Binance porta i fan token in Formula 1

Binance sbarca in Formula 1 grazie alla partnership con il team BWT Alpine, che sarà la prima squadra automobilistica ad usufruire dei fan token.

Formula 1, BWT Alpine su Binance Fan Token

Per la prima volta un team di Formula 1 sperimenterà i fan token di Binance che stanno avendo già molto successo nel mondo del calcio. Grazie a Binance Launchpad sarà lanciato Alpine F1 Team Fan Token (ALPINE). Il token servirà a coinvolgere ancora di più i fan della squadra di Formula 1. Grazie a questo token, BWT Alpine e Binance contano di espandere la conoscenza del mondo blockchain e delle criptovalute nel mondo dello sport.

Inizialmente il token ALPINE sarà disponibile solo su Binance Launchpad, poi arriverà anche su exchange spot per acquisti tramite carta di credito o P2P.

Cosa comporta l’acquisto del token ALPINE

Grazie al token ALPINE, i fan sperimenteranno una nuova forma di coinvolgimento, vivendo esperienze esclusive quali ad esempio l’accesso diretto all’ambiente dove si svolgono le corse. Potranno anche avere accesso privilegiato all’acquisto di NFT, o a biglietti esclusivi per le prove di gara e altri prodotti non in vendita nel normale mercato.

Il token permetterà anche di creare una vera e propria community di fan esclusiva.

Laurent Rossi, CEO di Alpine ha commentato:

“BWT Alpine F1 Team non è uno che si tira indietro di fronte alle sfide, né abbiamo paura di spingere continuamente il limite sia in pista che fuori. La partnership con Binance alimenta la nostra passione per cambiare il panorama delle corse e aprire le porte per un coinvolgimento più innovativo dei fan. Questo viaggio inizia con il lancio del token ALPINE e la presentazione di una collezione speciale di NFT. Questi imminenti NFT in edizione limitata evidenzieranno l’impegno di Alpine nella ricerca di eleganza, ingegno e audacia. Puntiamo ad essere precursori in questo nuovo spazio digitale e crediamo che Binance sia il partner giusto per portarci fino alla bandiera a scacchi”.

Il CEO di Binance Fiat Exchange e responsabile di NFT e Fan Tokens, Helen Hai, ha commentato:

“Siamo orgogliosi di annunciare il lancio di BWT Alpine F1 Team sulla piattaforma Binance Fan Token, e la nostra prima partnership di Formula 1. Il nome Alpine ha una ricca storia negli sport motoristici, ma è nei suoi approcci innovativi al coinvolgimento dei fan che si allinea perfettamente con la nostra visione per Binance Fan Token. Alpine spinge sempre lin avanti quando si tratta di coinvolgere i loro fan che hanno accesso a vantaggi come: test drive esclusivi, tempo a tu per tu con i piloti professionisti, così come l’organizzazione di raduni ambientati nella pittoresca campagna francese – solo per citarne alcuni! Il nostro obiettivo è quello di portare esperienze altrettanto emozionanti sulla blockchain e portare ancora più utilità per i titolari di ALPINE, per estendere la gamma di attività che i fan possono già fare sulla nostra piattaforma. Ci stiamo solo avvicinando alla ‘prima curva’ del ‘primo giro’ sulla pista del token; e le possibilità sono davvero infinite”.

Binance nel mondo dello sport

L’ingresso di Binance nel mondo della Formula 1 segue quello nel mondo del calcio. Uno dei primi passi è avvenuto con il lancio del fan token della Juventus già nel 2019. L’anno scorso, invece, Binance ha cristallizzato la sua presenza nel calcio italiano diventando main sponsor della Lazio.

Non è da escludersi che Alpine sia solo il primo team di Formula 1 che sceglie Binance e che presto altri team vorranno utilizzare i fan token per allargare la loro fanbase.