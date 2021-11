Ascolta qui download

Ricardo Salina Pliego, il terzo uomo più ricco del Messico, ha twittato “Compra Bitcoin ora” e ha sottolineato come gli USA siano irresponsabili come qualsiasi altro paese del terzo mondo.

Il miliardario messicano, fondatore del Grupo Salinas nelle telecomunicazioni, media, servizi finanziari e negozi al dettaglio, ha condiviso su Twitter un suo pensiero rispetto un grafico settimanale del valore totale degli asset della Federal Reserve (meno le eliminazioni dal consolidamento).

Il grafico è stato aggiornato il 18 novembre e mostra un patrimonio totale di oltre 8,67 trilioni di dollari. Ecco il tweet di Salinas Pliego:

Good old USA is looking more and more like any other irresponsible third world country….wow…look at the scale of fake money creation.

Buy #Bitcoin right now. https://t.co/xzv0xk2TQq pic.twitter.com/JMslqlagLE — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 24, 2021

“ I buoni vecchi USA assomigliano sempre di più a qualsiasi altro paese irresponsabile del terzo mondo….wow… guardate la scala della creazione di denaro falso. Compra Bitcoin ora.”

Ricardo Salinas Pliego ha quindi consigliato pubblicamente ai suoi investitori di comprare Bitcoin, piuttosto che affidarsi alle politiche statunitensi, che sembrano essere da “terzo mondo”.

Secondo la lista dei miliardari 2021 messicani di Forbes, Salinas Pliego sale sul podio in terza posizione con un patrimonio netto di 12,9 miliardi di dollari, 1,2 miliardi di dollari in più rispetto a un anno fa.

Ricardo Salinas Pliego e le criptovalute

La regina delle crypto, Bitcoin, sembra aver già da tempo affascinato il miliardario messicano, che già in passato avrebbe già condiviso la sua idea su Twitter.

L’anno scorso, infatti, Salinas Pliego aveva rivelato che il 10% del suo portafoglio liquido era in BTC, mentre a giugno 2021, avrebbe annunciato i piani per la sua banca per accettare Bitcoin. A tal proposito, aveva twittato come segue:

“Raccomando l’uso di bitcoin, e io e la mia banca stiamo lavorando per essere la prima banca in Messico ad accettare bitcoin”

Non solo, Salinas Pliego si è pronunciato anche sulla questione Bitcoin vs Oro, raccomandando la regina crypto e sostenendola come il “nuovo oro”, molto più facile da trasportare rispetto ai lingotti.

Il crollo del prezzo di BTC

Proprio vero che quando si tratta di criptovalute, l’analisi sullo storico non deve essere considerata come per gli asset tradizionali. Bitcoin, infatti, in quest’ultima settimana sembra aver oscillato sui 57.000$, seppur toccando i 59.000$ e i 56.000$.

Ma tra giovedì e venerdì, il prezzo di bitcoin è arrivato a toccare anche i 53.000$, un qualcosa che non succedeva dagli inizi di ottobre.

Sempre nella giornata di giovedì, sono anche scaduti ben 51.900 contratti (sia futures che opzioni su Bitcoin) per un valore complessivo che sfiora i 3 miliardi di dollari. In vista delle oscillazioni di prezzo, il sentiment registrato in quel giorno è stato bearish, in questo le opzioni put (ovvero di vendita) hanno una domanda maggiore rispetto a quelle call (di acquisto).