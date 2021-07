Coca Cola mette all’asta i suoi primi NFT su OpenSea

Ascolta qui download

Coca Cola ha creato e messo all’asta i suoi primi NFT su OpenSea. L’asta apre lo stesso giorno della Giornata Internazionale dell’Amicizia, il 30 luglio.

Secondo quanto riportato, la multinazionale americana colosso mondiale per le sue bevande, sembra essere entrata nell’esplosivo settore crypto dedicato ai token collezionabili o NFT, per mettere all’asta i suoi primi oggetti da collezione.

L’asta durerà esattamente 4 giorni, a partire dal 30 luglio alle 12:01 UTC e fino al 2 agosto alle 20:00 UTC. Il ricavato sarà donato a Special Olympics International, amico e partner di Coca Cola da più di 50 anni.

A tal proposito, Selman Careaga presidente di Global Coca Cola Trademark ha così dichiarato:

“Coca Cola è uno dei marchi più collezionabili al mondo, condividendo il suo ricco patrimonio con i consumatori attraverso semplici momenti di gioia per decenni. Siamo entusiasti di condividere i nostri primi NFT con il metaverso, dove nuove amicizie vengono forgiate in modi nuovi e in nuovi mondi, per celebrare la Giornata Internazionale dell’Amicizia e per sostenere il nostro amico e partner di lunga data, Special Olympics. Ogni NFT è stato creato per celebrare elementi che sono fondamentali per il marchio Coca Cola reinterpretati per un mondo virtuale in modi nuovi ed emozionanti”.

Nello specifico, i nuovi NFT firmati Coca Cola sono ispirati a momenti condivisi di amicizia, e sono stati creati in collaborazione con lo sviluppatore Tafi, il principale creatore di contenuti 3D personalizzati per avatar e sistemi emoji.

L’asta della Friendship Box NFT firmato Coca Cola

I partecipanti all’asta possono fare un’offerta sul NFT Coca Cola Friendship Box, una versione reinterpretata del distributore automatico da collezione di Coca Cola, e una volta aperto ci saranno ulteriori tre NFT o beni digitali unici:

Una Coca Cola Bubble Jacket Wearable personalizzata

La Friendship Card

Una sorpresa che sarà svelata al vincitore

Si tratta di una giacca futuristica, illuminata con effervescenti bollicine, appositamente progettata con sottili cenni alle nostalgiche uniformi di consegna della Coca Cola. La stessa potrà essere sbloccata in un’altra versione per essere indossata su Decentraland.

La Friendship Card invece propone un design delle famose trading card della Coca Cola ispirate appunto all’amicizia degli anni ‘40.

Le aste NFT dedicate ad operazioni benefiche

La missione di Coca Cola per quest’asta dei suoi primi NFT è del tutto benefica, volendo dedicare i proventi ad un suo grande amico, la Special Olympics International.

Un qualcosa di simile lo ha proposto direttamente Sua Santità Papa Francesco, collaborando con la creazione di NFT che sono stati messi all’asta su AkoinNFT. I proventi dell’asta sono stati, infatti, dedicati all’ente di beneficenza del papa, la Fondazione Scholas Occurrentes.

Ma in questa settimana, in onor della beneficenza meno premeditata, è stata creata anche un’asta NFT di cui i proventi saranno dedicati alla ONLUS “Effetto Palla” di Oristano per gli animali del territorio della Sardegna colpita dagli incendi dell’ultima settimana. Nello specifico, gli autori dell’asta benefica sono l’associazione culturale The AB Factory, insieme a Antonio Marras e gli HACKATAO.