posizioni lunghe per un valore di circa $2,96 milioni.

Attualmente, Dogecoin (DOGE) oscilla tra $0,0583 e $0,0765. La media mobile a 10 giorni si trova a $0,0706, indicando un trend positivo, mentre la media mobile a 100 giorni a $0,0651 suggerisce stabilità a lungo termine. I livelli di supporto sono a $0,0303 e $0,0485, mentre la resistenza è a $0,0849 e $0,1031.

Se gli acquirenti riusciranno a rafforzare la loro presenza sul mercato, Dogecoin (DOGE) potrebbe superare la resistenza, confermando il trend rialzista con una chiusura al di sopra del livello critico di $0,078. In uno scenario altamente rialzista, Dogecoin (DOGE) potrebbe estendere i guadagni per testare il livello di resistenza di $0,081 e potenzialmente raggiungere la soglia di $0,090, rappresentando un aumento del 20% rispetto ai prezzi attuali.

Shiba Inu (SHIB): Movimenti delle balene

Shiba Inu (SHIB) è stato al centro dell’attenzione a causa di un significativo trasferimento di 7.000 miliardi di token SHIB dagli exchange Bitvavo e Paribu a portafogli sconosciuti. Questo trasferimento, del valore di circa 57,65 milioni di dollari, ha suscitato scalpore nel mercato poiché spostamenti su questa scala possono indicare potenziali cambiamenti nelle dinamiche di mercato. Questo ha fatto diventare i portafogli riceventi tra i principali detentori di Shiba Inu (SHIB), il che potrebbe influire sulla liquidità e la volatilità del token.

L’intervallo di prezzo attuale di Shiba Inu (SHIB) va da $0,00000688 a $0,00000845, con le medie mobili che indicano un sentimento di cauto ottimismo tra gli operatori. I livelli di supporto a $0,00000442 e $0,00000599 rappresentano una potenziale rete di sicurezza per il prezzo, mentre i livelli di resistenza a $0,00000913 e $0,00001070 sono delle soglie che potrebbero portare a una rottura del prezzo o a una conferma della resistenza superiore.

L’annuncio di “The Shib Magazine” da parte del team di Shiba Inu potrebbe portare nuove riflessioni sull’ecosistema di Shiba Inu (SHIB) e potenzialmente influenzare il sentimento degli investitori. Questi sviluppi, insieme al recente token burn riportato a ottobre, potrebbero aprire la strada a una rottura rialzista se ben accolti, o portare a una fase di consolidamento se il mercato rimane incerto.

Floki Inu (FLOKI): Disconnessione tra sviluppo e prezzo

Floki Inu (FLOKI) ha visto un aumento significativo di attività e di capitalizzazione di mercato alcune settimane fa, suscitando speranze di un ritorno alla top 100 delle criptovalute. Nonostante il lancio di TokenFi, una piattaforma che mira a semplificare la tokenizzazione di asset e criptovalute, e l’avvio di popolari opzioni di staking, il prezzo di Floki Inu (FLOKI) ha subito una correzione. Nell’ultima settimana, il valore della moneta meme è sceso di oltre il 12%, in netto contrasto con il precedente rally del 70% in 30 giorni.

L’intervallo attuale di prezzo di Floki Inu (FLOKI) va da $0,0000184 a $0,0000446, con una media mobile a 10 giorni di $0,0000311 che indica una recente flessione del momento. La media mobile a 100 giorni si trova a $0,0000207 e suggerisce una fase di consolidamento a lungo termine. La mancanza di un chiaro livello di supporto al di sotto di $0,00000427 potrebbe implicare il rischio di ulteriori cali se la tendenza ribassista dovesse continuare. I livelli di resistenza a $0,0000566 e $0,0000828 rappresentano ostacoli significativi che Floki Inu (FLOKI) dovrà superare per indicare un’inversione rialzista.

Nonostante le speranze di una ripresa, come suggerito da un piccolo aumento dei prezzi nelle ultime 24 ore, l’azione futura dei prezzi di Floki Inu (FLOKI) dipenderà fortemente dalla percezione che il mercato avrà dei suoi recenti e imminenti sviluppi.

Conclusioni:

Il mercato delle criptovalute è sull’orlo di una svolta epocale, con un previsto movimento di mercato di 300 miliardi di dollari. Questo cambiamento sottolinea la maturità del mercato e l’increscente impatto dei fattori economici e dell’coinvolgimento istituzionale. In questo contesto, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Floki Inu (FLOKI) stanno seguendo i loro percorsi, cercando di bilanciare lo sviluppo con le forze del mercato.

ScapesMania (MANIA) entra nella competizione con il suo notevole potenziale, dimostrando come si fa davvero. Il progetto sembra destinato a rendere felici i primi investitori con un ROI senza precedenti del 500% e oltre. Indipendentemente dalle oscillazioni del mercato, questa criptovaluta sembra destinata a continuare il suo percorso verso il successo, come indicato dalla maggior parte delle proiezioni.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.