Nuovo report svela gli ultimi trend dei progetti blockchain

Outlier Ventures, piattaforma di venture capital che supporta lo sviluppo, le strategie e la crescita di progetti dedicati alla tecnologia blockchain, ha realizzato un report che ha analizzato i principali 50 progetti blockchain e 50 principali protocolli di finanza decentralizzata.

Da questa dettagliata analisi si evincono quali siano state le tendenza del settore negli ultimi 12 mesi.

I progetti blockchain di rilievo

Per la blockchain, 10 sono i progetti top che includono Cardano, Ethereum, Iota, Filecoin, Flow, Lisk, Hyperledger, Solana, Avalanche e Polkadot.

Cardano è il progetto più alto in termini di commit medi al mese (CPM) con un totale di 701 CPM, in crescita del 24,0% rispetto ai 12 mesi precedenti. Ethereum è al secondo posto,con una media di 447 CPM in crescita del 10,5% rispetto al periodo precedente. Dopo Ethereum’s, il rapporto indica IOTA a 394 CPM, Filecoin a 368 CPM, e Flow a 305 C.

Per le performance annuali si fa notare l’esplosiva crescita di Avalanche, con un + 709,7% dei commit totali negli ultimi 12 mesi, a cui è corrisposto un conseguente boom delle sue quotazioni.

Le note dolenti riguardano Aion, che ha registrato una diminuzione del -95,1% nei livelli di impegno annuale negli ultimi 12 mesi, cosi come Energi, che ha mostrato una chiara tendenza al ribasso a -94,19% CPY. Inoltre, Nuls è sceso del -80.00% CPY, Steem ha dimostrato un -67,96% in totale. Iinfine, Ethereum Classic è diminuito del -65,89% CPY.

Filecoin attira il maggior numero di sviluppatori attivi mensili

Per l’analisi del numero di sviluppatori di un progetto su base mensile, Ethereum ha dimostrato ancora un numero elevato di sviluppatori attivi con una media di 168 ed un incremento del 23,2% rispetto al periodo precedente.

Cardano ha avuto 165 attivi sviluppatori al mese con un aumento del 31,8%, mentre Hyperledger 157 sviluppatori attivi al mese.

E’ ancora Avalanche a guidare questa particolare classifica, considerando che ha registrato una crescita esplosiva del 299% in più di sviluppatori attivi mensili. Terra ha mostrato una solida crescita media del 132,1%, mentre il nuovo progetto Flow, nato ad agosto del 2019, ha dimostrato un aumento del 121,4% di attività mensili

Aion invece ha mostrato in media un calo significativo di sviluppatori attivi mensili, con un conseguente -82,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Energi è diminuito complessivamente del -85,9% MAD. Kin ha registrato un -73,7% calo della MAD in media.

Crescita esplosiva della Finanza decentralizzata

Dal rapporto si va concretizzando quella che già era una sensazione percepita da alcuni mesi nel settore delle criptovalute, e cioè una crescita robusta dei progetti legati alla DeFi.

Tra i primi cinque progetti legati al mondo della finanza decentralizzata il rapporto pone Aave che ha mostrato una crescita incredibile del 1.794,3% passando da 142 CPY a 2.690 CPY in totale.

Dal dettagliato rapporto della società fondata nel 2013 da Jamie Burke, e che ha in portafoglio oltre 1000 startup legate alle nuove tecnologie, si capisce che il panorama della DeFi è in continua evoluzione e che sta subendo una rapida innovazione in una vasta area di applicazioni.

Anche SushiSwap ha mostrato commit iniziali all’inizio di agosto 2020 producendo ben 4.485 commit in breve tempo. Cosi come Yearn Finance, uscita all’inizio di luglio 2020, che registra 3.120 cpy totali. O Curve, Reflexer con livelli di commit stabili da avvio del progetto con 2.883 commit totali. Infine, Ribbon Finance, partita alla fine di ottobre 2020 e cresciuto esponenzialmente dall’inizio del progetto, con 1.733 commit nei 12 mesi.