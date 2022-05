Madonna e Beeple lanciano la nuova collezione NFT

Ascolta qui download

Madonna e Beeple hanno annunciato che l’11 maggio 2022 su SuperRare sarà messa in vendita la loro nuova collezione di 3 NFT intitolata “Mother of Creation”. Il ricavato delle vendita sarà donato in beneficenza.

Madonna e Beeple e il lancio dei 3 NFT in vendita su SuperRare

Madonna e Beeple hanno annunciato il lancio della loro nuova collezione di 3 NFT intitolata Mother of Creation, che sarà messa in vendita in esclusiva su SuperRare l’11 maggio 2022.

INSANELY HONORED to have collaborated with @Madonna on this project. Excited for the world to see this one… 🙏🙏🙏 https://t.co/Tt2g0O1bqm — beeple (@beeple) May 9, 2022

“Madonna: Dall’inizio dei tempi……..👀🌎🤰🫃 Appoggiandosi a un nuovo mondo virtuale con @beeple.. Controllate qui mercoledì 11 maggio alle 3pm PST / 6pm EST per la natività. NFT in drop su @superrare. Tutti i proventi andranno a beneficio di queste organizzazioni: @NationalBailOut, @vday e @voices_org_ua. Beeple: INSANAMENTE ONORATO di aver collaborato con @Madonna su questo progetto. Eccitato per il mondo di vedere questo…”

Il prezzo di partenza per i 3 capolavori dei due artisti sarà di 0,00035774 ETH ($1 USD), mentre il ricavato delle vendite sarà donato a tre organizzazione no-profit: The Voices of Children Foundation, The City of Joy Foundation e Black Mama’s Bail Out.

Madonna e Beeple e la collezione NFT dedicata all’idea di creazione e maternità

A quanto pare, anche la star Madonna non ha potuto resistere al fascino degli NFT per trasmettere il suo messaggio, andando ad aggiungersi ai suoi già strumenti di comunicazione artistici come musica, film, danza e scrittura.

La nuova collezione è il risultato di un lavoro di amore durato un anno, con l’obiettivo di raccontare attraverso il nuovo strumento artistico digitale dei Non-Fungible Token, l’idea di creazione e maternità. Le tre opere esplorano il concetto di nascita attraverso l’oscurità e la luce nel nostro mondo moderno.

A tal proposito, Madonna ha affermato:

“Quando un anno fa io e Mike abbiamo deciso di collaborare a questo progetto, ero entusiasta di avere l’opportunità di condividere la mia visione del mondo come madre e artista con il punto di vista unico di Mike. È stato un viaggio incredibile costruirlo insieme da un’idea intellettuale a una storia emotiva, dando vita all’arte. Volevo indagare il concetto di creazione, non solo il modo in cui un bambino entra nel mondo attraverso la vagina di una donna, ma anche il modo in cui un artista fa nascere la creatività. La cosa più importante è che volevamo usare questa opportunità per beneficiare le madri e i bambini che sono più bisognosi in questo momento”.

Anche Beeple si è unito al commento come segue:

“Ero entusiasta di connettermi artisticamente con Madonna per creare questa serie di opere d’arte. La nostra collaborazione è stata davvero naturale e abbiamo condiviso una visione creativa che è stata così gratificante da realizzare e ora condividere con il mondo”.

Nello specifico, le tre opere NFT sono:

Mother of Nature , che vede protagonista un albero pieno di vita destinato a ricrearsi e a fiorire;

Mother of Evolution che invece tocca il viaggio di metamorfosi delle farfalle;

Mother of Technology ispirata alla scienza che con la giusta consapevolezza può dare luce nel mondo fisico e reale ma con conseguenze, per cui la natura sempre vincerà.

Cantanti e artisti nel mondo dei Non-Fungible Token

Questa nuova coppia di celebri nomi del calibro di Madonna e Beeple, sono sullo stesso piano di altri nomi di artisti e cantanti che utilizzano gli NFT per esprimere la loro arte.

Proprio lo scorso mese, l’artista italiano Matteo Mauro ha registrato un suo nuovo record di vendite da 100mila dollari per la sua collezione NFT di Four Elements, di cui Terra doveva essere ancora messo in vendita.

Anche il celebre cantante hip hop Snoop Dogg ha lanciato a inizio aprile la sua prima collezione NFT utilizzando Cardano Blockchain, espandendosi quindi oltre Ethereum. Il nuovo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di Clay Mates, il tramite tra Snoop Dogg e la Cardano Community.