Ascolta qui download

Il nuovo libro ChatBOT di Andrea Concas è in tutte le librerie dal 14 giugno 2022. Il volume è dedicato a Pablo Picasso e si inserisce nella collana dei Libri ChatBOT 100 domande e 150 risposte, dopo il grande successo dei primi tre volumi della collana dedicati a Leonardo da Vinci, Banksy e Frida Kahlo.

Picasso: il nuovo libro ChatBOT di Andrea Concas

In questo quarto libro, Andrea Concas ci apre le porte dell’universo pittorico, scultoreo e umano di Pablo Picasso, per imparare a conoscere l’uomo e l’artista.

Nasce così un percorso letterario e digitale, avvincente e intrigante, alla scoperta di uno degli artisti più celebri al mondo. ArteConcasBOT risponde alle domande sulla vita #ARTIST, sulle opere #ARTWORKS, raccontando aneddoti e soffermandosi sul mercato dell’arte #ARTWORLD.

Per l’autore Andrea Concas:

“In oltre settant’anni di vita d’artista-icona e con migliaia di lavori, le opere di Pablo Picasso sono la testimonianza di un’indomita volontà di spingersi sempre oltre qualunque confine, dell’arte, della bellezza, dell’inedito, persino del tempo e dello spazio, anche nella sua vita privata”.

Di cosa tratta il nuovo libro?

Il lettore, grazie a questo libro, potrà a sua volta oltrepassare un confine, spingendosi oltre le pagine di carta, per scoprire insieme a ArteConcasBOT, il primo ChatBOT del mondo dell’arte, contenuti interattivi, video, link, approfondimenti, curiosità e molto altro sul grande Picasso.

La collana dei Libri ChatBOT è infatti un’innovazione in campo editoriale: racconta la vita dei grandi artisti interpretando i nuovi meccanismi della fruizione digitale.

In tutti i volumi il lettore è stimolato a trovare le parole chiave nel libro, evidenziate dall’icona ArteConcasBOT, per interagire, giocare e accedere agli ulteriori 700 contenuti.

Il ChatBOT è un sistema di messaggistica automatizzata, programmato per rispondere a domande prestabilite attraverso l’impiego di app di messaggistica (Facebook Messenger, Telegram Whatsapp) scaricabili su diversi device, oppure tramite Sito Web (www.arteconcas.it), e con gli innovativi Assistenti Vocali.

Il Libro ChatBOT, inoltre, è l’unico al mondo che si aggiorna in tempo reale e che offre ai suoi lettori contenuti sempre inediti. Ogni volta, infatti, che ci saranno notizie e aneddoti nuovi che riguardano Picasso, così come avvenuto per Leonardo, Banksy e Frida Kahlo, il lettore grazie a ArteConcasBOT potrà accedere, attraverso nuove parole chiave, a contenuti originali e aggiornati.

L’interazione con ArteConcasBOT offre al lettore un’esperienza unica, aumentando esponenzialmente la conoscenza, l’approfondimento, la curiosità sull’artista, sulle sue opere e la società del tempo.

L’autore Andrea Concas

Fondatore e CEO della startup dell’arte Art Backers, di Art Rights piattaforma per la gestione e certificazione delle opere d’arte, e di ArtBackers.Agency agenzia di Marketing Culturale e Comunicazione dedicata al mondo dell’Arte 3.0.

Ha ideato il primo “Libro ChatBOT” del mondo dell’arte con la collana “100 Domande 150 Risposte”, edita da Mondadori Electa, che grazie ad ArteConcasBOT, risponde alle domande sugli artisti, sulla loro vita, le opere e il mercato. Per la collana ha già scritto un primo libro dedicato a Leonardo da Vinci, un secondo dedicato a Banksy e un terzo su Frida Kahlo entrato nella top 10 dei libri più letti.

È autore del libro “ProfessioneARTE – I protagonisti, le opportunità di investimento, le nuove sfide digitali”, la prima guida per chi dell’arte vuole fare la sua professione.

Ha pubblicato in formato eBook per Edizioni Piemme “L’Arte Post Coronavirus. Strategie digitali per i professionisti dell’Arte” e “Crypto Arte. Tutto quello che devi sapere sugli NFT, Blockchain e Arte Digitale” la prima guida che permette di scoprire tutto su NFT, come creare le opere, venderle o iniziare la propria collezione diventando parte attiva della community crypto.

È ideatore e founder di The NFT Magazine, il primo mensile da leggere e collezionare su Ethereum.

Con i suoi video e canali social promuove e supporta l’arte ogni giorno.

Visitate la pagina ufficiale dell’artista Andrea Concas.