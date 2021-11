Ascolta qui download

Hai mai desiderato di far parte di qualcosa di importante? O di avere l’opportunità di investire in una piattaforma pronta ad influenzare il mercato crypto, basata su NFT e che verrà lanciata con una ILO iniziale? Planet Wars è esattamente tutto questo.

Verrà lanciata una ILO sui suoi token e la piattaforma presenterà inoltre servizi NFT. La data del lancio è imminente: il debutto della ILO Gold avverrà l’1 dicembre 2021 mentre i pianeti NFT verranno presentati il 13 dicembre.

La piattaforma sarà un ottimo posto per i novizi che vogliono cominciare il loro viaggio nel mondo delle crypto.

Scopriamo cosa offre nello specifico Planet Wars.

ILO Gold e lancio di pianeti NFT su Planet Wars

Planet Wars ha creato un fantastico universo per gli utenti, i quali possono trovare un’ambientazione unica, plasmata per adottare le peculiarità degli NFT. I giocatori competeranno tra loro innalzando difese per i propri pianeti e schierando navicelle spaziali per guadagnare token.

Come indicato nella roadmap, i primi due eventi, saranno i seguenti:

Il lancio della ILO Gold darà ai token stabilità di prezzo e scambiabilità. Il lancio includerà una ILO di Gold/BUSD con un massimo di 5 milioni di Gold venduti. Se tutti i token della ILO saranno venduti, il prezzo del Gold sarà di $0.2 per ciascuna unità, con una revenue massima di 1 milione di $.

darà ai token stabilità di prezzo e scambiabilità. Il lancio includerà una ILO di Gold/BUSD con un massimo di 5 milioni di Gold venduti. Se tutti i token della ILO saranno venduti, il prezzo del Gold sarà di $0.2 per ciascuna unità, con una revenue massima di 1 milione di $. Il lancio di pianeti NFT sarà diverso dal primo lancio e consisterà nella creazione dei pianeti dell’universo di Planet Wars, che presenterà un totale di 1123 pianeti, i quali avranno un prezzo crescente. Questo meccanismo ha una ragione. Per dare un’idea più chiara, il primo pianeta sarà venduto a 0.5 BNB mentre il prezzo dei pianeti successivi aumenterà di 0.005 per ognuno.

Un pianeta può essere comprato solo una volta e l’ultimo pianeta avrà un prezzo di 6.11 BNB. Le caratteristiche dei pianeti non saranno rivelate prima o dopo l’acquisto. Lo saranno solo una volta che l’intera quantità di pianeti sarà venduta o 30 giorni dopo la data del lancio.

Planet Wars

La piattaforma è un gioco di battaglie spaziali play-to-earn, basato sulla Binance Smart Chain. Il gioco incorpora i concetti di DeFi, gamification e NFT. L’universo è stato creato per permettere ai giocatori di competere tra loro utilizzando i pianeti, le difese e le navi spaziali al fine di guadagnare token.

Il gioco è stato sviluppato grazie alla collaborazione di due aziende, partner da molti anni.

Scaling Parrots : proprietario del gioco

: proprietario del gioco Real Loud Marketing: proprietario del marketing

Planet Wars è sinonimo di GameFi, che combina la finanza decentralizzata ai token non fungibili (NFT). I giochi di questa tipologia non sono sviluppati per essere dei play-to-win ma per essere dei play-to-earn. Giocare, lootare risorse e piazzarsi nelle classifiche settimanali darà la possibilità agli utenti di guadagnare dei token.

I pianeti all’interno dell’universo di Planet Wars avranno caratteristiche uniche che incideranno sui bonus di gioco. L’intero codice che riconduce all’immagine del pianeta è completamente salvato on-chain, con l’ausilio di smart contract che gestiscono il gioco. Questo è possibile tramite il formato immagine SVG: un formato vettoriale che permette di generare immagini infinitamente scalabili attraverso dei tag XML.

Caratteristiche chiave

Quello che devi sapere riguardo questa piattaforma è che offre numerosi servizi e prodotti dei quali si può beneficiare. L’universo ospita ben 1123 pianeti NFT, ognuno con caratteristiche uniche, capaci di influenzare i bonus in game. Le coordinate, il nome, la grandezza, la temperatura, l’abitabilità, il colore e gli slot satellite giocano un ruolo importante all’interno della galassia.

Inoltre, ogni pianeta avrà un design unico, che sarà il prodotto dei metadati di ciascun pianeta. I design sono molteplici e influenzano la superficie dei pianeti, che ne condizioneranno a sua volta l’abitabilità, i satelliti, gli asteroidi e lo sfondo.

L’economia dell’universo di Planet Wars è decentralizzata e sarà basata su tre tipi di risorse: dei token ERC-20 aventi le loro funzionalità e la loro tokenomics.

Le risorse presenti sono le seguenti:

Oro: esso è la moneta di scambio dell’intero ecosistema di Planet Wars e il metodo di pagamento principale per il mint delle battaglie e delle strutture NFT. Ha un cap totale di 100 milioni, di cui 25 pre-mintati dedicati alla ILO come compenso e una parte destinati al tesoro aziendale.

esso è la moneta di scambio dell’intero ecosistema di Planet Wars e il metodo di pagamento principale per il mint delle battaglie e delle strutture NFT. Ha un cap totale di 100 milioni, di cui 25 pre-mintati dedicati alla ILO come compenso e una parte destinati al tesoro aziendale. Idrogeno: è il carburante per le navi spaziali NFT. Considera questa risorsa come ad esempio ETH per la blockchain di Ethereum. Più sarà consumato durante il gioco, più diventerà raro e di conseguenza il suo prezzo aumenterà. Ogni volta che un token Hydro sarà rubato durante una battaglia, una porzione verrà burnata, come succede per le altre risorse del gioco. Al lancio verrà creata una pancake liquidity pool, nella quale 50 milioni di Hydro saranno posti in pool con 1 milione di Gold, al prezzo iniziale di 50:1.

è il carburante per le navi spaziali NFT. Considera questa risorsa come ad esempio ETH per la blockchain di Ethereum. Più sarà consumato durante il gioco, più diventerà raro e di conseguenza il suo prezzo aumenterà. Ogni volta che un token Hydro sarà rubato durante una battaglia, una porzione verrà burnata, come succede per le altre risorse del gioco. Al lancio verrà creata una pancake liquidity pool, nella quale 50 milioni di Hydro saranno posti in pool con 1 milione di Gold, al prezzo iniziale di 50:1. Ferro: questa risorsa è utile per la costruzione di navi e difese. La differenza è che essa non sarà una risorsa limitata. Al contrario dell’Idrogeno, la somma di Ferro mintata diminuirà nel tempo. Quando comincerà la costruzione di una nave e verrà spesa una certa quantità di token Ferro, il processo di burning avrà inizio. Quando una struttura difensiva o una nave viene distrutta in battaglia, il proprietario riceverà il 70% del Ferro utilizzato nella costruzione, mentre un 30% verrà perso e quindi burnato. Verrà creata una pancake liquidity pool nella quale 20 milioni di Ferro verranno messi in pool con 1 milione di Gold, al prezzo iniziale di 20:1.

Note finali

Questo universo è creato sia per investitori sia per giocatori, neofiti e non, o per chi semplicemente sta cercando una piattaforma innovativa e visionaria. Preparati a salpare per questo fantastico viaggio e ottieni il tuo pianeta colmo di misteri e creatività.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.