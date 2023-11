Ascolta qui download

È arrivato un nuovo mese e gli investitori continuano a cercare investimenti promettenti in criptovalute. In questo articolo discuteremo i tre token che hanno il potenziale per ottenere le migliori performance nel mese di novembre. Chiliz (CHZ) punta a 0,1 $, mentre Mina (MINA) punta a 1 $. Nel frattempo, InQubeta (QUBE) continuerà a dominare lo spazio delle ICO, avendo già raccolto oltre 4,3 milioni di dollari. Continua a leggere per scoprire perché si tratta di altcoin da tenere d’occhio questo mese.

InQubeta (QUBE): dominare lo spazio delle ICO

InQubeta (QUBE) è stata la migliore ICO della seconda metà dell’anno, con gli investitori che attendevano con ansia il suo lancio. Diversi fattori hanno contribuito alla sua ascesa, tra cui la tabella di marcia e la community attiva. Nonostante ciò, riteniamo che la sua miscela di AI e blockchain abbia contribuito maggiormente al successo della sua prevendita, raccogliendo oltre 4,3 milioni di dollari fino ad oggi.

Inoltre, ha catturato l’interesse degli investitori per il problema che intende risolvere nel settore dell’AI. Intende risolvere la sfida della raccolta fondi nel settore dell’AI diventando la prima piattaforma di crowdfunding a consentire alle startup di AI di raccogliere fondi attraverso le criptovalute. Non solo: vuole anche rendere il mercato dell’AI accessibile agli investitori attraverso l’utilizzo di NFT e di un modello di investimento frazionario.

Secondo le previsioni degli esperti, questo progetto dovrebbe continuare a dominare il mercato della prevendita. Inoltre, gli analisti prevedono che il suo prezzo aumenterà del 3.500% dopo il lancio. La prevendita è attualmente nella quinta fase. Per diventare un early adopter, è possibile acquistare il token al prezzo attuale di 0,0161 $ cliccando il link sotto.

Chiliz (CHZ): rivoluzionare il settore dell’intrattenimento

Se sei appassionato di calcio, è probabile che prima o poi abbia sentito parlare di Chiliz (CHZ). È la principale valuta digitale per lo sport e l’intrattenimento. La criptovaluta è ritenuta uno dei migliori altcoin sul mercato. Questo la rende uno dei progetti più dominanti nello spazio delle criptovalute. Se sei titolare di un token Chiliz, puoi partecipare alla governance dei marchi sportivi. In generale, puoi partecipare a qualsiasi decisione relativa al club, compresi sondaggi, inchieste ecc.

La sua visione è quella di colmare il divario tra le squadre di calcio, le celebrità e i loro fan. Riteniamo che abbia un obiettivo importante, che porterà a una crescita significativa in futuro. Inoltre, Chiliz ha stretto partnership chiave che, a nostro avviso, contribuiranno all’aumento del suo valore. Ancora, sembra che l’azienda stia guadagnando slancio e questo mese potrebbe essere l’occasione per un’impennata. Secondo le previsioni degli analisti, Chiliz potrebbe raggiungere la soglia di 0,1 $ a novembre, posizionandosi come una buona criptovaluta da acquistare.

Mina (MINA): puntare a 1 $

Ci sono diverse blockchain nello spazio delle criptovalute, ma Mina (MINA) si distingue. Questo protocollo è una blockchain minima con una dimensione di 22 KB. Nonostante ciò, è in grado di eseguire applicazioni decentralizzate (dApp) in modo più efficiente. Grazie a ciò, è stata descritta come la blockchain più leggera del mondo, le cui dimensioni impallidiscono rispetto ad altre blockchain. Ad esempio, la blockchain di Bitcoin ha una dimensione di 300 GB.

Considerando quanto sopra, Mina è diventata una delle preferite dagli sviluppatori. È anche una delle migliori criptovalute in cui investire. Sebbene ultimamente abbia subito un calo di prezzo, sta recuperando slancio. La previsione di prezzo di Mina per novembre è di 1 $, fatto che la rende un investimento interessante.

Conclusione

Qual è la migliore criptovaluta in cui investire a novembre? I token da tenere d’occhio sono Chiliz, InQubeta e Mina. InQubeta, in particolare, ha il miglior potenziale a lungo termine perché è nelle sue fasi iniziali.

