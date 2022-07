Crypto.com sponsor della squadra dell’Atletico Madrid

Ascolta qui download

Anche la squadra dell’Atletico Madrid, in Spagna, ha annunciato il suo nuovo contratto con una società crypto.

L’atletico Madrid sponsorizzata da Crypto.com

Dopo che il celebre exchange Crypto.com due mesi fa aveva concluso un accordo con la Fifa per diventare sponsor ufficiale dei prossimi mondiali in Qatar, e dopo che nella passata stagione, a cominciare dalle italiane, Juventus, Inter, Roma, Lazio e Milan, molte squadre di calcio hanno deciso di firmare ricchi contratti di partnership con aziende del settore crypto.

La seconda squadra di Madrid ha annunciato con un comunicato che WhaleFin, una piattaforma di risorse digitali alimentata dal Gruppo Amber, diventerà il suo nuovo sponsor principale per le prossime 5 stagioni.

Il logo della società campeggerà sulle maglie della squadra per tutte le prossime stagioni, sostituendo quello storico di Plus 500, fintech digitale.

L’accordo di main sponsor dell’Atletico Madrid con Amber Group, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni, è di quelli monstre e che non si possono proprio rifiutare.

L’importo complessivo varrebbe complessivamente 210 milioni di euro in cinque anni (42 milioni di euro/stagione), più del doppio dei 17 milioni di euro annui pattuiti con la piattaforma di trading Plus500.

L’accordo è stato finalizzato nei giorni scorsi dopo circa due mesi e mezzo di trattative con la società Amber.

Il CEO dell’Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, sottolineando come il marchio dell’Atletico è ancora molto appetito.

“Oggi è un giorno importante per il futuro dell’Atlético de Madrid, poiché uniamo le forze con un’azienda globale leader nel settore digitale. Questa associazione è in linea con il nostro desiderio di evolvere digitalmente, potendo così offrire servizi maggiori e migliori ed esperienze ai nostri fan”.

Chi è WhaleFin

WhaleFin è stata fondata nel 2017 da ex dirigenti di rango delle banche d’affari Goldman Sachs, Morgan Stanley e dell’agenzia di stampa Bloomberg e ha sede a Hong Kong, con 1000 dipendenti e più di 1000 clienti istituzionali.

Alcune indiscrezioni parlano di trattative del Liverpool con un gigante del settore crypto per una sponsorizzazione che dovrebbe raggiungere cifre da record.

Insomma, malgrado il mercato delle criptovalute sembra essere entrato in una fase di depressione da cui non si vede ancora via d’uscita, le aziende del settore sembrano intenzionate ad investire nella promozione dei propri marchi e nel marketing.