Blockchain.info: rivelato spostatamento di 3,36 trilioni della coin Shiba Inu, ma qualcosa non torna

Grazie all’analisi dei dati on-chain di Blockchain.info, questa settimana è stato rilevato uno spostamento di una quantità pazzesca di coin Shiba Inu da un indirizzo all’altro, entrambi sconosciuti.

La piattaforma Whale Alert, che tiene traccia dei grandi spostamenti delle criptovalute, ha notato lo spostamento di questa enorme quantità del meme coin.

🚨 3,368,267,529,701 #SHIB (41,730,561 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/Yi7Cp0PonF — Whale Alert (@whale_alert) November 4, 2022

Blockchain.info: lo spostamento di $41 milioni della coin Shiba Inu

Secondo gli analisti è il più grande spostamento di Shiba Inu della storia.

L’indirizzo di spedizione sembra ora vuoto, mentre il nuovo portafoglio sconosciuto dove sono stati spostati i token presenta Shiba Inu per un valore di 41.730.561 dollari.

La velocità di burning di Shiba Inu, però, diminuisce drasticamente. La piattaforma Shibburn ha spiegato che in meno di 24 ore solamente 500 milioni di Shiba Inu sono stati bruciati o trasferiti in indirizzi senza uscita, a dimostrazione che la velocità del meccanismo di burning è decisamente peggiorata.

Tuttavia, il costo di Shiba Inu è aumentato del 5% nelle ultime 24 ore. Al momento della pubblicazione, SHIB viene scambiato ad un prezzo medio di 0,000010 dollari.

La sua capitalizzazione di mercato è di oltre $5,7 miliardi, ed il suo volume di scambi di 344,4 milioni di dollari è aumentato del 215% dopo i recenti spostamenti.

La previsione dei prezzi di Shiba Inu nel 2023

Nonostante l’intrattenimento che le meme coin offrono, stanno perdendo la loro credibilità nel mondo degli investitori di crypto. Gli investitori sono alla ricerca di più concretezza, progetti che abbiano un utilizzo reale e che possano garantire enormi profitti.

Shiba Inu Coin (SHIB) è una criptovaluta decentralizzata con lo scopo di promuovere l’interazione della community. Il periodo di bear market non è stato molto buono con la criptovaluta, facendo diminuire il valore di una buona porzione.

Gli Stati Uniti stanno vivendo un tasso di inflazione ai massimi da 40 anni e salendo i tassi di interesse vengono influenzate monete come SHIB.

Ad oggi, il prezzo del meme coin di Shiba Inu è ancora in un movimento laterale oscillando in un prezzo medio di 0,000010 ed una capitalizzazione che viaggia dai 5 ai 7 miliardi di dollari.

Gli analisti di Crypto Advertising, prevedono che la meme coin di Shiba Inu (SHIB) subirà un ulteriore calo di circa l’80% entro l’inizio del 2023 se il contesto macro economico peggiorerà.

Investitori neofiti ed esperti sono alla ricerca di nuovi progetti promettenti su cui investire, in grado di generare enormi profitti in questo lungo inverno crypto.

Shib Eternity è il gioco più scaricato nella sua categoria

Una notizia per SHIB, questa volta positiva, è il successo del gioco Shib Eternity lanciato il 6 ottobre. Ovviamente è un’iniziativa che fa leva sull’enorme quantità di fan che accompagna ormai dal 2020 la crypto canina, mirando probabilmente a fornire nuova linfa alla sempre più arida crypto, incapace di offrire esperienze entusiasmanti per gli utenti.

Si tratta di un’assoluta novità perché il progetto Shiba Inu, fin dalla nascita nel 2020, non ha mai offerto casi d’uso pratici e utilità per gli investitori.

Questa è la prima volta. Shiba Inu ha lanciato un gioco per dispositivi mobili che sta raccogliendo un successo inaspettato perché è risultato il gioco di carte più scaricato su Android e iOS e il 13° in assoluto.

Shiba Eternity presenta il classico gioco di carte a turni in cui gli sfidanti devono fare scendere i punti dell’avversario fino a zero per aggiudicarsi la vittoria.