Ascolta qui download

Ledger, il fornitore di hardware wallet di criptovalute, ha firmato una collaborazione con Bright Moments, la DAO galleria NFT, per alimentare il lancio di nuovi contenuti educativi in ambito blockchain e crypto per le masse.

Ledger e l’educazione su blockchain e crypto di Bright Moments NFT

Ledger ha firmato una partnership strategica con Bright Moments, la DAO sviluppata dai titolari di CryptoCitizen NFT, per supportare il lancio di contenuti educativi originali e con video animati, che porteranno la comprensione della blockchain e crypto alle masse.

Bright Moments è stata lanciata a Venice, CA nel 2021 ed è una via di mezzo tra un social club e una galleria d’arte che ospita gli NFT itineranti in tutto il mondo, tra cui Venice, NYC e Berlino.

La partnership con Ledger crea un supporto per la galleria d’arte per il lancio di una serie di contenuti originali di video musicali animati educativi, utilizzando la loro proprietà intellettuale.

Non solo, Ledger sarà anche il fornitore di cold wallet storage di Bright Moments alla loro prossima esperienza di galleria IRL, NFT Art Berlin, che si svolgerà dal 6 al 23 aprile a Berlino, DE.

We are very excited to officially announce this incredible lineup of musicians for NFT Art Berlin 🟢 Only one week away… pic.twitter.com/AfvFW8yrRK — Bright Moments (@brtmoments) March 30, 2022

“Siamo molto entusiasti di annunciare ufficialmente questa incredibile formazione di musicisti per NFT Art Berlin. Manca solo una settimana…”

Ledger Nano X marchiato Bright Moments

Sempre in onore dell’evento a Berlino, Ledger parteciperà con un proprio banco dove i partecipanti impareranno a conoscere l’archiviazione sicura nel mondo del Web3. Non solo, per coloro che conieranno gli NFT di CryptoBerliner, riceveranno un esclusivo portafoglio hardware Ledger Nano X marchiato Bright Moments.

A tal proposito, Ariel Wengroff, VP Communications di Ledger ha detto:

“L’educazione è la chiave per un futuro Web3 inclusivo. Quando entri nel mondo Bright Moments, ti diverti e impari senza nemmeno rendertene conto. Sono i migliori nel gioco. Andando in questo tour educativo globale insieme, stiamo combinando i migliori contenuti di classe e la sicurezza per educare le masse sulla crittografia, Web3, e come non essere hackerati. Questo è solo l’inizio.”

Bright Moments ha anche firmato con William Morris Endeavor (WME) per espandere la sua impronta crypto nel più ampio ecosistema di intrattenimento.

L’idea è che WME aiuterà Bright Moments a espandere la sua posizione di leadership negli eventi dal vivo Web3 e nelle esperienze attraverso la rete senza pari di proprietà di WME, aziende e clienti di rappresentanza dal vivo e di eventi.

Aumenta la considerazione della DAO

Mentre la Bright Moments con le sue collaborazioni si espande nel mercato, il fenomeno delle DAO continua ad essere sempre più considerato in diversi settori.

Le Organizzazione Autonome Decentralizzate, solo in questo mese, sono state istituite per effettuare donazioni, come nel caso dell’UkraineDAO che ha raccolto $7 milioni in ETH per supportare il Paese in guerra, ma anche nel campo commerciale.

È il caso di FriesDAO che ha raccolto $5,4 milioni per creare un impero dei fast-food decentralizzato, emettendo il suo token nativo FRIES.

Non solo, anche l’imprenditore e filantropo statunitense Andrew Yang, crypto-friendly attivo in politica, di recente ha parlato del suo nuovo progetto politico, Lobby3 DAO, affermando che offrirà ai cittadini nuove opportunità di influenzare i processi politici del Paese.