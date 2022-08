In un tweet di ieri, il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha espresso il suo pensiero riguardo il futuro del metaverso.

Il metaverso è un mondo ancora tutto da esplorare, una terra sconosciuta dove nuove realtà e big tech fanno a gara per guadagnare il primato di prossimo leader del settore.

Come tutte le cose nuove, si cerca di creare un modello che possa soddisfare i bisogni dei futuri consumatori. Probabilmente, molti dei paradigmi appena sviluppati scompariranno, lasciando spazio a ciò che veramente serve al mercato.

Per ora, le aree più sviluppate sono quelle relative al gaming e alla compravendita di terre ed oggetti virtuali in formato NFT.

Il metaverso, però, non è solo questo. La tecnologia in sé, permetterà di innovare ed evolvere molte delle attività che sono state già travolte con l’avvento di Internet.

Grazie al Web 2.0 sono stati creati nuovi modelli di business che prima non erano possibili. Oggi, grazie alla tecnologia blockchain, il Web3 sarà in grado di rivoluzionare le realtà già esistenti e di creare nuovi prodotti che ancora non sono presenti sul mercato.

Il problema, però, è che non esiste ancora un chiaro concetto che possa guidare i prossimi sviluppi. Tutti sanno che sarà il futuro, un futuro che, secondo la ricerca di McKinsey, nel 2030 arriverà ad avere un volume d’affari pari a 5 triliardi di dollari.

Per adesso, bisognerà andare per tentativi, cercando di seguire la richiesta e l’evoluzione dei bisogni degli utenti. Alcune cose funzioneranno, delineando il sentiero da seguire, e molte altre falliranno, donando ai partecipanti della gara il “lusso” di imparare dagli errori dei propri competitor.

Ed è proprio questo il pensiero derivante dal genio di Vitalik Buterin, che esprime la propria opinione con un tweet:

The "metaverse" is going to happen but I don't think any of the existing corporate attempts to intentionally create the metaverse are going anywhere. https://t.co/tVUfq4CWmP

Il parere del co-fondatore di Ethereum appare addirittura un po’ più drastico, ritenendo che nessuno dei tentativi esistenti andrà da qualche parte.

In risposta al tweet originale, appare la risposta di un utente che menziona il visore Quest 2 di Meta.

Buterin a sua volta replica, rivelando un pensiero sicuramente condiviso da tutti, compreso chi, attualmente, è coinvolto nello sviluppo di prodotti legati al metaverso:

My critique is deeper than "Metaverse Wikipedia will beat Metaverse Encyclopedia Britannica". It's that we don't really know the definition of "the metaverse" yet, it's far too early to know what people actually want. So anything Facebook creates now will misfire.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) July 31, 2022