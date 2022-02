Simon Dee: un NFT giveaway, speciale per i lettori di Cryptonomist

Ascolta qui download

The Cryptonomist segue da lungo tempo il lavoro di Simon Dee, famoso artista di graffiti e street art che da circa un anno è entrato nel mondo degli NFT.

Per questo motivo, avendo collaborato anche su diversi progetti come il drop con MEXC, The Cryptonomist e Simon Dee hanno deciso di lanciare insieme una nuova iniziativa.

In particolare stavolta si tratta di un giveaway della collezione di Simon Dee chiamata NoCap. Durante questo giveaway sarà infatti regalato 1 NFT 1/1 della collezione, in occasione della verifica di Rarible.

Per partecipare è necessario mettere un like e retwittare il post pubblicato sul Twitter di The Cryptonomist ed entrare nel server Discord di NoCap, reagendo alla reazione 🎉 per entrare nel canale del giveaway.

Il giveaway durerà 2 giorni, dopo i quali il bot installato su Discord selezionerà il vincitore.

Simon Dee è uno degli artisti italiani di NFT più conosciuti. Ha venduto oltre 100mila dollari in non fungible token ed è seguito da oltre 800mila follower su tutti i social e proprio di recente la sua collezione NoCap è stata verificata sul marketplace di Rarible.