Soluzione Tasse: da febbraio 2022 tesoreria in criptovalute

COMUNICATO STAMPA

Milano, 9 febbraio 2022 – Il consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione Tasse o la Società), società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 9 febbraio 2022, ha deliberato di impiegare fino al 9% della tesoreria della Società (pari a circa un milione di euro) in criptovalute e di destinarne la maggior parte all’acquisto di stablecoin per ottenere rendimenti medi superiori al 10-15% su base annua.

Soluzione Tasse sceglie le criptovalute

Dal 01/01/2022 tutte le aziende del suo gruppo hanno iniziato ad accettare criptovalute tra le forme di pagamento e Soluzione Tasse intende porsi come la prima azienda quotata in Italia, e tra le prime in Europa, a spostare parte della propria tesoreria in criptovalute, dopo aver chiuso un nuovo anno da record con i ricavi che, secondo i dati non ancora auditati, ammontano a circa 27 milioni di Euro (+ 42,59% sul 2020) e un EBITDA pari a circa 2,6 milioni di Euro (+ 90% circa sul 2020) [si rimanda per i dettagli al comunicato stampa diffuso il 13 gennaio 2022]

La decisione va nel solco delle esperienze di successo di altre grandi aziende di fama mondiale come la casa automobilistica Tesla, la casa di moda Philippe Plein e l’azienda di business intelligence Microstrategy, tra i maggiori detentori di Bitcoin al mondo.

Gianluca Massini Rosati, presidente di Soluzione Tasse Spa, ha commentato:

“In un periodo storico in cui le banche applicano interessi negativi e l’inflazione reale è la più alta degli ultimi 40 anni, un’attenta gestione della tesoreria è fondamentale per evitare di perdere potere d’acquisto e sfruttare al meglio le proprie risorse finanziarie. Le valute virtuali stanno andando sempre più velocemente verso la totale regolamentazione e questo ne favorirà l’adozione di massa. Per le imprese sarà pertanto sempre più necessario affidarsi a professionisti competenti per rispettare la complessa compliance regolamentare degli strumenti finanziari della nuova economia. Soluzione Tasse è in grado di farlo, e con la nascita della divisione Crypt&Co. intende cogliere questa grande opportunità di mercato”.

Soluzione Tasse, che aspira a essere la prima società quotata in Italia a fare questo passo decisivo, si porrà anche come azienda di consulenza leader in tutta Europa per il rispetto della compliance fiscale in questo settore. Un mercato che oggi, stando ai dati forniti da Statista, vede in Europa oltre 66 milioni gli utenti attivi, dei quali 4,8 in Italia, senza contare la crescente diffusione degli NFT. In questo percorso, la Società si avvarrà della collaborazione di due partner tecnologici chiave: Anubi Digital e Xriba.

Anubi Digital è una startup italiana, nata poco più di un anno fa e oggi valutata 30 milioni di euro. La piattaforma, che custodisce e fa lavorare le principali criptovalute, si posiziona tra le prime aziende al mondo a garantire un approccio regolamentato ed istituzionale alla DeFi (finanza decentralizzata). Xriba grazie alla sua intelligenza artificiale è in grado di riconciliare le transazioni di tutti gli exchange e tutti i wallet di cripto valute all’interno della contabilità e di predisporre i report necessari alla denuncia dei redditi di privati ed aziende.

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale ruolo è attualmente ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della Società – nominato per tale ruolo dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021.

Profilo Gruppo Soluzione Tasse

Il Gruppo Soluzione Tasse è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMi in Italia, con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. Ogni giorno lavora per offrire a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo sviluppo aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Soluzione Tasse oltre alla divisione fiscale, dove un pool di 35 professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato anche Corporate Credit, un mediatore creditizio regolarmente iscritto OAM che permette alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori condizioni, e dallo scorso anche ha lanciato anche Quantico Business Club dove gli imprenditori hanno accesso a un luogo d’incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network, condividere esperienze e know-how e venire a contatto con un team di consulenti strategici che gli consente di superare i limiti organizzativi e accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. A completare il gruppo c’è anche Xriba, l’anima di sviluppo software, che ha creato la più potente intelligenza artificiale che automatizza ed efficienta il processo contabile delle PMI italiane riducendo i tempi di registrazione fino al 90%