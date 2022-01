La centrale idroelettrica comunale “Alta Novella” di Borgo d’Anaunia, in Trentino, verrà utilizzata per fare mining di criptovalute.

lo si evince dal verbale di deliberazione n. 197 della Giunta del piccolo comune della Val di Non, grazie al quale è stato autorizzato l’ampliamento dell’impianto elettrico per una nuova unità di autoconsumo.

Nella farm verranno installate 20 apparecchiature elettroniche definite “supercomputer” (ovvero ASIC) per il mining di criptovalute, con potenza pari a 100 Thash/s.

Nella delibera si legge anche che la rete Bitcoin costituisce una rete pubblica improntata a garantire e dare attuazione ai fondamentali principi di decentralizzazione, trasparenza, sicurezza, immutabilità, consenso, responsabilità e programmabilità.

Poi aggiungono:

“Con questo progetto il Comune di Borgo d’Anaunia sarà protagonista e attore principale per promuovere la tecnologia blockchain come strumento per la ricerca e lo sviluppo sostenibile del web 3.0, nonché di mettere a disposizione una tecnologia che permetta alla popolazione mondiale che attualmente è esclusa dal sistema monetario tradizionale di essere inclusa in esso, come già sta facendo ed esempio il programma WFP (World Food Program) dell’ONU”.