NFT News: record di vendite per OpenSea

Ascolta qui download

Tra le news del settore NFT spiccano le nuove collezioni di Non-Fungible Token lanciate da OneOf su blockchain di Polygon, le dichiarazioni del celebre campione NFL Tom Brady di Autograph, il nuovo mercato di Caochella con FTX e i record di vendite mensili di OpenSea.

NFT News: OneOf e la collezione di copertine delle star dello sport

Il famoso marketplace NFT dedicato alla musica, OneOf, ha annunciato la sua nuova espansione nello sport lanciando un nuovo marketplace in collaborazione con Sports Illustrated o “SI”, per creare nuove collezioni NFT che evidenziano gli atleti superstar, ispirati dalle loro più celebre copertine.

“Emozionati di annunciare che OneOfNFT sta andando oltre la musica ed entrando nel mondo degli SportsNFTs. La prima grande partnership è con @SInow #SportsIllustrated per portare atleti leggendari Muhammad Ali, Jerry Rice, Emmitt Smith Billie Jean King e più nel metaverso.”

Il primo lotto di questa collezione presenta tre dei giocatori più dominanti e prolifici della storia della NFL: Jerry Rice, Emmitt Smith e Dick Butkus, insieme a versioni animate in 3D delle loro storiche copertine di Sports Illustrated.

La rimanente collezione di copertine di SI presenterà altre figure sportive influenti e importanti come Billie Jean King, che è stata la prima donna ad essere nominata Sportsperson of the Year di SI, Muhammad Ali, Shaquille O’Neal, Mia Hamm, Wayne Gretzky e Dale Earnhardt Jr.

OneOf ha annunciato che sarà la blockchain di Polygon ad ospitare i drop per queste collezioni di atleti mega-star. A tal proposito, Josh James, co-fondatore e COO di OneOf, ha detto:

“L’espansione nello sport e nello stile di vita è un’evoluzione naturale per promuovere la nostra missione di portare i prossimi 100 milioni di fan non cripto-nativi nel web3 attraverso punti di passione culturale. Questa collaborazione con Sports Illustrated per coniare le NFT di atleti leggendari sulla blockchain Polygon ad alta efficienza energetica è il modo perfetto per lanciare il nostro mercato di Sport e Lifestyle, e siamo entusiasti dell’opportunità di coinvolgere milioni di appassionati di sport in tutto il mondo”

La collaborazione tra Coachella e FTX

Il Coachella Valley Music & Arts Festival ha annunciato oggi una partnership a lungo termine con FTX US (“FTX”), il principale exchange di criptovalute regolamentato negli Stati Uniti per entrare ufficialmente nel mondo dei Non-Fungible Token.

E infatti, si tratta di un nuovo marketplace NFT di Coachella, costruito da FTX su blockchain di Solana, e il rilascio della sua prima serie NFT: i Coachella Collectibles.

Debuttando con tre collezioni, l’opportunità dei Coachella Collectibles dà ai fan la possibilità di possedere pass per il festival a vita, esperienze uniche sul posto, prodotti fisici e oggetti da collezione digitali, tutti verificabili attraverso la tecnologia blockchain.

La vendita e l’asta inaugurale NFT di Coachella saranno in diretta da venerdì 4 febbraio alle 10 a.m. PST a venerdì 11 febbraio alle 5 p.m. PST.

Il record di vendite mensili di OpenSea di $5 miliardi

Secondo i dati di Dune Analytics, il principale marketplace di NFT, OpenSea, sembra aver generato più di 5 miliardi di dollari in volume di scambio totale a gennaio tra le vendite di Ethereum e Polygon, battendo il precedente record di agosto 2021.

Nello specifico, a gennaio 2022, OpenSea ha avuto più di $4,95 miliardi di volume di scambio di Ethereum e oltre $79 milioni su Polygon.

Solo il mese scorso, OpenSea aveva annunciato la chiusura di un round di finanziamento di Serie C di 300 milioni di dollari, guidato da Paradigm e Coatue, che hanno portato l’azienda a valere 13,3 miliardi di dollari.

Announcing Series C! We’re building the friendliest & most trusted NFT marketplace with the best selection across many chains. The funding helps us accelerate product development, improve trust & safety, and invest deeply in the web3 community & ecosystem. https://t.co/OmRPleMCOX — OpenSea (@opensea) January 5, 2022

Annuncio della Serie C! Stiamo costruendo il mercato NFT più amichevole e affidabile con la migliore selezione in molte catene. Il finanziamento ci aiuta ad accelerare lo sviluppo del prodotto, a migliorare la fiducia e la sicurezza e ad investire profondamente nella comunità e nell’ecosistema web3

Tom Brady si ritira e si dedica a Autograph mentre Justin Bieber acquista il suo Bored Ape

Il celebre campione della NFL, Tom Brady, vincitore di 7 Super Bowl, ha annunciato di ritirarsi dalla sua carriera di 22 anni come footballer americano e di dedicarsi a pieno alle sue aziende come il suo marketplace NFT di Autograph.

Nella sua carrellata di tweet di chiusura carriera, l’ultimo riguarda proprio il suo futuro, descritto come segue:

“il futuro è eccitante. Ho la fortuna di aver co-fondato aziende incredibili come autograph.io, bradybrands e tb12sports che sono entusiasta di continuare ad aiutare a costruire e crescere, ma esattamente come saranno le mie giornate sarà un lavoro in corso. Come ho detto prima, lo prenderò giorno per giorno. So per certo che voglio passare molto tempo a dare agli altri e cercare di arricchire la vita degli altri, proprio come molti hanno fatto per me. Con molto amore, apprezzamento e gratitudine, Tom.”

Di recente, Autograph ha chiuso un finanziamento di Serie B per un totale di 170 milioni di dollari co-guidato da a16z e Kleiner Perkins.

Nello stesso tempo, un’altra star del settore musica, il cantante canadese Justin Bieber, ha comprato un Bored Ape NFT per 500 ETH, l’equivalente di 1,29 milioni di dollari, pagando più del 300% del prezzo on-floor.

Bieber ha un suo account su OpenSea nel quale è mostrata tutta la sua collezione di NFT ricca di BAYC. L’ultimo acquisto era il Bored Ape Yacht Club #3001 e, ciò che rende la situazione anomala, è che il prezzo di base del BAYC era di 104 ETH o 270.908 dollari, al momento della vendita.