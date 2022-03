Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

La piattaforma leader nel trading di asset digitali e criptovalute MEXC Global annuncia un fondo per l’ecosistema di 150 milioni di dollari, insieme a Huobi Global e Bybit, per sostenere la crescita dell’ecosistema di Fetch.ai, un progetto di intelligenza artificiale con sede a Cambridge che sta costruendo una rete decentralizzata di apprendimento automatico ad accesso aperto per infrastrutture intelligenti.

Cos’è Fetch.ai

Conosciuta come una prestigiosa piattaforma blockchain basata sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, la rete Fetch.ai sta costruendo il suo ecosistema con l’obiettivo di essere una catena pubblica competitiva per gli sviluppatori professionisti per costruire su di essa e potenziare le soluzioni di business in molti settori.

La blockchain Fetch.ai è un protocollo interchain, basato sul Cosmos-SDK, e utilizza un linguaggio di smart contract ad alte prestazioni basato su WASM (Cosmwasm) per consentire la crittografia avanzata e la logica di apprendimento automatico da implementare sulla catena e fuori dalla catena. Fetch.ai è una catena layer-1 che può agire come una rete layer-2 per le reti blockchain legacy e come un ponte interchain verso il mondo esterno. Gli sviluppatori all’interno dell’ecosistema Cosmos o su Ethereum possono utilizzare i kit di strumenti forniti da Fetch.ai e scalare facilmente.

Come ecosistema autonomo da macchina a macchina, i Digital Twin di Fetch.ai (precedentemente noti come agenti economici autonomi) lavorano come una rete e interagiscono tra loro direttamente tramite la rete di comunicazione Digital Twin. Con i punti di forza rinforzati provenienti da blockchain, automazione e intelligenza artificiale, la rete può essere un forte motore per guidare le applicazioni nei settori DeFi, mobilità, supply chain, produzione e molte altre aree nel livello successivo e per rendere la nostra vita più facile.

MEXC Global lancia il fondo dell’ecosistema per Fetch.ai

Fetch.ai sta ora invitando sviluppatori di crypto e blockchain di talento dagli ecosistemi Cosmos ed Ethereum per costruire sulla catena Fetch.ai ed esplorare più possibilità nel suo ecosistema in rapida crescita. Come i primi movers che si concentrano su progetti blockchain e criptovalute all’avanguardia, MEXC Global collabora con Huobi e Bybit per lanciare il fondo dell’ecosistema e incoraggiare gli sviluppatori a contribuire con idee e progetti all’ecosistema Fetch.ai.

Humayun Sheikh, CEO e fondatore di Fetch.ai ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di collaborare con pionieri come MEXC, Huobi e ByBit in questa iniziativa di ecosistema di sviluppatori espansivo di Fetch.ai. Come progetto, siamo ora pronti per la tecnologia di Fetch.ai per essere disponibile per gli sviluppatori di distribuire su qualsiasi catena là fuori e fornire interazione cross-chain e strumenti per costruire la logica molto più sofisticata utilizzando la tecnologia di Fetch.ai. Il momento è perfetto per fetch.ai per scalare e per consentire ad altri progetti di implementare nuovi e interessanti modelli di business per l’economia decentralizzata”.

Katherine Deng, VP di MEXC Global e fondatore di MEXC Pioneer, ha commentato:

“Fetch.ai è un team incentrato sulla tecnica che ha un profondo background nell’AI e nell’apprendimento automatico, e sono sempre stata colpita dal loro livello di competenza. Ora il team accoglie più sviluppatori per costruire l’ecosistema, e fornisce agli sviluppatori strumenti e servizi on-chain all’avanguardia per far avvenire la crescita. Siamo felici di lavorare a stretto contatto con questi grandi talenti, e di essere un importante contributo all’ecosistema in rapida crescita”.

Informazioni su Fetch.ai

Fetch.ai sta portando l’intelligenza artificiale alla crypto-economia. I Digital Twin (noti anche come agenti economici autonomi), alimentati dall’intelligenza artificiale, possono fornire automazione a DeFi, SoFi e sistemi di analisi che possono servire le esigenze di un singolo utente o aggregare milioni di punti dati per fornire informazioni tempestive ed efficienti sul mondo esterno. I sistemi Digital Twin forniscono maggiore flessibilità, velocità e sicurezza crypto-economica rispetto alle soluzioni centralizzate esistenti e rappresentano il futuro del settore. Questa tecnologia permette la creazione di soluzioni che possono eguagliare la sofisticazione e l’efficienza delle soluzioni centralizzate nell’economia digitale di oggi.