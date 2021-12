Ascolta qui download

Il bitcoiner Peter McCormack ha annunciato di aver acquistato la squadra di calcio britannica, il Bedford FC, con l’obiettivo di portare in campo Bitcoin e il club in Premier League.

Bitcoin scende in campo con il Bedford FC di McCormack

L’investitore di Bitcoin, con l’acquisto del Bedford FC che si trova nella Divisione 1 della South Midlands League, ha annunciato la sua strategia in una carrellata di tweet.

“Quindi qual è il piano? Portare il nostro club in Premier League, 9 promozioni… …Sono un bitcoiner, puntiamo in grande. Se riusciamo a separare il denaro e lo stato, possiamo portare una squadra di calcio in Premier League”

McCormack vuole coinvolgere Bitcoin nella sua strategia commerciale: nel merchandising, sponsorizzazioni, materiale educativo per i fan e community e, dove possibile, facilitare anche lo sviluppo dell’open-source.

“Si tratta di vincere le partite, per vincere le partite hai bisogno dei migliori giocatori e manager. Per permettersi i migliori giocatori e manager è necessario avere successo commerciale. Farò in modo che il nostro club sia il bitcoin club, una squadra che opera su uno standard bitcoin.Ci sono due fasi specifiche per questo: – Locale: portare la squadra nella National League – Nazionale: portare la squadra in Premier League Entrambe le fasi richiedono una strategia diversa, ma alla fine dobbiamo avere successo commerciale.”

McCormack ha poi affermato che la squadra ha già ottenuto vari accordi di sponsorizzazione che lo portano ad essere, in termini di fatturato, ad un piccolo club di Lega 1. Il suo obiettivo futuro, sarà poi quello di creare anche una tesoreria in bitcoin per sostenere a livello commerciale il club facendolo diventare da Premier League.

Bitcoin per creare squadre di calcio e strategie commerciali

McCormack rende pubblica tutta la sua strategia commerciale proprio sul social dei crypto-lovers.

In un altro suo tweet, il nuovo compratore del Bedford FC ha affermato che, rispetto le altre squadre locali che possono attingere a una community locale di fan/aziende per guidare le entrate, con Bitcoin, il Bedford FC avrebbe il sostegno un esercito globale di possessori e aziende di Bitcoin.

Non solo, McCormack invita gli utenti a non lasciarsi scappare l’occasione di essere coinvolti in questo “gioco di squadra”.

“Non lasciamo che FTX, http://Crypto.com e Ryan Reynolds abbiano tutto il divertimento… 3,5 miliardi di persone guardano solo la Premier League, possiamo usare questo per comunicare uno standard #bitcoin”.

Non solo calcio, BTC è già nelle strategie della politica

La regina delle crypto, Bitcoin (BTC) oscilla e rimane a quota $48.000, ancora molto lontana dai suoi $60.000 sfiorati nell’ultimo mese, ma superati abbondantemente a metà ottobre, eppure tutti la vogliono e la coinvolgono.

Come McCormack nella sua strategia di calcio, anche i politici degli USA stanno ultimamente coinvolgendo Bitcoin nelle loro candidature o nella raccolta fondi per il partito politico.

Di recente, Don Huffines, il repubblicano candidato al governo del Texas ha affermato di aver rivisto tutta la Bitcoin Policy del Paese per rendere il Texas la “Cittadella di Bitcoin”, dopo che già è stata nominata dal suo predecessore come la “Mecca dei miner di Bitcoin”.

I due sindaci di Miami e New York, rispettivamente Francis Suarez e Eric Adams, hanno entrambi affermato di voler ricevere il loro stipendio in BTC.

Anche la candidata al Senato per l’Alabama, Katie Britt ha messo a disposizione sul suo sito ufficiale, la specifica per cui è possibile inviare donazioni in BTC ma anche BCH, ETH, DOGE, LTC e USDC tramite BitPay.