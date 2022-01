Ascolta qui download

eToro, popolare piattaforma di trading, ha annunciato ieri il lancio di MetaverseLife, la sezione dedicata agli investitori del metaverso. I nuovi smart portfolio includono azioni e crypto-asset.

La continua crescita di interesse nel metaverso, ha portato anche eToro a trovare una sua soluzione per favorire gli investitori, offrendo una gamma diversificata di investimenti fatti per l’esposizione a lungo termine.

E così nasce MetaverseLife con i suoi smart portfolio. Secondo eToro, lo smart portfolio è un portafoglio di investimenti tematici completamente allocato e focalizzato su aziende e progetti (rappresentati attraverso asset criptati) legati al metaverso. Comprende designer di giochi, piattaforme social, sviluppatori di software 3D, società di hardware e criptovalute legate al metaverso.

Al momento della scrittura, MetaverseLife coinvolge 28 market guidato da Meta Platforms (ex Facebook), seguito da Roblox ed i metaversi su Blockchain di Decentraland, The Sandbox e Enjin.

Altre aziende tech del calibro di Microsoft, Amazon e Nvidia sono incluse nello smart portfolio, come aziende che hanno contribuito all’adozione e sviluppo del metaverso.

eToro e il listing di The Sandbox

Negli ultimi giorni del 2021, eToro aveva annunciato il listing di The Sandbox (SAND) e CELO, giusto per immortalare il suo interesse verso il mondo degli NFT e metaverso. Con queste due nuove criptovalute, la piattaforma di trading e brokeraggio supporta in totale ben 42 crypto-asset.

The Sandbox è al momento della scrittura 37esima crypto sul totale, per capitalizzazione di mercato, mentre è terza nella categoria del metaverso. Questa popolarità di The Sandbox arriva anche dopo che lo scorso febbraio 2021, prima della milionaria vendita dell’NFT di Beeple, Sandbox aveva venduto oltre 2,8 milioni di dollari di Land nel suo metaverso in un mese.

Non solo, a settembre, The Sandbox ha deciso di acquistare una Bored Apes alla modica cifra di quasi 3 milioni di dollari, ovvero 740 ETH. Si tratta del NFT numero 3749, la Bored Apes chiamata “The Captain” con gli occhi laser.

Metaverso: un mercato da 800 miliardi di dollari

Secondo l’analisi di Matthew Kanterman, Bloomberg Intelligence Senior Industry Analyst e Nathan Naidu, Bloomberg Intelligence Industry Analyst, il metaverso è la nuova opportunità di mercato che potrebbe valere 800 miliardi di dollari.

Nello specifico, il metaverso è stato definito come la prossima grande piattaforma tecnologica che attrae produttori di giochi online, i social network e altri leader tecnologici. Non solo, il metaverso è anche un’opportunità per le aziende leader dell’intrattenimento online e dei social media di capitalizzare su nuovi flussi di entrate.

In numeri, l’analisi afferma come segue: