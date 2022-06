Ascolta qui download

A Parigi, il lusso incontra il plastic free attraverso gli NFT. Si tratta di una nuova e particolare collezione di Non-Fungible Token dell’Hotel Lancaster, in collaborazione con Plastiks, che sarà lanciata oggi, il cui ricavato sosterrà una startup green.

Parigi: una collezione NFT che collega il lusso e il plastic free

Hotel Lancaster NFT Collection è il nome della nuova collezione dei primi 15 Non-Fungibile Token che, in collaborazione con Plastiks, vuole sostenere una startup di logistica inversa in Brasile, Green Mining, che lavora per migliorare il recupero della plastica impiegando i raccoglitori di rifiuti.

Per gli acquirenti di tali NFT, in cambio, ci sarà la possibilità di trascorrere una notte per due persone in una delle camere di lusso dei migliori hotel di Parigi, con diversi vantaggi come la tessera VIP Club.

Un compromesso che utilizza le collezioni di NFT per collegare il lusso di Parigi con il plastic free della startup brasiliana.

La collezione di NFT sarà inizialmente limitata a 15 articoli, in vendita da oggi, 1° giugno 2022. Tutti questi NFT sono associati a una camera d’albergo che, insieme alla grafica della camera, conterrà la Garanzia di Recupero della Plastica (PRG).

Hotel Lancaster NFT collection e la mission ecologica

Una missione del tutto ecologica quella dell’Hotel Lancaster che associa NFT con le esperienze di lusso dei suoi ospiti più attenti all’ambiente.

A tal proposito, Lydérick Jadaud, Direttore dell’Hotel Lancaster, ha dichiarato:

“Questi NFT permettono ai nostri clienti di contribuire direttamente alla lotta globale contro i rifiuti di plastica e di migliorare la vita delle persone sul territorio. Sono estremamente orgoglioso che l’Hotel Lancaster sia in grado di riunire questi gruppi attraverso questo fantastico progetto”.

D’altro canto, Plastiks è la partner dedicata al mercato di garanzia di recupero che sponsorizza progetti per la riduzione dei rifiuti in plastica, come il caso della startup brasiliana destinataria del ricavato della collezione NFT.

Anche André Vanyi-Robin, CEO di Plastiks, ha lasciato un suo commento al riguardo:

“Siamo lieti che l’Hotel Lancaster abbia scelto Plastiks per aiutarlo a fare da apripista in quello che è un settore intrinsecamente difficile da adattare alla vita sostenibile”.

Metaverse Summit 2022

La capitale francese, oltre a queste nuove esperienze di lusso per la sostenibilità ambientale tramite gli NFT, si occuperà di ospitare anche il prossimo Metaverse Summit 2022.

Dal 16 al 17 luglio a Parigi si celebra la tecnologia e creatività intorno al metaverso. Si tratta di una convention internazionale che riunisce anche i principali imprenditori, costruttori, investitori ed esperti di metaverse, per esplorare e costruire insieme il futuro del metaverso.

Ad oggi il Metaverse Summit conta più di 10.000 membri della comunità in tutto il mondo, con eventi che si sono tenuti a Parigi, Madrid, Barcellona, Denver, Dubai, Shanghai, Los Angeles e altro.