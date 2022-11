Pinko approda nuovamente nel metaverso con la sua nuova collezione NFT

Ascolta qui download

Il brand italiano Pinko si immerge di nuovo nel Web3, lanciando la sua nuova collezione di NFT. Il progetto mette in risalto uno dei suoi migliori prodotti, nonché i più venduti: le Love Bags.

La capsule prenderà il nome di MetaLoveBag, e proporrà una serie di versioni meta-fisiche delle celebri borse italiane, rivisitate in una forma più artistica e creativa.

Pinko e il mondo degli NFT

Il 7 novembre Pinko ha rilasciato la sua nuovissima collezione di NFT. Il tema che Pinko e il suo team vogliono esprimere è un messaggio alle donne, per ispirare e incentivare ad essere più audaci e coraggiose, sia nel vestire che nel vivere. Il marchio porta la creatività nel panorama virtuale introducendo e immergendo i suoi fan nella prossima generazione di esperienze attraverso il Web3 e il metaverso. Il metodo di acquisto della collezione è molto semplice, basta seguire la procedura tramite percorso guidato con lo smartphone.

Diventare possessori di uno dei Non Fungible Token di Pinko porta ad una serie di vantaggi, tra cui l’accesso anticipato per i futuri drop dei Pinko NFT, il ruolo esclusivo di Vic-Very important customer nella community che sarà lanciata nel 2023 e la partecipazione a vendite speciali o eventi privati.

L’amministratore delegato e fondatore, Pietro Negra, ha dichiarato:

“Si tratta della prima collezione acquistabile dalle nostre clienti, un assaggio del metaverso Pinko. Stiamo assistendo a una situazione di mercato molto turbolenta per gli asset digitali e le criptovalute. Noi intravediamo un futuro dove gli NFT possono essere un vero e proprio elemento che simboleggia il senso di appartenenza al brand”.

Pinko potrebbe diventare un magnate della moda nel Metaverso

“Chiaramente l’industria si trova in una fase di grande fermento e sperimentazione, non ci sono delle best practice di business da applicare. Per questo motivo abbiamo deciso di dare una voce digitale al nostro mission statement ‘Inspire woman to play bold’ e quale miglior ambiente del metaverso può garantirci la possibilità di espandere la nostra vision di coinvolgimento per le nostre consumatrici?”.

Gli obiettivi di Pinko sono chiari, questa è già la seconda collezione che viene lanciata dal famoso brand italiano e sicuramente non sarà l’ultima.

In concomitanza con il suo primo lancio, avvenuto a Giugno del 2022, Pinko, ha lanciato nel metaverso anche il suo stand della fiera parigina, un vero e proprio concept store interattivo in cui il visitatore può entrare in contatto con lo spazio di Pinko attraverso quattro canali differenti. L’obiettivo di Pinko, con iniziative come queste, è proprio quello di portare il suo business nell’interazione fra fisico e virtuale.

Il CEO di Pinko, sembra davvero aver le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Pinko nel metaverso:

“L’obiettivo del brand è quello di creare un primo ed originale ecosistema, un meta-commerce a cui sarà possibile accedere grazie alle collection NFT e attorno al quale sviluppare una nuova e interconnessa community Pinko”.

Gli NFT di PINKO sono da non perdere, aprono le porte al cliente verso il nuovo mondo del metaverso, creando una community esclusiva, con eventi dal vivo, ma anche digitali e molte altre collezioni in previsione per il futuro.