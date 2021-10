Binance Main Sponsor della Lazio 

Ascolta qui download

Binance ha annunciato una partnership pluriennale con la squadra di calcio italiana della Lazio. In questo modo diventerà lo sponsor principale della maglia del club per promuovere il lancio della Binance Fan Token Platform.

SS Lazio e nuova interattività con Binance

La nuova piattaforma è disponibile al pubblico a partire da oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, con il Fan Token LAZIO emesso tramite Binance Launchpad, per portare il brand della squadra ad un livello superiore. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza di coinvolgimento più significativa per i tifosi del club, attraverso ricompense uniche e basate su coinvolgimento, interattività e gamification

Il Lazio Fan Token (LAZIO) è lo utility token ufficiale del team, che fornisce ai fan un modo per interagire con la squadra. Sarà disponibile per gli utenti Binance tramite il Launchpad, e poi su Spot, con acquisti con carta di credito e P2P.

Binance Fan Token è un tipo di utility token che serve per alimentare l’esperienza dei tifosi e collegare team e brand con i loro fan in tutto il mondo. I possessori di questi token potranno sbloccare “momenti fan” unici grazie a premi esclusivi come esperienze irripetibili, NFT in edizione limitata, diritti di voto esclusivi su determinati decisioni del club riservate ai tifosi, e distintivi da collezione.

La SS Lazio, comunemente nota come Lazio, è una delle principali squadre di calcio italiane.Il club è stato fondato nel 1900 a Roma, e ha collezionato molti titoli prestigiosi tra cui due scudetti, sette coppe Italia, tre supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa UEFA.

Lazio e tecnologie emergenti

Attualmente è al sesto posto in classifica, alla pari di Juventus, Atalanta e Bologna, e tra i suoi giocatori più importanti conta il campione europeo Ciro Immobile. È allenata da Maurizio Sarri, già vincitore della UEFA Europa League con il Chelsea, e di uno scudetto con la Juventus.

Nel corso degli anni il club ha ospitato molti giocatori di fama mondiale, come Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic, Diego Simeone, Alessandro Nesta, Miro Klose e molti altri. Attualmente vanta più di un milione e mezzo di tifosi in Italia, ed una fanbase digitale che supera i 2,5 milioni di follower sui propri social network.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha dichiarato:

“Il nostro accordo con Binance ci consentirà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i nostri fan e follower come mai prima d’ora. Coinvolgere la nostra base di fan con le tecnologie emergenti e sfruttare la portata di Binance apre nuovi orizzonti . Questo per l’attivazione del brand del nostro club ed il supporto futuro. Con l’aiuto di Binance, cerchiamo di avvicinare al club i tifosi della SS Lazio che sono in tutto il mondo. Il LAZIO Fan Token avvicina davvero i giocatori del nostro club e il loro successo ai tifosi di tutto il mondo”.

Il CEO e co-fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha aggiunto: