Ascolta qui download

SPONSORED POST*

I prezzi del mercato delle crypto sono depressi e hanno ancora molta strada da fare prima di tornare ai loro picchi, se mai lo faranno. Ma il crypto non è solo un numero e un simbolo su una piattaforma di trading. È un mercato di prodotti finanziari su cui gli sviluppatori tecnologici lavorano costantemente. Ciò significa che, indipendentemente dalla volatilità del mercato, le criptovalute e le monete digitali continueranno a fare ciò che sanno fare meglio: innovare.

E a volte nasce un prodotto di cui il mondo ha bisogno. Il Bitcoin è stato creato per evitare il problema della doppia spesa nelle banche tradizionali. Quando il crypto è diventato troppo volatile, sono state utili le monete stabili come Tether.

Queste nuove creazioni all’epoca hanno goduto di quotazioni elevate e ogni criptovaluta blue chip ha avuto la sua parte di tempo per brillare sul mercato.

Siamo quasi nel 2023 e le criptovalute hanno ancora molta strada da fare in termini di apprezzamento dei prezzi. In ogni caso, queste tre monete potrebbero fornire rendimenti in linea con le vostre aspettative per l’anno in corso.

Algorand offre un sistema di proof of stake improvvisato

Come la maggior parte delle crypto, Algorand ha subito un calo a due cifre l’anno scorso. C’è però qualcosa di unico da dire su questo token. Opera su un modello diverso da quello della proof-of-work e della proof-of-stake.

Il modello proof-of-stake seleziona i validatori in base al loro livello di criptovalute possedute. Il sistema proof-of-stake puro di Algorand fa un passo avanti e sceglie i suoi validatori in modo casuale. Questo crea una maggiore sicurezza complessiva grazie a un solo componente aggiunto.

Algorand ha anche migliorato la velocità delle transazioni, passando da 1000 transazioni al secondo a 6000 transazioni al secondo, il che rappresenta una grande efficienza per i suoi utenti.

Questo mese il token non ha fatto altro che salire. Nei primi 15 giorni di gennaio, il prezzo di Algorand si è apprezzato del 33,33%, passando da 0,18 a 0,24 dollari.

Cardano è in piena corsa per l’innovazione

Questa cripto blue-chip non sta rallentando il suo ritmo di innovazione. È stata ampiamente descritta come la crypto con la più alta attività di sviluppo nel 2022.

Cardano ha partecipato attivamente a fornire la sua tecnologia ad altri settori. Il progetto EV eTukTuk è stato creato utilizzando la tecnologia blockchain e Cardano è stato scelto come piattaforma per presentare il prodotto.

Cardano ha anche lanciato il primo contratto intelligente al mondo scritto nel linguaggio di programmazione Python. La blue-chip crypto rilascerà presto la sua stablecoin Djed entro la fine di gennaio e le nuove funzioni per i suoi contratti Plutus sono attese per febbraio.

La criptovaluta è in ripresa, passando da 0,25 a 0,35 dollari nelle prime due settimane di gennaio, con un aumento del 40%.

Big Eyes Coin raccoglie con successo oltre 18 milioni di dollari

Nuova sulla scena crypto, Big Eyes Coin è attualmente in fase di prevendita e ha raccolto finora 18,39 milioni di dollari. Questa crypto amica dei gatti promette ai suoi possessori una serie di vantaggi interessanti. Gli acquirenti del token possono acquistare NFT, accedere a un gruppo di sushi e diventare parte di un’iniziativa ecologica.

Big Eyes Coin si propone di donare il 5% dei suoi token a organizzazioni che si occupano della salute degli oceani.

Attualmente è in corso un’offerta limitata del 200% di token bonus, che consente agli investitori di accelerare i loro rendimenti sulla moneta.

Assicuratevi di unirvi ai social media di Big Eyes qui sotto!

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

Disclaimer: Questo articolo non è un consiglio di investimento. È un tentativo di tenere gli appassionati di crypto al corrente dei recenti sviluppi. Chiunque scelga di investire in qualsiasi crypto menzionata in questo articolo lo fa a proprio rischio e pericolo.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.