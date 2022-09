Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

Parte della campagna Women in Crypto di Wirex che mira a riconoscere le donne nel settore delle criptovalute

Ritorna per il terzo anno in partnership con The Cryptonomist

Per riconoscere le donne che hanno ottenuto risultati unici, Wirex ha introdotto tre ulteriori premi

Il lancio avviene lo stesso giorno dell’evento dal vivo, con la presentazione di sei donne molto stimate del settore crypto

Wirex, la piattaforma di pagamenti leader, ha annunciato il lancio dell’iniziativa 2022 Rising Women in Crypto Power List, dopo il successo dell’anno scorso. In collaborazione con l’importante pubblicazione di criptovalute, The Cryptonomist, Wirex ha aperto le candidature per trovare le 13 donne leader più importanti che lavorano nella sfera della criptovaluta.

La Power List è stata lanciata nel 2020 come parte della campagna Women in Crypto di Wirex. L’obiettivo è riconoscere le donne che lavorano nello spazio, celebrare i loro successi e dimostrare agli altri le opportunità che si celano nel settore crypto sia per gli uomini che per le donne.

La campagna si allinea alla missione principale di Wirex di rendere il settore delle criptovalute più inclusivo. L’azienda ha portato le crypto nella vita quotidiana di oltre 5 milioni di clienti, essendo stata la prima azienda al mondo a sviluppare una carta di debito abilitata alle crypto e un sistema di ricompense in crypto, Cryptoback™.

Dal lancio, la Power List ha ricevuto quasi 600 candidature da oltre 50 Paesi. Con il settore crypto e blockchain che si evolve ad un ritmo astronomico, è fondamentale per Wirex sviluppare la Power List ogni anno per riflettere questi cambiamenti.

Per la Power List del 2022, Wirex ha introdotto tre premi aggiuntivi per riconoscere le donne in modo specifico:

Influencer dell’anno sui social media – per chi usa il potere dei social media per influenzare gli altri

Newcomer dell’anno – per chi opera nel settore delle criptovalute da meno di tre anni

Giovane ucraina dell’anno – per dimostrare il sostegno e la solidarietà dell’azienda in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte del governo russo.

Lottie Wells, Senior PR & Events Manager, che ha partecipato alla campagna fin dall’inizio, ha commentato: “Il nostro obiettivo principale è quello di consentire a tutti di trarre vantaggio dalle criptovalute, ed è chiaro che le dipendenti donne svolgono un ruolo fondamentale in questo senso”. Giunta al suo terzo anno, la campagna Women in Crypto ha avuto una risposta estremamente positiva da parte dell’industria per la celebrazione delle donne che lavorano nel settore”.

Ha spiegato come la campagna sia cresciuta: “Nel 2021 abbiamo lanciato il nostro primo evento dal vivo e quest’anno abbiamo aggiunto altri tre premi alla Power List. L’azienda è orgogliosa di avere una percentuale di donne superiore alla media del settore, molte delle quali provengono da Kiev, e quindi abbiamo introdotto un nuovo premio per riconoscere le donne ucraine che hanno raggiunto risultati incredibili nello spazio delle criptovalute”.

Le iscrizioni quest’anno sono aperte dal 15 settembre al 18 ottobre. Una rinomata giuria deciderà i 13 finalisti che saranno annunciati l’8 novembre. Le persone possono candidare se stesse o qualcuno che conoscono, con criteri di giudizio basati sui risultati, il potenziale, l’influenza, l’ambizione, le capacità di leadership e l’innovazione, e i premi assegnati in crypto.

La Power List sarà lanciata lo stesso giorno dell’evento di Wirex, “Donne in Crypto: In che modo il Web 3 e il Metaverso vi influenzeranno?“, che sarà trasmesso in livestreaming dall’acceleratore tecnologico Level39 il 15 settembre alle 17:00 BST. L’evento sarà caratterizzato da presentazioni rapide da parte di 6 donne leader nel settore delle criptovalute, che demistificheranno l’idea del metaverso e del Web3 e daranno una visione unica di come questo influisca sugli utenti di tutti i giorni.

Nel corso della campagna, Wirex pubblicherà una serie di nuovi ed entusiasmanti contenuti per educare le donne sulle opportunità del settore crypto. Tra questi, un articolo su cosa significhi lavorare nel settore delle criptovalute in mezzo alla guerra, lo scoop interno sul lavoro nei vari dipartimenti di Wirex e contenuti educativi su come iniziare a lavorare nel settore crypto e DeFi.

Per candidare voi stessi o qualcuno che conoscete alla Power List, visitate il sito: https://wirexapp.com/women-in-crypto

Per registrarsi e ottenere un biglietto gratuito per il livestream, è possibile visitare il sito: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-in-crypto-how-will-web-3-and-the-metaverse-affect-you-livestream-tickets-391543606467

Per visualizzare i nuovi e unici contenuti del blog Women in Crypto, visitare: https://wirexapp.com/blog/category/women-in-crypto-0009

I T&C sono disponibili qui: https://community.wirexapp.com/t/join-our-2022-women-in-crypto-event/38919

Informazioni su Wirex

Wirex è una piattaforma di pagamento digitale e un’istituzione regolamentata a livello mondiale che ha forgiato nuove regole nello spazio dei pagamenti digitali. Nel 2015, l’azienda ha sviluppato la prima carta di pagamento al mondo abilitata alle criptovalute, che offre agli utenti la possibilità di spendere senza problemi criptovalute e valute tradizionali nella vita reale.

Wirex è stata creata nel 2014 dagli amministratori delegati e co-fondatori Pavel Matveev e Dmitry Lazarichev, che hanno individuato la necessità di aprire il mondo esoterico delle criptovalute e di rendere il denaro digitale accessibile a tutti. Con l’obiettivo principale di rendere il più semplice possibile l’utilizzo degli asset digitali nella vita di tutti i giorni, Wirex fornisce un servizio affidabile ed economico per le transazioni in criptovalute e valute tradizionali, incorporando l’infrastruttura di pagamento di nuova generazione integrata con le blockchain delle criptovalute.

Con oltre 5 milioni di clienti in 130 Paesi, l’azienda offre conti sicuri che consentono ai clienti di memorizzare, acquistare e scambiare istantaneamente più valute ai migliori tassi in tempo reale su un’unica app mobile centralizzata. Sono disponibili opzioni di trasferimento rapido e semplice delle criptovalute, nonché la libertà di spendere oltre 150 valute tradizionali e criptovalute in più di 80 milioni di luoghi in tutto il mondo utilizzando la carta Wirex.

Wirex continua a sviluppare il prodotto in linea con gli sviluppi del mercato, rispettando le normative regionali e ottenendo le opportune licenze laddove esistenti. Pioniere del settore, Wirex ha lanciato il proprio utility token nativo, WXT, e ha introdotto il primo programma di ricompensa in criptovaluta al mondo, Cryptoback™, che permette ai titolari di carta di guadagnare fino all’8% in WXT per ogni transazione effettuata.

Per riflettere la crescita del metaverso, nel corso del 2021 l’azienda ha ampliato il proprio prodotto per consentire l’accesso alla DeFi da parte del pubblico. A partire dal lancio della popolare funzione X-Accounts, che offre livelli di interesse senza precedenti, Wirex ha continuato ad arricchire il proprio arsenale DeFi con il rilascio del Wirex Wallet, non vincolato, e con una partnership con Nereus, un fornitore di mercato di liquidità decentralizzato.

Wirex ha sede a Londra e uffici a Singapore, Kiev, Dallas, Dublino e Atlanta. Con oltre 5 miliardi di dollari di transazioni già processate e una rapida espansione in nuovi territori, tra cui gli Stati Uniti, Wirex si trova in una posizione unica per sostenere e promuovere l’adozione di massa di una società senza denaro contante attraverso soluzioni creative.

A partire da febbraio 2022, Wirex donerà tutti i ricavi delle transazioni in-app alle iniziative umanitarie dell’Ucraina. La sede più grande dell’azienda è a Kiev e Wirex è al fianco di tutte le persone colpite dalla guerra.

Da sempre sostenitrice della democratizzazione dell’accesso alla criptovaluta, la campagna “Women in Crypto” di Wirex è stata creata nel 2020 con l’obiettivo di riconoscere le donne leader di talento che lavorano in questo settore. Con l’obiettivo principale di celebrare le donne nel settore crypto e incoraggiare gli altri a partecipare, hanno lanciato la “Rising Women in Crypto Power List”, chiedendo di nominare le donne che hanno fatto cose incredibili nel settore crypto. Avendo una grande percentuale di dipendenti donne nell’azienda, questa iniziativa sta loro a cuore e sperano di continuare per gli anni a venire.

Informazioni su The Cryptonomist

Siamo lieti di annunciare la partnership con The Cryptonomist per la campagna Women in Crypto di quest’anno.

The Cryptonomist è un sito di informazione puntuale e rigoroso nell’offrire notizie e aggiornamenti ai propri lettori, ma anche autorevole nell’esprimere opinioni e fare divulgazione sugli aspetti più innovativi della crypto-economy. Si propone di diventare il più autorevole giornale online in italiano e in inglese e di raccontare una rivoluzione economica e tecnologica che conquista sempre più spazi e consensi rispetto ai tradizionali modelli di produzione e di exchange.

Scritto in modo semplice e accattivante, The Cryptonomist fornisce anche video e approfondimenti sui temi più attuali realizzati dai maggiori esperti del settore. The Cryptonomist è anche un’agenzia di marketing che aiuta le aziende e le start-up del settore crypto e fintech a pubblicizzare i loro progetti. Con oltre 1 milione di lettori al mese, la pubblicazione è leader nel mercato mediatico italiano e svizzero.