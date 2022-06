Ascolta qui download

Capital Union ha iniziato ad offrire servizi di trading e custodia crypto ai suoi clienti professionali.

Capital Union entra nel mondo delle crypto

La banca ha sede alle Bahamas, e detiene parte delle riserve di Tether, la società che emette e gestisce la più importante stablecoin al mondo (USDT).

Un portavoce di Capital Union ha svelato che la banca sta lavorando con alcune piattaforme di scambio di criptovalute e fornitori di liquidità selezionati, oltre che custodi e fornitori di tecnologia. In questo modo possono supportare un’ampia varietà di asset digitali ed offrire a loro volta ai propri clienti servizi di scambio e custodia.

Il portavoce ha, però, rivelato che i servizi crypto costituiscono ancora una fetta piuttosto piccola delle proprie attività, visto che la banca rimane concentrata soprattutto su servizi tradizionali di investimento e gestione patrimoniale. In quanto banca regolamentata ora offre anche servizi crypto ad istituzioni finanziarie, intermediari finanziari ed investitori professionali.

Tra le altre cose ha anche detto che Capital Union non ha una visione specifica su come potrebbero evolvere i mercati crypto, o le criptovalute stesse, e che di fatto si stanno limitando a consentire ai propri clienti professionisti di poter operare anche su questa nuova asset class, come parte della loro strategia commerciale lungimirante.

Tuttavia ha dichiarato che Capital Union prevede che la blockchain sarà un elemento in grado di perturbare significativamente il settore finanziario, rivelando che la banca ha lavorato attivamente allo sviluppo di capacità transazionali che sfruttino questa nuova tecnologia.

Quindi, se da un punto di vista strettamente finanziario non si sbilanciano, dal punto di vista tecnologico, invece, sono pronti a sfruttare i vantaggi portati da queste innovazioni.

Capital Union è una banca relativamente recente, visto che è stata fondata nel 2013 (Tether è del 2014), e alla fine del 2020 gestiva già circa 1 miliardo di dollari di asset.

La relazione tra Capital Union e Tether

Le isole Bahamas sono state scelte come sede perché sono state una delle prime nazioni ad adottare il quadro normativo noto come DARE Act, nel 2020.

Anche Tether in precedenza aveva sede in quella zona del mondo, ovvero le isole caraibiche, quindi sono diverse le coincidenze che potrebbero aver creato occasioni di incontro tra le due società.

Non è, però, nota con precisione la quantità di riserve di USDT detenute da Tether presso la Capital Union delle Bahamas. Quello che è certo è che gli oltre 82 miliardi di dollari che risultavano essere a disposizione di Tether come riserve al 31 marzo 2022 sono depositati in diversi istituti.