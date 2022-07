Cardano NFT: NMKR.io

Ascolta qui download

L’ospite di questa settimana nella rubrica Cardano NFT è una piattaforma di minting che si sta espandendo su diversi fronti di questa tecnologia, aiutando artisti e sviluppatori a sfruttare i vantaggi della blockchain e degli NFT: NMKR.io (ex NFT-MAKER).

Questa iniziativa è un punto di riferimento per gli NFT su Cardano e ogni settimana o due inviteremo qualcuno a rispondere ad alcune domande e a darci un aggiornamento direttamente dall’interno della Cardano community.

Considerando che alcuni dei nostri lettori sono nuovi nello spazio delle criptovalute, avremo un mix di domande semplici e tecniche.

Progetto NFT su Cardano: NMKR.IO (ex NFT-MAKER)

Salve, siamo lieti di avervi qui. Ci racconti qualcosa del vostro team, da dove venite, qual è il vostro background?

Il nostro team è distribuito in tutto il mondo, con la maggior parte dei membri basati in Svizzera e Germania.

Patrick Tobler, il nostro CEO e fondatore, è stato coinvolto in diversi progetti NFT su Cardano lanciati con il supporto di NMKR ed è un leader di spicco nello spazio NFT e delle criptovalute. Ha una formazione in informatica.

Sascha è il nostro Tech Lead con un background in tecnologie informatiche.

Max è il nostro Tech Lead con un background nello sviluppo di software.

Fahim è il nostro Design Lead con un background in interaction design.

Kristian è il nostro COO con un background nella produzione di media come regista.

Chris è il nostro CMO con un background di marketing negli Esports.

Ann-Kristin è il nostro CF O con un background nei servizi finanziari.

Peter è il nostro Gaming Lead con un background nello sviluppo di giochi.

Inoltre, abbiamo più di 15 meravigliosi membri provenienti da tutto il mondo con background ed esperienze diverse.

Cos’è NMKR? Da dove è nata l’idea e quali servizi offrite agli utenti?

L’idea di NMKR è nata dalla necessità di disporre di strumenti accessibili per il minting di NFT Cardano. La necessità di questi strumenti è diventata evidente dopo l’aumento della popolarità dei progetti NFT su Cardano.

Abbiamo visto il potenziale degli NFT nel cambiare il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti digitali e forniamo una piattaforma facile da usare, chiamata NMKR Studio, che consente a chiunque di creare, gestire e mintare i propri NFT Cardano con conoscenze tecniche minime.

Che cosa pensate dell’ecosistema NFT su Cardano ad oggi, e dove lo vedete diretto in futuro?

Cardano è una delle blockchain più valide per gli NFT grazie alla sua scalabilità, alla sicurezza e alle basse commissioni di transazione. All’interno dell’ecosistema NFT su Cardano, abbiamo assistito all’ascesa di progetti incredibili come SpaceBudz o ADA Ninjaz, e al rebranding di NFT-MAKER in NMKR. Questi sono solo alcuni esempi di come la community di Cardano stia continuando a crescere e a innovare.

Crediamo che il futuro dell’ecosistema NFT di Cardano sia luminoso e siamo entusiasti di farne parte.

Avete ribattezzato NFT-MAKER in NMKR. Spiegateci il perché.

NMKR (pronunciato come N Maker) è un rebrand strategico di NFT-MAKER per raggiungere un nuovo pubblico con i prodotti NMKR e migliorare le esperienze degli utenti nell’economia decentralizzata.

Il passaggio a Web3 richiederà di specializzarci non solo negli NFT, ma anche di fornire una varietà di altre soluzioni su blockchain per i nostri utenti. I nostri clienti non ci hanno chiesto solo crypto-collectibles, ma anche utilità reali. Il mondo Web3 sta arrivando e noi siamo pronti a fornire supporto ai nostri clienti nella realizzazione dei loro progetti.

Continueremo a mintare NFT nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto. Tuttavia, grazie ai recenti progressi delle capacità tecniche, vogliamo fare di più e aiutare gli altri a realizzare i loro sogni di costruire prodotti o servizi blockchain o di integrare la blockchain in quelli esistenti. La nostra missione è rendere la decentralizzazione ancora più utilizzabile.

In un futuro prossimo, affronteremo i problemi del mondo reale con la tecnologia blockchain. Riteniamo che il mondo del gaming, e non solo, rappresenti un’opportunità incredibile per dare un contributo concreto.

Come pensate di realizzare questa idea?

NMKR Studio (ex NFT-MAKER PRO), il cuore dei prodotti NMKR, fornirà API di sviluppo facili da usare e elementi essenziali senza codice per le esigenze di sviluppo modulare su più blockchain e supporterà vari casi d’uso Web3. Inoltre, NMKR Studio sarà la spina dorsale dei nostri prodotti dell’ecosistema. Siamo certi che sarà un prodotto di successo per sostenere altri casi d’uso, soprattutto considerando che la tecnologia API alla base di NMKR Studio ha già mintato oltre 1 milione di NFT su Cardano.

Parlateci degli altri progetti che avete in cantiere.

Con NMKR Games, il nostro marchio intende rivolgersi anche al pubblico dei videogiochi, concentrandosi in primo luogo sul gameplay e sullo sviluppo di giochi basati sulla tecnologia blockchain. L’NMKR Store è un mercato progettato come piattaforma per supportare i casi d’uso del gaming, come il Games Access per i giocatori, ma anche per la vendita e lo scambio di oggetti da collezione.

La NMKR Agency aiuterà artisti e aziende a lanciare progetti legati alla blockchain attraverso un conglomerato di esperti. Pensiamo che questo sia il modo perfetto per introdurre nuove persone a Cardano e alla tecnologia blockchain in generale!

Cosa pensate del mondo del gaming Web3 e come si inserisce NMKR?

Una delle cose che critichiamo degli NFT nei giochi è che vengono utilizzati principalmente per spingere le vendite di terreni o i giochi play-to-earn. Non ci associamo al modello “play-to-earn” perché non crea alcuna utilità ed è del tutto insoddisfacente per la maggior parte degli utenti. Al contrario, noi di NMKR ci concentriamo sugli sviluppatori di giochi che creano giochi divertenti da giocare e li monetizzano.

Un esempio sono i token di accesso, che sono NFT che danno diritti digitali e proteggono la visione creativa. Pertanto, ogni volta che un gioco viene venduto in un mercato secondario, lo sviluppatore viene ricompensato o riceve persino pagamenti di royalty ogni volta che viene rivenduto. Questo concetto di gioco blockchain non è mai esistito prima e siamo felici di esserne alla guida.

La nostra leadership è fermamente convinta che l’utilizzo degli NFT come chiavi di accesso ai giochi sul web o ai flussi di gioco dal vivo sia un altro caso d’uso e potrebbe essere più grande di quanto possiamo immaginare.

Nel complesso, l’iniziativa Game Launchpad mira a dimostrare che questo tipo di concetto può funzionare e, con questo MVP, saremo lieti di ricevere le opinioni della community, come ad esempio i motivi per cui pensano che questa possa essere un’alternativa migliore alle piattaforme centralizzate come Steam. Questa sarà una grande opportunità di apprendimento per noi e faremo qualsiasi iterazione laddove necessario.

Avete anche un vostro token fungibile chiamato $NMKR. Diteci di più, qual è la sua utilità e come si possono acquistare?

$NMKR è un utility token che collega il nostro ecosistema e concede a un utente il diritto di votare sui cambiamenti all’interno del nostro ecosistema. Ciò significa che è possibile prendere decisioni come la verifica di un progetto NFT, e persino regolare i parametri di ricompensa. Quando viene messo in staking dagli utenti, il loro punteggio di fiducia aumenta a seconda della quantità.

Abbiamo fatto listare $NMKR su un exchange centralizzato chiamato LCX. Il token $NMKR è anche disponibile per il trading e lo swapping su diversi importanti exchange decentralizzati (DEX) basati su Cardano, tra cui SundaeSwap, Minswap, MuesliSwap e WingRiders. L’offerta totale di $NMKR è limitata a 10 miliardi.

Grazie per il vostro contributo. Qualche commento di chiusura? Dove è possibile contattarvi?

Sebbene NMKR voglia essere agnostica nei confronti delle blockchain, Cardano sarà sempre un punto di riferimento importante. Stiamo costruendo il nostro ecosistema su Cardano perché crediamo nel progetto, nella tecnologia e soprattutto nella community. Vogliamo assicurarci che tutto ciò che facciamo sia in linea con l’etica di Cardano e contribuisca a promuovere l’adozione del protocollo.

Le persone possono mettersi in contatto con noi via e-mail o unendosi al nostro gruppo Discord. Phil Isenmann è il nostro support guru! Risponderà a tutte le vostre domande e vi aiuterà a trovare ciò che state cercando.

Disclaimer: Le opinioni e i punti di vista delle persone intervistate sono loro e non riflettono necessariamente quelli della Cardano Foundation o di IOG. Inoltre, questo contenuto è solo a scopo educativo, non costituisce una consulenza finanziaria.