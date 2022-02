Le gesta di Diego Armando Maradona arrivano su blockchain

Ascolta qui download

È tutto vero quindi, per celebrare la vita e le gesta di uno dei più talentuosi giocatori di tutta la storia del calcio, Fanz.com è riuscita ad ottenere il consenso per poter lanciare un’intera collezione di token non fungibili su Diego Armando Maradona.

Cos’è Fanz.com

Fanz è una tech company con sede a Manchester che sta cercando di trasportare il mondo del calcio nell’affascinante ecosistema del web 3.0.

Fanz è progettato dai fan per i fan del mondo del calcio, con l’obiettivo di unire i giocatori e le squadre con gli artisti digitali e la tecnologia blockchain.

Il loro obiettivo è quello di creare NFT riguardanti lo sport piu’ amato e seguito al mondo per poi riuscire anche ad espandersi sul metaverso.

La visione di Fanz è quella di aiutare la prossima generazione di tifosi di calcio a diventare, attraverso la blockchain, proprietari e non semplici clienti e fruitori.

Il lancio della collezione NFT di D10S

La collezione di NFT che celebrerà la vita di Maradona attraverso 10.000 token non fungibili, verrà lanciata nell’aprile del 2022 ed una percentuale delle vendite primarie sarà devoluta a enti di beneficenza per bambini di Buenos Aires e Napoli.

Il fondatore di Fanz, Sam Jones, ha cosí dichiarato:

“Non ci sono leggende più grandi di Diego Maradona. Il giocatore più talentuoso della storia ha alzato la Coppa del Mondo nel 1986 e chiunque lo abbia visto giocare non lo dimenticherà mai. È un privilegio per noi onorarlo sulla piattaforma Fanz. La più grande forma d’arte della blockchain non sono gli NFT in sé, ma gli smart contract su cui sono costruiti! Ci assicureremo anche che una buona parte delle vendite venga donata ad enti di beneficenza per bambini, a nome di Maradona”.

Stefano Ceci ha poi aggiunto che Maradona durante la sua vita ha sempre messo al primo posto i bambini e le persone più bisognose e che quindi questa collaborazione con Fanz rappresenta un grandissimo tributo a Diego.