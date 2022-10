Le mele marce sono cadute tutte dall’albero crypto?

Ascolta qui download

Tradizionalmente disaccoppiato dai movimenti di mercato più ampi, oggi assistiamo a una più stretta correlazione tra il mercato delle criptovalute e la macroeconomia, con molte crypto che si comportano come altri asset di rischio come le azioni.

Il ruolo delle criptovalute nella macroeconomia

Non essendoci indicazioni di un allentamento delle pressioni macroeconomiche globali, insieme a una prevista correzione di almeno il 10-20% dei prezzi delle azioni, forse non dovremmo aspettarci una ripresa significativa dei prezzi delle criptovalute entro la fine dell’anno. D’altro canto, abbiamo assistito a un inasprimento della politica monetaria da parte delle banche centrali più rapido rispetto agli ultimi anni, quindi sarà interessante vedere l’effetto che questo potrebbe (o meno) avere sui prezzi delle criptovalute.

L’influenza delle condizioni di mercato più ampie sulle criptovalute è stata forse meglio osservata in The Merge. Nonostante i migliori sforzi per spingere i prezzi al rialzo attraverso la promessa di un minor consumo energetico, di costi operativi più bassi e dell’airdrop del token ETHPOW, questo evento ha avuto molto più successo dal punto di vista tecnico che non da quello della spinta positiva dei prezzi. Sebbene si possa sostenere che una certa pressione di vendita iniziale del prezzo di ETH sia stata alimentata dai miner PoW che hanno venduto le scorte, il dito è ancora puntato contro l’incertezza della macroeconomia. Finché i tassi di interesse e l’inflazione continueranno a salire, gli asset di rischio come le criptovalute avranno difficoltà a disaccoppiarsi dal mercato in modo sostenibile.

Disaccoppiamento tra criptovalute e macroeconomia

La recente volatilità dei mercati delle criptovalute è stata alimentata dall’insolvenza di grandi istituzioni, dalla violazione di molti protocolli e da eventi catastrofici come il crollo di Terra-Luna. Di conseguenza, molti investitori sono diventati molto più cauti e consapevoli dei rischi delle criptovalute. Sebbene ci si possa aspettare che questo sentimento continui per un po’ di tempo, una volta che ci sarà maggiore chiarezza sulla regolamentazione, nonché un ulteriore sviluppo dei casi d’uso e dell’utilità dei diversi asset crittografici, dovremmo aspettarci di assistere a un sostanziale aumento dell’inclusione delle criptovalute nei portafogli di investimento sia per gli investitori retail che per quelli istituzionali.

Quando la crypto-economia come industria maturerà ulteriormente e il numero di utenti attivi all’interno della crypto-economia continuerà a crescere, ci aspettiamo che ci sia l’opportunità per le crypto di disaccoppiarsi dal più ampio mercato degli asset di rischio. Naturalmente, questo dipende ancora da un miglioramento significativo del contesto macro; finché ci sarà incertezza sul futuro dell’economia generale, sarà difficile che anche il sentiment nei confronti delle criptovalute e degli altri asset di rischio migliori.

Il mercato dei prestiti crypto

I crolli di alto profilo di Voyager, Three Arrows e Celsius nel 2022 hanno certamente provocato scosse nella community delle criptovalute, ma potrebbero essere i catalizzatori necessari per allineare meglio i mercati delle criptovalute con la finanza tradizionale (TradFi).

La regolamentazione sarà certamente più severa e spingerà gli operatori del mercato delle criptovalute ad avvicinarsi a quelli della TradFi. Dovremmo iniziare a vedere funzioni di gestione del rischio interne più complete da parte dei fornitori di criptovalute, e gli investitori sono ora molto più propensi a chiedere trasparenza su dove e come vengono conservate e utilizzate le loro allocazioni. Riteniamo che tutti gli operatori di successo del mercato avranno queste considerazioni al centro della loro attività in futuro.

Detto questo, i prestiti non garantiti continueranno sicuramente a far parte del settore delle criptovalute anche in futuro, proprio come avviene oggi in TradiFi; senza questa attività accelerata assisteremmo a un rallentamento dell’innovazione. Ciò che cambierà, tuttavia, è l’aumento della gestione del rischio e l’adeguata determinazione del prezzo del rischio nei prestiti non garantiti. Lo vediamo già oggi sul mercato, con molti fornitori di criptovalute che assumono team di gestione del rischio dal settore TradFi per essere più conformi.

Sebbene si sia tentati di considerare i prestiti sicuri come l’opzione a prova di bomba per garantire la fiducia e la sicurezza nel mercato, ciò dipende ancora da un migliore livello di trasparenza da parte degli operatori di criptovalute e da una migliore regolamentazione del settore. Basta guardare i recenti exploit della DeFi per capire che i prestiti garantiti non possono fare affidamento solo sul valore delle criptovalute; le garanzie possono essere manipolate se il token è illiquido, ed eventi come un crollo completo del mercato possono cancellare completamente il valore. Sarebbe positivo vedere un passo verso la standardizzazione dei contratti di prestito che vediamo in TradFi; l’inclusione dei covenant sui prestiti sarebbe solo una mossa che creerebbe prodotti facilmente confrontabili tra loro. Anche in questo caso, gli operatori possono contribuire a rafforzare la fiducia nel settore pubblicando i dati finanziari e fornendo indicazioni sulle aspettative di business future.

Il prestito e il guadagno di interessi sulle attività in eccesso e il prestito di quelle scarse sono pilastri fondamentali di qualsiasi mercato funzionante; ottimizzano l’economia garantendo che gli asset siano indirizzati dove sono più utili. Il prestito fornisce un modo efficace dal punto di vista dei costi per gli operatori di mercato che svolgono diverse attività nel mercato, mentre il prestito fornisce un modo per gli altri operatori di mercato di utilizzare i loro asset in eccesso e guadagnare un interesse su di essi, piuttosto che lasciarli nel loro portafoglio senza fare nulla.

Nell’attuale mercato delle criptovalute, vediamo che i market maker e gli hedge fund neutrali al mercato generano i migliori rendimenti nell’ecosistema dei prestiti, e quindi la maggior parte delle attività di prestito è incentrata su questi operatori. Anche gli operatori di mercato con capitale in eccesso stanno ottenendo i migliori rendimenti corretti per il rischio indirizzando il loro capitale verso le criptovalute. In futuro, potrebbero essere le Organizzazioni Autonome Decentralizzate (DAO) a cercare di investire nella costruzione di un’infrastruttura crypto, o di un nuovo prodotto utilizzato da miliardi di persone o dai gestori di investimenti, a generare i migliori rendimenti corretti per il rischio, e a quel punto la maggior parte del denaro verrà indirizzata qui.

Le prospettive del mercato crypto per il 2023

Una potenziale ripresa del mercato delle criptovalute dipende da una serie di parametri macro che sono ancora molto incerti. Tuttavia, vediamo che la maggior parte di queste sono già state prezzate e molti dei nostri indicatori utilizzati suggeriscono che il fondo del mercato potrebbe essere vicino. Ad esempio, l’offerta di Bitcoin in attivo al 13 ottobre 2022 è agli stessi livelli del crollo di Covid e del fondo del mercato orso del 2018-2019. Prevediamo una ripresa di qualche tipo nel corso del prossimo anno, ma resta da vedere quanto siano forti i motori per sostenere qualsiasi slancio positivo. Anche in questo caso dipende molto dal contesto macro, poiché i prezzi degli asset di rischio non sono in grado di sostenere un lungo rally se i rialzi dei tassi continuano o se entriamo in una recessione.

Il settore delle criptovalute ha una storia di ostilità nei confronti della regolamentazione ma, se fatta bene e in modo collaborativo, la regolamentazione aiuta a creare un mercato più sicuro e più affidabile con pratiche meglio standardizzate. Questo fa anche avanzare l’efficienza del mercato, necessaria se il settore vuole davvero sfidare le banche, i gestori patrimoniali e gli altri operatori del mondo TradFi.

L’intero settore delle criptovalute si trova attualmente a un punto di svolta: ciò che noi, come industria, decideremo di fare sarà ciò che determinerà il successo o il fallimento del nostro settore e delle criptovalute nel loro complesso. Solo accogliendo con favore la regolamentazione, offrendo trasparenza ai clienti, alle autorità di regolamentazione e alle altre parti interessate e garantendo un’adeguata gestione del rischio, il settore delle criptovalute può cercare di cambiare il sentimento attuale e allinearsi meglio alle esigenze della finanza tradizionale.

A questo articolo ha contribuito anche il team DeFi di Tesseract. Tesseract è una società istituzionale di prestito di asset digitali in Europa e nei mercati emergenti che fornisce soluzioni di prestito di asset digitali a clienti istituzionali, come hedge fund e piattaforme di trading al dettaglio, a livello globale.

A cura di Daniel Staford e Lauri Marekwia, team DeFi di Tesseract