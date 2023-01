Piattaforma sportiva NFT: Cosa c’è da sapere

Ascolta qui download

Per tutta la fine del 2021 e l’inizio del 2022, c’è stato un termine sulla bocca di tutti. NFT, o token non fungibili, se preferite l’opzione più lunga. Ma cosa sono esattamente gli NFT?

Gli NFT sono fondamentalmente token unici, come opere d’arte o pass VIP, che vivono su blockchain di criptovalute come Ethereum e Solana. Se si pensa alla criptovaluta più conosciuta al mondo, il bitcoin, i bitcoin sono fungibili. È possibile scambiare un bitcoin con un altro bitcoin o, in alternativa, scambiarlo con valuta fiat.

Con gli NFT non si ha questo lusso, ma in exchange si ha un token unico nel suo genere. Ad esempio, il famoso dipinto della Monna Lisa è unico nel suo genere e non può essere replicato. Può essere venduto o messo all’asta, ma resta sempre la Monna Lisa.

Lo stesso concetto si applica agli NFT, che però possono essere visti solo sulla blockchain e non al Louvre – non ancora, comunque.

NFT sportivi

Gli NFT sportivi hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo come un modo per dare vita ai cimeli sportivi in formato digitale. Ma cosa sono e come si fa a partecipare? Questo articolo spiega le basi del settore degli NFT sportivi e ciò che è necessario sapere per iniziare.

Gli NFT sportivi sono token non fungibili che rappresentano un bene digitale legato a una specifica squadra, atleta o evento sportivo. Questi token sono creati su una blockchain, che li rende immutabili, sicuri e verificabili. I token possono essere utilizzati per acquistare, vendere e scambiare cimeli sportivi e oggetti da collezione, anche fisici.

Alcune delle principali leghe sportive del pianeta li stanno creando proprio in questi giorni. Se siete fan della NHL e vi piace rimanere aggiornati sulle quote della NHL sui siti di scommesse sportive, sarete felici di vedere che ci sono NFT NHL creati dai fan su OpenSea, che è un mercato per NFT. Anche la WWE ha rilasciato NFT ufficiali distribuite direttamente dall’azienda di wrestling professionale che fa soldi a palate.

L’industria degli NFT sportivi sta crescendo rapidamente e ci sono ora diverse piattaforme dove gli utenti possono acquistare e scambiare questi token. Queste piattaforme permettono agli utenti di puntare i loro token per ottenere ricompense, come sconti o accesso esclusivo a determinati eventi. Lo staking è un processo in cui gli utenti bloccano i propri token per ottenere l’accesso a una ricompensa. Questo processo è simile al mining, ma con uno scopo diverso.

Naturalmente, c’è anche la possibilità di vendere i propri token su mercati come OpenSea. Come nel caso di qualsiasi opera d’arte, il vostro token vale qualsiasi cifra qualcuno sia disposto a pagare per esso, e non ha un valore fisso.

Alcune collezioni possono avere un valore più alto di altre. E se c’è un alto volume di attività di trading su una collezione, è probabile che il vostro NFT abbia un certo valore.

Staking

Per comprendere il settore degli NFT sportivi, è importante capire le basi dello staking. Lo staking richiede agli utenti di depositare una certa quantità di token per avere accesso a una ricompensa. Più token l’utente deposita, più alta è la ricompensa che può guadagnare.

Lo staking è un ottimo modo per generare reddito passivo dagli NFT sportivi. Puntando i token, si possono guadagnare ricompense sotto forma di sconti, accesso esclusivo agli eventi o persino denaro. Questo è un ottimo modo per diversificare il vostro portafoglio e potenzialmente aumentare i vostri rendimenti.

Se siete interessati a entrare nel settore degli NFT sportivi, è importante che facciate le vostre ricerche. Assicuratevi di conoscere le diverse piattaforme e le ricompense che offrono per le puntate. Dovreste anche informarvi sui diversi protocolli blockchain e sul loro funzionamento. Questo vi aiuterà a prendere decisioni informate quando si tratta di puntare i vostri token.

Le NFT sportive sono un ottimo modo per dare vita ai cimeli sportivi in formato digitale. Con le giuste informazioni e risorse, potete essere coinvolti nell’industria degli NFT sportivi e iniziare a puntare i vostri token per guadagnare ricompense.

Socios.com alimentato da Chiliz

Socios.com è anche un innovativo sito web basato sulla blockchain che consente ai tifosi sportivi di sentirsi più legati al proprio club, franchigia o giocatore preferito. Il sito ha stretto partnership con i principali club calcistici del mondo, come FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester City, oltre a centinaia di altri.

Ha inoltre stretto partnership con UFC, NBA, NFL e NHL. Socios permette ai tifosi di acquistare i token fungibili ufficiali di un club, il cui valore fluttua in modo simile a quello delle normali criptovalute. Quando possiedono un certo numero di token, i tifosi sono in grado di prendere decisioni reali che riguardano il club, come la scelta del nuovo kit della squadra o la scelta della musica suonata allo stadio.

Inoltre, quando possiedono questi token, i tifosi ricevono anche NFT. Potrebbero essere cimeli, come una carta collezionabile della superstar argentina Lionel Messi, o un pass VIP per il loro club preferito, che consente loro di vivere un’esperienza di gioco di altissimo livello.

Sebbene sia difficile dare una valutazione ufficiale all’azienda, nel 2021 la società sostiene di aver generato un fatturato di oltre 200 milioni di dollari, che viene suddiviso tra Socios e i suoi partner. Questo dovrebbe far capire quanto sia diventato redditizio il settore.

