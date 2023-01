The NFT Magazine è Media Partner di #AIFactory a Milano

Ascolta qui download

The NFT Magazine è Media Partner della prima edizione di #AIFactory, evento promosso dal collettivo internazionale Sewer Nation.

Sabato 28 gennaio 2023 a Milano saranno 150 i partecipanti della prima edizione di #AIFACTORY, un evento a cadenza mensile tutto dedicato all’Intelligenza Artificiale.

#AIFACTORY si divide in due attività: la prima è l’hackaton, in cui artisti selezionati ed il pubblico armato di pc e account midjourney, potranno creare opere per partecipare alla challenge AI dell’artista Claire Silver o semplicemente sperimentare con il tool, con l’assistenza e il supporto come curatore di uno dei più grandi Crypto Artist Robness.

In occasione dell’evento parteciperanno da remoto esperti del mondo Crypto, NFT e AI tra i quali Andrea Concas, Art Tech Entrepreneur, Founder e Publisher di The NFT Magazine oltre a Robness, promotore dell’AI Art, presente in collegamento per l’intera durata dell’hackaton per guidare e selezionare alcuni dei migliori artisti della prima edizione di #AIFactory.

La seconda parte dell’evento è l’Academy, dove sono stati invitati esperti di settore per guidare degli incontri educativi e pratici sull’utilizzo di tool AI per il fashion & architecture design, e per la scrittura di codice assistita. I mentori di questi workshop sono RedEye metazine (AI x Fashion), Rolo (AI x Architecture design), Gerard Sans (AI x Programming).

I tool che saranno affrontati durante i workshop sono: stable diffusion, disco diffusion, midjourney e ChatGPT.

Opportunitá per la community di The NFT Magazine

I biglietti per partecipare a questo primo evento #AIFACTORY sono sold out, ma per la Community italiana di The NFT Magazine sono stati riservati 10 BIGLIETTI GRATUITI per partecipare.

Saranno selezionati coloro che per primi invieranno richiesta di partecipazione via email a [email protected] con oggetto “PARTECIPAZIONE AIFACTORY MILANO 28 GENNAIO”.

I primi 10 riceveranno conferma via email insieme a tutti i dettagli (luogo e orario) per partecipare all’evento.

Al termine della prima edizione dell’#AIFACTORY ci sarà un afterparty nella galleria di Art Mall Milano in via Torino 64, dove sarà possibile vedere una galleria d’arte AI curata da Vandalo Ruins con opere di Claire Silver, Robness, Redrum e Bosk solo per citarne alcuni.