In occasione dell’undicesima edizione di BookCity Milano e prendendo spunto da “Crypto Art – Begins”, il primo libro Phygital che racconta dell’entusiasmante movimento della Crypto Arte tramite la storia e le opere di 50 Crypto Artisti che hanno contribuito alla nascita di questo nuovo mondo, MEET Digital Culture Center e The NFT Magazine vi invitano ad un incontro dedicato all’Arte Digitale, alla Crypto Arte e agli NFT.

L’iniziativa – aperta a tutti previa registrazione – sarà introdotta da Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente MEET e moderata da Andrea Concas, Fondatore e Editore di The NFT Magazine insieme alla Curatrice Eleonora Brizi, pioniera del movimento della Crypto Arte.

Interverranno artisti e professionisti presenti all’interno del libro.

Quando inizia la storia della Crypto Arte? È possibile parlare del passato per comprendere quello che sta accadendo oggi?

MEET Digital Culture Center, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale di Milano, che da sempre seleziona i migliori artisti sul panorama nazionale ed internazionale, continua, con questo evento, ad approfondire il tema degli NFT e per la prima volta porta l’attenzione sul movimento della Crypto Arte attraverso il libro “CRYPTO ART – Begins” che rappresenta l’innovazione nell’Editoria grazie al Web3.

In occasione dell’incontro, si parlerà per la prima volta del ‘Sistema della Crypto Arte’, teorizzata da Andrea Concas, con il quale si va oltre le soluzioni tecnologiche, individuando i suoi protagonisti, insieme alle dinamiche che dietro questa rivoluzione intercorrono tra community, piattaforme digitali e artisti.

La curatrice Eleonora Brizi, che ha vissuto fianco a fianco con gli artisti, in tempi non sospetti, la grande evoluzione e ascesa della Crypto Arte, attraverso il dialogo con gli artisti e le loro opere, fa emergere le visioni, le aspirazioni, le complessità, nonché i limiti di un mondo che è tutto in divenire e da scoprire.

Si alterneranno sul palco vari speaker per un incontro tutto dedicato alla scoperta della Crypto Arte e dei suoi protagonisti. Tra gli ospiti alcuni degli artisti intervistati nel libro come Giovanni Motta e Mattia Cuttini, non mancheranno professionisti del settore come Amelia Tomasicchio CEO di The Cryptonomist, insieme ad Alessandro De Grandi, CEO e Founder The Nemesis.

Per l’occasione, il libro “CRYPTO ART – Begins” edito per Rizzoli Illustrati sarà disponibile a MEET, inoltre sarà possibile ricevere uno speciale NFT celebrativo gratuito riservato ai presenti!

Il libro “CRYPTO ART – Begins” è disponibile in Italia dal 15 novembre 2022, negli Stati Uniti sarà disponibile nel 2023 per Rizzoli New York e sul sito www.thenftmag.io tramite NFT.

CRYPTO ARTE, siamo solo all’inizio…

Artisti coinvolti nel libro

ANGIE TAYLOR – ANNE SPALTER – BARD IONSON – BRENDAN DAWES – DADA.ART – DANGIUZ – DAVID YOUNG – DOTPIGEON – ESPEN KLUGE – FABIO GIAMPIETRO – GEORGE BOYA – GIANT SWAN – GIOVANNI MOTTA – GISEL FLOREZ – GORDON BERGER – GUS GRILLASCA – HACKATAO – HELENA SARIN – ILAN KATIN – JESSE DRAXLER – JIVINCI – KEVIN ABOSCH – LAPIN MIGNON – LAWRENCE LEE – LULU IXIX – MARTIN L. OSTACHOWSKI – MATTIA CUTTINI – MBSJQ – MOXARRA – NANU BERKS – NORMAN HARMAN – OPERATOR (Ania Catherine & Dejha Ti) – OSINACHI – PASCAL BOYART – PINDAR VAN ARMAN – REFIK ANADOL – REINHARD SCHMID – RHEA MYERS – ROBNESS – SARAH MEYOHAS – SKEENEE – SKYGOLPE – SOFIA CRESPO – SPARROW – STELLABELLE – THE VERSEVERSE – TRAVIS LEROY SOUTHWORTH – TREVOR JONES

Dati tecnici di “Crypto Art – Begins”

pagine: 288

copertina: cartonata in tela + letterpress

rilegatura: a filo

Misure: 23.5×28 cm

colore: 4/4

Editore: Rizzoli illustrati per Mondadori Electa

Data di uscita: 15 novembre 2022

Lingua: inglese

THE NFT Magazine

Il libro “Crypto Art – Begins” nasce dalla visione e dall’esperienza di The NFT Magazine, il primo mensile da leggere e collezionare su Ethereum.

The NFT Magazine è distribuita in edizione limitata esclusivamente sotto forma di NFT dove ogni numero ha una copertina NFT da collezione in collaborazione con i più grandi crypto artisti internazionali.

Oggi tutti i numeri sono esauriti e hanno celebrato con le copertine con le opere di artisti come HACKATAO, COLDIE, REFIK ANADOL, DANGIUZ, ANTONI TUDISCO, SEERLIGHT, TOOMUCHLAG, SKYGOLPE, GIOVANNI MOTTA e OSINACHI.

Con The NFT Magazine è possibile scoprire i più grandi protagonisti nel mondo Crypto, le tendenze di mercato, le classifiche e i consigli di esperti.

Tutti i collezionisti delle cover di The NFT Magazine possono accedere al “Readers Club”, per partecipare alla progettazione dei prossimi numeri scegliendo gli argomenti da trattare, le classifiche, le interviste e gli artisti delle cover, diventando così protagonisti dei prossimi numeri.

I fondatori di The NFT Magazine – Art Rights e The Cryptonomist, con i loro partner – sono appassionati di Crypto e Arte, perché lavorano nell’industria Art-Tech, Fintech e Blockchain dal 2016.

Oggi si conta la più grande Community in Italia e tra le più grandi in Europa per CryptoArt, Cryptocurrency e Blockchain, con le riviste dei partner che superano 1,5 milioni di pagine viste al mese.

I Partner

