16 settembre: Socios.com, la piattaforma leader di fan engagement e premi a livello internazionale, è lieta di annunciare che sarà Partner Ufficiale, per il secondo anno consecutivo, della Cerimonia del Pallone D’Oro 2022.

Il Pallone D’Oro è la principale cerimonia di premiazione individuale del calcio e, da 66 anni, è una colonna portante di questo sport mondiale.

L’edizione del 2022 si terrà nella magica atmosfera del Théâtre du Châtelet a Parigi, la sera del 17 ottobre, con la speranza delle stelle del calcio mondiale, molte delle quali giocano attualmente per club partner di Socios.com, di aggiudicarsi l’ambito premio.

La partnership col Pallone d’Oro è una scelta naturale per il brand di Socios.com, che ha trovato il suo posto nel cuore del calcio internazionale e che coltiva la passione per questo bellissimo sport. Più di 170 importanti organizzazioni sportive, tra cui molte squadre di punta dell’Europa e dell’America Latina, hanno stretto partnership con Socios.com per offrire nuove esperienze e opportunità ai loro tifosi grazie ai Fan Token.

I Fan Token sono beni digitali che consentono ai tifosi di fare parte di community dinamiche in cui la partecipazione a giochi, sondaggi, pronostici e altro ancora permette di accedere a ricompense mirate per i fan, come merchandise ufficiale dei club, biglietti VIP ed esperienze uniche e memorabili.

La partnership offre al brand di Socios.com preziosa visibilità in occasione di uno degli eventi più prestigiosi del calendario calcistico.

Attraverso questa partnership, Socios.com vuole mettere in luce i vantaggi della sua piattaforma a un pubblico globale, con un ampio piano di diritti e di attivazioni che prevede l’apposizione del logo sulla cartellonistica del Théâtre du Châtelet, su entrambi i tappeti rossi e sui fondali delle emittenti televisive internazionali, della zona mista, della conferenza stampa e dell’area hospitality.

Le attivazioni mirate a mettere in luce i vantaggi di possedere Fan Token e di fare parte della nostra dinamica community di fan engagement e premi comprenderanno diversi vantaggi.

Serata tra le Stelle

Un titolare di Fan Token di Socios.com e un ospite a sua scelta avranno la possibilità di partecipare all’evento e di prendere posto tra le fila dell’élite del mondo del calcio.

Quest’esperienza unica verrà documentata in un filmato che verrà condiviso sui canali social del Pallone D’Oro, ricreando la “Serata d’Oro” del titolare di Fan Token che avrà incontrato le stelle del calcio.

Inoltre, inviteremo un influencer di fama internazionale a partecipare all’evento assieme al nostro ospite fortunato per documentare l’evento tramite i suoi canali social.

Oltre a questo, Socios.com premierà alcuni fortunati Fan Token Holder con biglietti VIP per l’evento.

Alexandre Dreyfus, il CEO di Socios.com, ha affermato:

“Siamo lieti di collaborare ancora una volta con il Pallone d’Oro, dandoci l’opportunità di promuovere il nostro brand all’evento annuale più prestigioso del calcio. Milioni di fan stanno utilizzando Socios.com e l’esposizione su questa scala ci consente di presentare la nostra piattaforma a milioni di altri fan”.

Il roster di Socios.com include i giganti del calcio FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Arsenal, Napoli, Valencia, Atlético de Madrid e molte altre grandi squadre europee. Socios.com ha anche una presenza importante in Sud America, con molti grandi club del Brasile, del Messico, del Cile e dell’Argentina. Oltre al calcio, sono presenti i nomi di punta dell’MMA UFC, le principali squadre di Formula 1, diverse organizzazioni di e-sports e oltre 70 grandi franchigie sportive statunitensi di NBA, NHL, NFL e MLS.

About Socios.com

Sporting organisations can now offer fans access to an intuitive app where they can join highly engaged communities and be recognised and rewarded for their support. The name of that app is Socios.com. Powered by the latest technology, Socios.com provides sporting organisations with an unparalleled way of strengthening relationships with all fans through Fan Tokens, digital assets that unlock access to a gamified engagement and rewards community.

Over 170 major sports organisations, including massive soccer teams from Europe and Latin America, premium Formula One™ teams, giants from NBA, NFL, NHL and MLS, leading esports teams and the UFC are on board with many more to come in the future. Socios.com has over 300 employees and regional headquarters in Miami, Madrid, Malta, London, Istanbul, Milan and Sao Paulo. The Socios.com app is available in 10 languages. Socios.com is powered by Chiliz, the world leading blockchain provider for the sports and entertainment industry.