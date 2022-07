Paris Blockchain Summit 3

Ascolta qui download

L’8 luglio, posizionatevi nel settore con l’edizione Mainstream del Paris Blockchain Summit (PBS)!

La terza edizione del Paris Blockchain Summit

Come nelle precedenti edizioni, il PBS riunisce l’ecosistema internazionale in un’unica sede per discutere del futuro della tecnologia blockchain.

Questa terza edizione non fa eccezione alla regola e non mancherà certo di lasciare il segno: palme giganti, fontane, terrazze all’aperto e una sala cinema riuniranno gli appassionati in questo spazio di 2.000 m². Combinando natura ed eleganza, distribuito su 2 piani in diverse piattaforme tematiche (NFT, Metaverse, Blockchain), l’Equinoxe Palmeraie Paris accoglierà più di 1200 partecipanti provenienti da oltre 20 Paesi.

Sebbene il prezzo delle criptovalute sia in calo, la domanda di competenze Blockchain è in continua evoluzione.

Il PBS è un’opportunità unica per posizionarsi in questo settore, considerato dal World Economic Forum come il pilastro della quarta rivoluzione industriale e che vedrà la sua crescita moltiplicarsi per 10 entro il 2026.

Insieme a 50 esperti del settore, provenienti anche da multinazionali come Nestle e L’Oreal, si parlerà di NFT, metaverse, governo francese ed europeo, trading di criptovalute con esperti di Ichimoku o di diritto digitale.

Gli esperti che parteciperanno all’evento

Anche i media e gli influencer di criptovalute sono presenti per garantire la massima visibilità al vostro progetto e per condividere la loro esperienza nel settore delle notizie.

Con la PBS, avrete risposte concrete alle sfide e ai trend di domani:

Il Metaverse : Perché le grandi aziende e le istituzioni stanno scommettendo sul Metaverso? È solo una moda o una vera rivoluzione?

GameFi e Play-2-Earn : In che modo i giochi blockchain rappresentano una nuova economia nei Paesi emergenti? I giocatori possono essere pagati per il loro contributo all’economia virtuale?

Regolamentazione : Quale regime si dovrebbe applicare agli NFT? La regolamentazione MICA porrà fine allo sviluppo del mercato dei crypto asset in Europa?

Sport : In che modo la Blockchain può consentire un’evoluzione del mercato delle sponsorizzazioni sportive? Con quasi il 16% della popolazione mondiale obesa, i Move-2-Earn sono una soluzione valida per l’obesità?

Proprietà intellettuale : Gli NFT permettono agli artisti di monetizzare meglio le loro creazioni? Come gestire il copyright e il diritto di sfruttamento di un’opera con un NFT?

Musica : Il futuro dell’industria musicale si basa sugli NFT? Come reagiscono le autorità di controllo come la SACEM?

Economia : Con l’esplosione dell’inflazione, Bitcoin può essere una copertura efficace contro l’inflazione? Che impatto avranno sull’economia le valute digitali delle banche centrali e le stablecoin? Gli NFT, un nuovo tipo di asset class per diversificare il vostro patrimonio?

I nostri esperti risponderanno a tutte queste domande e ad altre ancora, quindi assicuratevi subito i vostri posti per l’evento più qualitativo e orientato al business dell’estate 2022 per approfittare della tariffa Last Opportunity prima del 2 luglio 2022! e ottenere un ulteriore sconto del 30% con il codice “MEDIA30”.

Che vogliate salire sul palco e presentare il vostro progetto come Veritise, Tozex, Enzym, Humming Bot, Bybit e Utrust o semplicemente esporlo nel vostro stand, siamo sempre alla ricerca di nuovi e interessanti progetti per costruire insieme il mondo decentralizzato di domani.

Essendo ogni progetto unico, il team di PBS si adatta alle vostre esigenze e possibilità, non esitate a contattarci per saperne di più sulle nostre offerte.

Per ulteriori informazioni, non esitate a seguire PBS su Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.