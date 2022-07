Ascolta qui download

Uno dei modi migliori per guadagnare dai propri Bitcoin, anche quando i prezzi sono in calo, è un portafoglio che genera interessi. Invece di lasciare il vostro capitale in attesa che passi la tempesta, potete metterlo al lavoro per guadagnare un profitto passivo.

Scelta del miglior portafoglio che genera interessi

Ovviamente ci sono un paio di fattori da considerare quando si sceglie un portafoglio. In primo luogo, deve fornire un deposito sicuro, in secondo luogo deve offrire interessi elevati, in terzo luogo deve offrire flessibilità, in modo da poter soddisfare le vostre esigenze specifiche in momenti diversi, e infine il progetto deve essere in grado di mantenere la crescita, anche quando i prezzi crollano.

Un nuovo portafoglio che genera interessi che sta guadagnando terreno e che sembra avere tutte le carte in regola è il progetto ArbiSmart (RBIS).

Per cominciare, il portafoglio ArbiSmart è registrato e autorizzato nell’UE, il che significa che deve rispettare le normative europee in materia di trasparenza finanziaria, sicurezza operativa e protezione del capitale dei clienti.

Inoltre, il portafoglio offre tassi elevati fino al 49% all’anno su una vasta selezione di valute FIAT e criptovalute supportate, da EUR, USD e GBP, a di BTC, ETH, XRP, BNB, COMP, AXS e molte altre. Tuttavia, se si sceglie di aprire un piano di risparmio in RBIS, il token nativo, si può guadagnare fino al 147% all’anno.

I fondi possono essere trattenuti in un piano di risparmio per vari periodi di tempo e più a lungo vengono bloccati i fondi, più alti saranno gli interessi. Inoltre, si può scegliere di tenere gli interessi che vengono pagati quotidianamente nel saldo insieme al capitale bloccato su cui vengono maturati. In alternativa, il saldo principale può essere lasciato inalterato, ma gli interessi giornalieri possono essere trasferiti automaticamente a un saldo aperto per un accesso immediato, in qualsiasi momento.

Un token nativo forte

Per i possessori di un wallet ArbiSmart, detenere RBIS presenta una serie di vantaggi. Per cominciare, un token RBIS equivale a un voto, quindi possedere più RBIS significa anche un maggiore potere di voto sul futuro del progetto ArbiSmart.

Poi, c’è il fatto che i saldi del portafoglio detenuti in RBIS fruttano un tasso di interesse più elevato. Inoltre, se un saldo è in Euro o Ethereum, se il proprietario del portafoglio sceglie di ricevere gli interessi giornalieri sul saldo in RBIS, il tasso di interesse sarà più alto.

Più RBIS si possiede, più alto è il livello del conto. Dal momento che il livello del conto decide il tasso di interesse che si guadagna sui saldi in ogni valuta, i titolari di portafogli stanno effettuando ingenti RBIS per ottenere un rendimento ineguagliabile sulle loro stablecoin e sulle valute FIAT. Di conseguenza, anche se i prezzi del mercato delle criptovalute stanno scendendo, RBIS si sta rafforzando.

Tutti questi incentivi all’uso di RBIS aumentano la domanda e incrementano il potenziale del token nativo per le massicce plusvalenze, il che significa rendimenti più elevati per i titolari di portafogli con saldi in tutte le valute.

Un altro modo importante in cui il token nativo è destinato ad aumentare di valore è dovuto alle numerose nuove utility RBIS in cantiere per la seconda metà del 2022, che stanno aiutando il progetto a crescere a un ritmo incredibile.

Una solida traiettoria di crescita

Il token RBIS ha un eccellente track record fino ad oggi. Da quando il progetto è stato introdotto nel 2019, il suo valore è cresciuto costantemente. Il token RBIS è stato listato per la prima volta nel gennaio 2022 e da allora è stato aggiunto a un’ampia selezione di exchange di primo livello, e grandi nomi come Coinbase stanno fornendo le proprie guide su come acquistare il token.

Il progetto è partito con un unico servizio, l’arbitraggio di criptovalute, una strategia di investimento automatizzata che genera profitti passivi fino al 45% all’anno dalle temporanee disparità di prezzo tra gli exchange. Queste disparità di prezzo si verificano con la stessa frequenza in una fase di ribasso o di rialzo, il che significa che ArbiSmart offre un’ottima copertura contro il calo dei prezzi.

ArbiSmart è ora in fase di espansione e si sta trasformando in un hub di servizi finanziari, offrendo una varietà di servizi. Ad esempio, il mese prossimo, nel terzo trimestre, verrà rilasciata una versione mobile del portafoglio e un programma decentralizzato di yield farming, che offrirà fino al 190.000% di APY e lo 0,3% delle commissioni su ogni transazione come ricompensa per aver puntato il capitale in pool di liquidità di ETH/RBIS e USDT/RBIS. Quasi contemporaneamente, nel prossimo trimestre, ArbiSmart lancerà anche un marketplace NFT dove sarà possibile acquistare e vendere RBIS.

Entro la fine del 2022, ArbiSmart intende anche introdurre un exchange di criptovalute e un metaverso di gioco. Il mondo virtuale “play-to-earn” consentirà agli utenti di ottenere entrate dal mondo reale acquistando, costruendo e vendendo appezzamenti di terreno digitali.

Per acquistare un NFT, utilizzare la piattaforma di arbitraggio automatico di criptovalute o acquistare immobili nel metaverso, sarà necessario utilizzare RBIS, aumentando così la domanda del token e, man mano che in futuro si aggiungeranno altri servizi, anch’essi saranno alimentati da RBIS. L’offerta è sempre limitata a 450 milioni, quindi quando la domanda aumenta, la quantità di RBIS disponibili diminuisce, facendo salire il valore del token.

La domanda è ulteriormente stimolata dall’interconnettività dell’intero ecosistema, dove i fondi acquistati sull’exchange possono essere conservati nel portafoglio e un NFT può essere usato come oggetto di gioco nel metaverso. È il momento di acquistare RBIS, prima che vengano introdotti nuovi sviluppi e che il prezzo diventi meno accessibile.

Conservando i vostri Bitcoin ed Ethereum in un portafoglio che genera interessi e che fa parte di un ecosistema di criptovalute affidabile e in rapida espansione, potete far lavorare il vostro denaro a vostro favore e ottenere rendimenti ineguagliabili, anche in un mercato ribassista.

Approfittatene e aprite un portafoglio ArbiSmart oggi stesso!

