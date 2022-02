Lugano capitale europea di Bitcoin grazie a Tether

Qualche giorno fa Tether ha annunciato di voler aiutare la città svizzera di Lugano a trasformarsi nella capitale europea di Bitcoin.

#bitcoin and stablecoins are revolutionizing the financial sector. #tether and The City of Lugano🇨🇭 @luganomycity are teaming up to transform Lugano into the European #bitcoin capital.

Infatti Bitcoin e le stablecoin stanno rivoluzionando il settore finanziario, e USDT di Tether è la stablecoin più utilizzata al mondo.

Per questo è stato pensato il Plan ₿ di Lugano, con il chiaro obiettivo di farla diventare la capitale crypto d’Europa.

Negli USA stanno cercando di contendersi il titolo Miami e New York, mentre in Europa la città attualmente più avanti nel settore crypto sembra essere Zugo, ovvero un’altra città svizzera.

Lugano è già un affermato centro sia finanziario che crypto, ma con l’aiuto di Tether potrebbe davvero avere le carte in regola per sbaragliare tutta la concorrenza, compresa Zugo.

Per presentare il progetto è stato organizzato un incontro, già andato sold out.

🇨🇭 Lugano's Plan ₿ announcement event was fully booked in less than 24h ! That's why we decided to move it to a bigger venue. 300 more seats available! 🪑

Reserve yours now and join us at Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano ⬇️https://t.co/C2I1pHipLa pic.twitter.com/U95DzjtlaC

— Tether (@Tether_to) February 22, 2022