Kalmar: una nuova piattaforma all-in-one DeFi

Kalmar è una piattaforma di DeFi (finanza decentralizzata) sviluppata su Binance Smart Chain (BSC).

Kalmar, servizi e funzionalità della piattaforma DeFi

I servizi a disposizione sono molteplici ed includono lending & borrowing, derivati, sistemi di pagamento, liquidity mining, ecc…

Infatti, la missione che il team si è proposta è quella di realizzare un unico access point su blockchain per affrontare e risolverne i problemi consentendo agli utenti, nuovi o esperti che siano, una migliore user experience semplice e diretta e una user interface intuitiva ed esaustiva al contempo.

Oltre all’innovare con i suoi prodotti, Kalmar si concentrerà fortemente sulla transizione delle soluzioni esistenti da altre chain, coinvolgendo in maniera attiva la community per ottenere collaborazione e feedback.



MVP (Most Viable Product)

Sono ormai diversi mesi che il team sta lavorando al MVP e sono state già rilasciate delle feature secondo le scadenze previste (ottimo segno di professionalità e organizzazione: il team infatti è composto da esperti provenienti da più settori, ma di questo ne parleremo in seguito).



Di seguito i servizi che si possono trovare su Kalmar.

Leveraged Yield Farming



Offre la possibilità agli utenti di utilizzare le leve mentre farmano sui protocolli di liquidity mining sulla BSC (come PancakeSwap, ad esempio) consentendo sia ai lenders (chi offre prestiti) che farmer-borrowers (chi prende in prestito e deposita LP nelle farm) di godere di APY notevolmente superiori su una piattaforma sicura e solida. In breve, il leveraged yield farming non è altro che lo yield farming combinato con la capacità di prendere in prestito asset e reinvestire automaticamente i token farmati ​​e le trading fees per aumentare i rendimenti nel tempo.



Nell’immagine di seguito è illustrato il processo:



Lo smart contract prende in prestito l’importo di BNB dalla bank in base al livello di leva dell’utente. Gli asset vengono scambiati, assicurandosi di avere lo stesso valore su entrambi i lati del pair. La liquidità viene fornita con il pair sul protocollo prescelto. Vengono ricevuti i Token LP per la liquidità fornita. I Token LP vengono quindi messi nella farm di detto protocollo. Vengono farmati i reward token. I token farmati ​​vengono venduti per maggiore liquidità, aumentando il valore totale della posizione dell’utente. Ripetizione del processo

Aggregatore AMM/DEX (KalmySwap)

Offre la possibilità agli utenti di accedere alla liquidità disponibile su un gran numero di Decentralized Exchange (DEX), il tutto da un’unica piattaforma, KalmySwap. Questo aiuta anche i trader nell’ottenere i migliori prezzi per i token che vogliono scambiare, confrontando i prezzi su più exchange decentralizzati e scegliendo l’offerta migliore per il trade (ovvero con price impact minore).

L’immagine qui di seguito ne illustra il funzionamento.

Kalmy Swap:



Legge prezzi e liquidità disponibili su più DEX

Sceglie il prezzo migliore per l’offerta dell’utente, tenendo in considerazione l’importo che desidera scambiare

GamiFi (Gamification)

Offre la possibilità agli utenti di accedere a una piattaforma “free to play” nella quale tutti possano godere della migliore gaming experience (discostandosi completamente dall’attuale modello “pay to win” dei maggiori giochi su blockchain).

Questo si traduce in una community inclusiva ed affiatata che interagisce, chatta ed invita altri utenti a partecipare.

La piattaforma offrirà l’opportunità di guadagnare effettivamente rewards reali e tangibili con la massima libertà di utilizzarle come meglio si desidera.

Nello sviluppo il team sta prestando massima attenzione alla scalabilità e alla UX/UI così che la piattaforma sia divertente, veloce e facile da capire soprattutto per chi si approccia per la prima volta al mondo crypto.

NFT Fundraising

Offre la possibilità agli utenti di acquistare Non-Fungible Token (NFT) lanciati con una campagna di raccolta fondi. L’NFT potrebbe in seguito essere scambiato con una reward unica (secondo quello stabilito e previsto dalla raccolta fondi).

Si tratta di un modo intelligente e al contempo originale e divertente per aziende, influencer e progetti blockchain di ottenere capitale.

Per organizzare una raccolta fondi è possibile presentare una domanda utilizzando il seguente modulo. Un membro del team Kalmar risponderà ai candidati ritenuti idonei.

Tokenomics

Il 27 Maggio è stata lanciata l’IFO su PancakSwap per il native token $KALM.

Il token in questione è fondamentale per ogni servizio offerto dalla piattaforma sia quelli attuali che quelli previsti in futuro, come quelli di gamification, NFT, ecc.

La total supply è di 10.000.000 $KALM distribuiti nel seguente modo:



Descrizione Allocazione Liquidity Mining 59% Private Sale Round 9% Partners 9% Team 8.5% Raccolta Fondi NFT + IFO 14.5%

Team

Dietro progetti di tale innovazione e serietà è sempre presente un team altamente professionale ed eterogeneo. Oltre ad essere presenti sviluppatori di talento, il team conta membri che hanno una vasta gamma di esperienza extra-blockchain il che si traduce in un vantaggio a livello di management e nella possibilità di entrare in mercati precedentemente inaccessibili. In questo modo nel team coesistono tutti gli elementi necessati per far sì che un progetto abbia successo.



Informazioni Aggiuntive

Nel caso volessi approfondire la tua curiosità o comprendere al meglio i meccanismi di Kalmar, si può fare riferimento alla documentazione ufficiale. Sono presenti guide step-by-step, grafici utilissimi e anche informazioni di base su come accedere alla DeFi su BSC (nel caso fossi nuovo e stessi muovendo i tuoi primi passi).