Le ultime news nel mondo degli NFT e metaversi con Letsmint che porta il crowdfunding per i Non-Fungible Token, Carrefour che entra in The Sandbox, lo storico nome dell’informatica e videogames Atari che si tuffa nel mondo degli NFT.

Non solo, anche Pinterest che si lancia nell’arredamento con Realtà Aumentata (AR) e Meta pronto per i nuovi avatar 3D su Instagram.

NFT e Metaversi: Letsmint e il crowdfunding per i Non-Fungible Token

Letsmint è una piattaforma di crowdfunding la cui missione è quella di fornire agli artisti tutti gli strumenti e le condizioni necessarie per finanziare le loro collezioni NFT, in modo che possano concentrarsi sulla loro arte, garantendo allo stesso tempo benefici ai loro finanziatori.

Nello specifico, Letsmint offre un pacchetto di servizi agli artisti che coinvolge l’aspetto finanziario, di marketing e tecnico (attraverso la creazione dello smart contract e la landing page della collezione), fino al lancio stesso della collezione.

La co-founder Darina Lysachkina descrive tutti gli step del piano di Letsmint, facendo un’offerta di lancio: in regalo c’è un mintpass per una collezione casuale di Letsmint al quinto fortunato membro della comunità di Product Hunter che si iscriverà o darà un feedback.

L’ingresso di Carrefour Group nel metaverso con The Sandbox

In uno dei principali metaversi su Blockchain, The Sandbox (SAND), sembra esser appena entrato il gigante francese della vendita al dettaglio: Carrefour Group. Ecco l’annuncio su Twitter di Alexandre Bompard, Chairman e CEO di Carrefour:

Premiers pas pour le @GroupeCarrefour dans le #metaverse ! L’innovation est au cœur de notre modèle. À très vite pour la suite ! https://t.co/mFW6obvM91 — Alexandre Bompard (@bompard) January 31, 2022

“Primi passi per il Gruppo Carrefour nel metaverso! L’innovazione è il cuore del nostro modello. A presto per il resto!”

L’azienda è proprietaria del lotto 33.147 sul metaverso di The Sandbox e ha dichiarato che l’area è equivalente a 30 supermercati nel metaverso. Per il momento, non sono stati rivelati maggiori dettagli.

Carrefour si è già affidato alla tecnologia Blockchain in passato, per tracciare polli, agrumi, latte e altri prodotti.

I Non-Fungible Token dello storico dei videogames Atari

Anche la storica società statunitense produttrice di videogiochi e hardware entra nel mondo degli NFT, lanciando una serie di opere digitali certificate blockchain, proprio in occasione dei suoi 50 anni dalla sua fondazione.

Atari, infatti, è stata fondata nel 1972, e i nuovi Atari NFT, la cui collezione si chiama “GFT” (da gift = regalo) sono stati realizzati con una delle compagnie più attive del settore, la Republic Realm.

La collezione è disponibile su OpenSea, mentre Republic Realm aveva aperto una whitelist per mettersi in lista ed ottenere uno sconto del 10%.

Pinterest e l’arredamento con AR, Meta e i nuovi avatar 3D su Instagram

La crescente domanda da parte degli utenti di vivere esperienze online immersive, ha portato i colossi dei social ad agire in tal senso.

Da un lato, Pinterest ha introdotto la funzione “ Try On for Home Decor” che sfrutta la tecnologia della Realtà Aumentata (AR) per permettere agli utenti di posizionare virtualmente gli articoli dei rivenditori americani come Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm, e Wayfair nella loro casa utilizzando la telecamera Pinterest Lens, e provare prima di comprare.

L’esperienza virtuale di arredamento per la casa viene lanciata dal vivo su più di 80.000 Pin acquistabili, mentre l’esperienza di bellezza è attualmente disponibile su 14.000 Pin acquistabili.

Dall’altro, arriva Meta di Zuckerberg che ha annunciato che sta distribuendo gli Avatar 3D aggiornati su Facebook e Messenger e, per la prima volta, anche su Instagram Stories e i DM. L’annuncio aggiunge:

“A partire da oggi le persone negli Stati Uniti, in Canada e in Messico possono mostrarsi come il loro io virtuale in tutte le app tramite adesivi, post nel feed, immagini del profilo Facebook e altro ancora.”

Non solo, Meta è in collaborazione con la NFL anche per portare la possibilità ai fan di vestire il proprio avatar per supportare i Cincinnati Bengals o i Los Angeles Rams – oppure con una maglietta neutra per il Super Bowl LVI che si può scegliere.