COMUNICATO STAMPA

Revolut, la super app finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti in tutto il mondo, ha rinnovato il suo servizio per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. “Revolut <18” è un account per giovani, collegato all’account Revolut del genitore/tutore, che aiuta i giovani a sentirsi positivi e responsabilizzati riguardo al denaro, dando loro un vantaggio finanziario utile nella vita.

Revolut <18, rinnovato il nuovo servizio per gli utenti minorenni

Precedentemente chiamato “Revolut Junior”, Revolut <18 offrirà ora ai suoi giovani clienti la possibilità di scatenare la propria creatività personalizzando la propria carta di pagamento aggiungendo un disegno, un testo e persino emoji, rendendola unica, proprio come loro.

Utilizzando la sicurezza end-to-end e i controlli delle carte in-app, i giovani clienti Revolut possono monitorare in sicurezza la loro attività in-app e ricevere avvisi di spesa immediati per rispettare il budget e costruire sane abitudini finanziarie, oltre a fissare obiettivi di risparmio. Inoltre, il genitore o tutore ricevono una notifica istantanea ogni volta che viene utilizzata la carta <18.

Genitori e tutori possono fissare un “giorno di paghetta”, ma possono anche impostare sfide che i ragazzi devono completare per ricevere delle ricompense. E durante i pomeriggi tra giovani, una nuovissima funzione consentirà loro di dire ai loro amici “Revolut me!” per inviare e ricevere denaro gratuitamente ad altri utenti su Revolut <18.

Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut, ha dichiarato:

“Siamo lieti di presentare Revolut <18 ai clienti nuovi ed esistenti. Il nuovo design giallo di Revolut <18 è energico, positivo, fresco e attraente per i minori di 18 anni. Abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti che hanno affermato di volere che il nostro prodotto per i minori di 18 anni fosse personalizzabile e che avesse un aspetto e una sensazione più personali per loro. Pertanto abbiamo pensato di creare un’atmosfera più adulta per la carta e per l’app poiché Revolut <18 è un account che può crescere con i ragazzi”.

Revolut si espande tra i più giovani

Con oltre 1,6 milioni di clienti in tutto il mondo, Revolut Junior ha oltre 20.000 clienti genitori e figli in Italia, che ora sono tutti clienti Revolut <18.

La carta Revolut <18 è gratuita e un genitore o tutore titolare di un account personale Revolut può creare un account <18 per il proprio figlio nella propria app Revolut. Se il giovane ha un dispositivo mobile, può scaricare l’app Revolut <18 scansionando un codice QR visualizzato sul telefono del genitore o del tutore. Tuttavia, la carta funzionerà anche se i ragazzi non hanno uno smartphone. I genitori/tutori possono creare un massimo di cinque account <18, a seconda del loro piano Revolut.

Inoltre, gli adolescenti possono registrarsi per creare un account genitore, con l’approvazione dei genitori. Se l’adolescente ha un’età inferiore a quella per il consenso al trattamento dei propri dati personali (sotto i 14 anni in Italia), un genitore dovrà creare un account per lui dalla propria app Revolut.

Cos’è Revolut

Revolut sta creando la prima super app finanziaria veramente globale, con l’obiettivo di aiutare le persone a ottenere di più dal proprio denaro. Nel 2015, Revolut è stata lanciata nel Regno Unito per offrire trasferimenti di denaro e cambio valuta. Oggi, più di 20 milioni di clienti in tutto il mondo utilizzano le decine di prodotti innovativi di Revolut per effettuare oltre 250 milioni di transazioni ogni mese.