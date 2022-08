Ascolta qui download

Recentemente Game Space, la prima piattaforma GameFi as a Service del settore, si è unita a Polygon e ha annunciato il lancio di un evento di airdrop di NFT per un miliardo di giocatori di Steam.

Game Space entra nell’ecosistema Polygon

Tutti gli utenti di Steam possono ricevere un badge esclusivo di Game Space di diversi livelli in base al tempo di registrazione e il badge non può essere rivenduto. Inoltre, Game Space ha dichiarato che ora supporta il deposito e il ritiro di asset NFT su Polygon.

Ciò significa che Polygon diventerà la terza rete blockchain supportata da Game Space dopo Ethereum e BNB Chain. I produttori di giochi possono costruire in modo rapido ed efficiente applicazioni GameFi e distribuire smart contract NFT su Polygon attraverso l’SDK di Game Space.

Polygon ha dichiarato che quest’anno un numero sorprendentemente elevato di imprese Web2 e Web3 ha annunciato di voler costruire progetti su Polygon, come Meta ed eBay:

“Siamo lieti che Game Space abbia scelto di integrarsi con il nostro ecosistema e siamo ancora più entusiasti delle opportunità che gli sviluppatori di giochi hanno di entrare in Polygon attraverso l’SDK di Game Space”.

In precedenza, Game Space ha dichiarato che l’attività di airdrop mira a premiare l’attenzione e l’interesse degli utenti di giochi su Steam, e a collegare i dati degli utenti di giochi on-chain e off-chain, diventando la prima tappa per un miliardo di giocatori per entrare nel mondo Web3.

Gli utenti devono solo scaricare l’app Game Space wallet, accedere e collegare il proprio account Steam alla homepage per ricevere le ricompense. I fattori di riferimento più importanti per questo airdrop sono il tempo di registrazione dell’account utente e il tempo che gli utenti hanno precedentemente dedicato ai giochi.

Attualmente, l’app Game Space Wallet è presente sull’App Store e su Google Play. Gli utenti possono anche scaricarla tramite APK sul sito ufficiale di Game Space.

Steven, CTO di Game Space, ha dichiarato:

“Utilizzando il modulo multi-catena dell’SDK di Game Space, gli sviluppatori possono liberarsi della “fobia della selezione della catena” e distribuire i giochi su più catene pubbliche contemporaneamente, come l’area di ETH-1, l’area di BSC-2 e la zona di Polygon-3″.

Inoltre, il codice di Polygon zkEVM è stato recentemente reso open source e Game Space parteciperà alla prossima testnet pubblica di Polygon zkEVM. In futuro, i produttori e gli sviluppatori di giochi potranno distribuire senza problemi le applicazioni GameFi sulla soluzione zkEVM attraverso l’SDK di Game Space.